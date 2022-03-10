Возле Ирпеня женщина спасает собак-инвалидов. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Женщина недалеко от Ирпеня (Киевская область), где идут ожесточенные бои, пытается спасти собак-инвалидов из приюта и доставить их в безопасное место.
Трогательное фото разместили в твиттере Информационные войска Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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+36 Чайка Київ
показать весь комментарий10.03.2022 15:01
+33 ьля
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показать весь комментарий10.03.2022 14:58
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Во всяком случае более человечный, чем содержать на полном пансионе пленных утырков, которые "ехали на учения" и "ничего не знали о войне".
Слава Україні !