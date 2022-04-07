РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости
5 860 7

Из харьковского экопарка эвакуируют животных

ведмеді,тварини

Медведей планируют отправить в Синевир, львы поедут в Киев.

Об этом на брифинге сказал городской голова Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера Михаил Александрович (Лысенко - заммэра Днепра) лично побывал в Экопарке Фельдмана. Под обстрелами ему удалось эвакуировать несколько крупных животных - медведей, львов, тигров. Далее мы будем продолжать эвакуации, но, к сожалению, это достаточно тяжелая логистически ситуация… Ну представьте себе, как можно вывезти жирафа, их просто невозможно поместить ни в какое транспортное средство. Мы будем продолжать спасать животных, мы люди, а не нелюди, которые на нас напали", - сказал он.

Также Филатов заявил, что на данный момент есть договоренности с киевлянами - они готовы принять львов, медведи отправятся в Синевир, часть животных будет размещено на территории днепропетровского цирка, а затем они поедут дальше. Помощь готов предоставить в этом вопрос и Житомир.

Кроме того, мэр Днепра напомнил, что КП "Зооконтроль" готово принимать собак со всей Украины.

Смотрите также: Вследствие боев погибла часть животных в зоопарке в Демидове под Киевом. ФОТОрепортаж

"Более того, у нас сейчас находится несколько десятков собак, которые имеют хозяев - наших защитников, воинов ЗСУ. Просто пока ребята на фронте и им не с кем оставить своих домашних животных, мы забрали их к себе и там содержим", - добавил Филатов.

Как сообщалось, российские войска почти полностью разрушили "Фельдман-Экопарк" под Харьковом. Животных согласились принять три города: Днепр, Киев и Житомир. Эвакуация крупных хищников была одной из наибольших проблем, в зоопарке даже рассматривали вариант с усыплением животных.

Автор: 

животные (930) зоопарк (219) Фельдман Александр (120) Харьков (7462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зверей вывезем , после войны будем там содержать рашистов и показывать людям .
показать весь комментарий
07.04.2022 18:12 Ответить
У меня идея получше, рашистов прямо сейчас помещать в клетки со львами, и медведями. Почему нет?
показать весь комментарий
07.04.2022 18:16 Ответить
Они таким дерьмом не питаются .
показать весь комментарий
07.04.2022 18:17 Ответить
Дома разрушены и загажены, дети убиты, вода намеренно испорчена, чтобы её нельзя было пить, мечеть осквернена испражнениями...

Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов. Главный герой повести - реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, **** Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:13 Ответить
Спало на думку... Як сказав один чоловік, усі привикли москалів порівнювати з медведем. Він такий великий, сильний, грізний. А українці, як ті бджоли, весь час копошаться, щось роблять. І треба надати їм належне роблять добре. Тільки я не чув жодного випадку, коли б такі маленькі бджоли тікали від ведмедя...
показать весь комментарий
07.04.2022 18:32 Ответить
Вчора плакав, був на Цензорі, українофоб клятий.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:15 Ответить
 
 