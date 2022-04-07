Из харьковского экопарка эвакуируют животных

Медведей планируют отправить в Синевир, львы поедут в Киев.

Об этом на брифинге сказал городской голова Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера Михаил Александрович (Лысенко - заммэра Днепра) лично побывал в Экопарке Фельдмана. Под обстрелами ему удалось эвакуировать несколько крупных животных - медведей, львов, тигров. Далее мы будем продолжать эвакуации, но, к сожалению, это достаточно тяжелая логистически ситуация… Ну представьте себе, как можно вывезти жирафа, их просто невозможно поместить ни в какое транспортное средство. Мы будем продолжать спасать животных, мы люди, а не нелюди, которые на нас напали", - сказал он.

Также Филатов заявил, что на данный момент есть договоренности с киевлянами - они готовы принять львов, медведи отправятся в Синевир, часть животных будет размещено на территории днепропетровского цирка, а затем они поедут дальше. Помощь готов предоставить в этом вопрос и Житомир.

Кроме того, мэр Днепра напомнил, что КП "Зооконтроль" готово принимать собак со всей Украины.

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"Более того, у нас сейчас находится несколько десятков собак, которые имеют хозяев - наших защитников, воинов ЗСУ. Просто пока ребята на фронте и им не с кем оставить своих домашних животных, мы забрали их к себе и там содержим", - добавил Филатов.

Как сообщалось, российские войска почти полностью разрушили "Фельдман-Экопарк" под Харьковом. Животных согласились принять три города: Днепр, Киев и Житомир. Эвакуация крупных хищников была одной из наибольших проблем, в зоопарке даже рассматривали вариант с усыплением животных.