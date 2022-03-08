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"Ми замерзаємо насмерть": зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів, що на Київщині, потерпає від свавілля окупантів. Територію цього та сусідніх населених пунктів відрізано від газо- та електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє директор закладу "Парк XII місяців" Михайло Пінчук. За його словами, ситуація вже є критичною.

"Ми замерзаємо насмерть. Зоопарк відрізаний від України, бо зараз село Демидів є частиною окупованої території.

Ніхто не дозволяє сюди щось привезти, та й ремонтувати теж не збираються.

Ми намагаємось зібрати хоча б десь якийсь дизель, але тільки на нашій території, бо окупанти його не пропустять, – розказав Михайло Пінчук у коментарі.

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Він додав, що тварин, на жаль, не можна заспокоїти, як дітей – вдягнути у теплі светри або змусити випити гарячого чаю.

"Дизель закінчився, йдуть холоди, ми починаємо гинути", – констатував директор.

Директор зоопарку зазначив, що готовий за потреби обміняти дизельне пальне на гроші або перерахувати на картку. 

Ми замерзаємо насмерть: зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації 01
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ну ***......вообще ничего святого у кацапни нет
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08.03.2022 20:22 Відповісти
добре що з голодухи ті кацапи обізян не зжерли...
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08.03.2022 20:27 Відповісти
и бедные зверушки страдают от этой нечисти. дайте хищникам хоть пару кацапов на пожрать
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08.03.2022 20:28 Відповісти
а на фото спеціально брата кацапа показали
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08.03.2022 20:29 Відповісти
Не оскорбляйте орангутанга, у него iq намного вые чем у большинства оккупантов. Орки приматам не братья.
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08.03.2022 21:37 Відповісти
Бідні тварини, це я про зоопарк, кацапські тварини до нелюдських умов проживання звиклі від народження.
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Бідні,бідні тваринки зоопарку.просто серце країть
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08.03.2022 23:28 Відповісти
 
 