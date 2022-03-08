"Ми замерзаємо насмерть": зоопарк на Київщині перебуває в критичній ситуації

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів, що на Київщині, потерпає від свавілля окупантів. Територію цього та сусідніх населених пунктів відрізано від газо- та електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє директор закладу "Парк XII місяців" Михайло Пінчук. За його словами, ситуація вже є критичною.

"Ми замерзаємо насмерть. Зоопарк відрізаний від України, бо зараз село Демидів є частиною окупованої території.

Ніхто не дозволяє сюди щось привезти, та й ремонтувати теж не збираються.

Ми намагаємось зібрати хоча б десь якийсь дизель, але тільки на нашій території, бо окупанти його не пропустять, – розказав Михайло Пінчук у коментарі.

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Він додав, що тварин, на жаль, не можна заспокоїти, як дітей – вдягнути у теплі светри або змусити випити гарячого чаю.

"Дизель закінчився, йдуть холоди, ми починаємо гинути", – констатував директор.

Директор зоопарку зазначив, що готовий за потреби обміняти дизельне пальне на гроші або перерахувати на картку.