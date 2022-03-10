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Поблизу Ірпеня жінка рятує собак-інвалідів. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жінка неподялік Ірпеня (Київська лобласть), де точаться запеклі бої, намагається врятувати собак-інвалідів із притулку і доставити їх у безпечне місце.

Зворушливе фото розмістили у твітері Інформаційні війська України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поблизу Ірпеня жінка рятує собак-інвалідів 01

Згодом це фото прокоментувала у фейсбуці Ярослава Артюшенко: "Це як епічне полотно чи кадр із фільму про супергероїв. Це Настя Тиха із  благодійного об’єднання Захист тварин "Плюшка" виводить через підірваний ірпінський міст 19 собак, що жили в притулку, частина з них - інваліди.

Разом із чоловіком вона пішки 3 години йшла до цього мосту. Несли з собою, окрім собак, також 5 кішок, а також черепах та тритонів.
Дорогою злякалися вибухів (хто б не злякався) Доді, бігль Зевс та Іва. Вони сподіваються, що хтось їх підбере. А ось Лайф на поранених лапках дійшов.

Поки є такі люди, як Настя, все буде лайф. Обов'язково!"

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Топ коментарі
+36
Бо Людина.
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10.03.2022 15:01
+33
ніколи не сумнівався, що людям, які піклуються про тварин, бронюють місця в раю.
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10.03.2022 15:01
+27
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10.03.2022 14:58
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Українська Нація-НЕПЕРЕМОЖНА !!!
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10.03.2022 16:55 Відповісти
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Бо Людина.
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10.03.2022 15:01 Відповісти
ніколи не сумнівався, що людям, які піклуються про тварин, бронюють місця в раю.
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10.03.2022 15:01 Відповісти
Це дійсно геройка України.
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10.03.2022 15:02 Відповісти
а тем временем некоторые ТВАРИ бросают своих кроликов на консьержов и ****** пятками сверкая. что ж ты за ссыкло такое то? ну ты зассал его придушить, ты зассал его выпустить где-то в лесу ***** на авто как обосрыш так у тебя ГАНДОНА была неделя куда-то его пристроить, так оно ссыкливое чмо ничего лучше не придумало как бросить его в клетке на произвол судьбы
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10.03.2022 15:07 Відповісти
все уважение
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10.03.2022 15:12 Відповісти
Достойный поступок!
Во всяком случае более человечный, чем содержать на полном пансионе пленных утырков, которые "ехали на учения" и "ничего не знали о войне".
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10.03.2022 15:14 Відповісти
у нас с первого дня войны по дворам ходит молодая девочка с парнем кормят дворовых котеек
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Украінці - найкраща Нація !З великим Серцем !
Слава Україні !
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10.03.2022 15:17 Відповісти
человек всегда остается человеком
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10.03.2022 15:18 Відповісти
І справді "вражаюче", бо собачників навіть війна не утримує знущатися над цими мутантами вовку
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10.03.2022 15:35 Відповісти
Попугай поднимает флаг Украины
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10.03.2022 15:48 Відповісти
Поражен ! Сам собачник! Наверняка тебе тебе требуется мат.помощь. Сообщи через Цензор номер карты
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10.03.2022 16:09 Відповісти
https://twitter.com/dedushkaa/status/1502626852665503744
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13.03.2022 10:00 Відповісти
Украинцы не победимы!
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10.03.2022 16:12 Відповісти
а в рашке не щадят свой биомусор.не говоря уже о животных.
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10.03.2022 16:21 Відповісти
Не называйте путлеровцев собаками, они не достойны так называться..
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10.03.2022 16:21 Відповісти
Правильно - палачи,НЕЛЮДИ, рашисты,УБИЙЦЫ !
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Респект жінці із великим серцем!
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10.03.2022 16:52 Відповісти
 
 