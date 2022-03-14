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У харківському екопарку під час годування тварин загинув працівник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

13 березня у екопарку міста Харків внаслідок ворожих дій загинув працівник, який виконував свої обов'язки та годував тварин.

Про це повідомляється на офіційній сторінці екопарку, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки таким, як Сергій наші тварини вижили у цих жахливих умовах. Він був одним із тих, хто повною мірою показав свою людяність. Боляче й гірко втрачати таких прекрасних людей", - говорять про Сергія його колеги.

Також, повідомляється, що через постійні бомбардування Харкова російською армією, тварини гинуть не тільки від отриманих ушкоджень, а й від розриву серця.

"Ми щиро вдячні всім нашим співробітникам та волонтерам, які ризикуючи власним життям приходять на допомогу тваринам, але закликаємо не ігнорувати правила безпеки. Просимо самостійно не приходити на територію Екопарку та не займатися годуванням тварин. Вони налякані і можуть поводитися непередбачено", - застерігають харків'ян  представники парку.

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14.03.2022 13:02 Відповісти
покойсяс миром
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14.03.2022 13:14 Відповісти
роSSіяни, ви не тварини - ви істоти без емоцій і церця! горіти вам в пеклі!!!
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14.03.2022 13:40 Відповісти
 
 