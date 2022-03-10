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Возле Ирпеня женщина спасает собак-инвалидов. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Женщина недалеко от Ирпеня (Киевская область), где идут ожесточенные бои, пытается спасти собак-инвалидов из приюта и доставить их в безопасное место.

Трогательное фото разместили в твиттере Информационные войска Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Возле Ирпеня женщина спасает собак-инвалидов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Бо Людина.
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10.03.2022 15:01
+33
ніколи не сумнівався, що людям, які піклуються про тварин, бронюють місця в раю.
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10.03.2022 15:01
+27
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10.03.2022 14:58
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10.03.2022 14:58 Ответить
Українська Нація-НЕПЕРЕМОЖНА !!!
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10.03.2022 16:55 Ответить
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10.03.2022 14:58 Ответить
Бо Людина.
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10.03.2022 15:01 Ответить
ніколи не сумнівався, що людям, які піклуються про тварин, бронюють місця в раю.
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10.03.2022 15:01 Ответить
Це дійсно геройка України.
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10.03.2022 15:02 Ответить
а тем временем некоторые ТВАРИ бросают своих кроликов на консьержов и ****** пятками сверкая. что ж ты за ссыкло такое то? ну ты зассал его придушить, ты зассал его выпустить где-то в лесу ***** на авто как обосрыш так у тебя ГАНДОНА была неделя куда-то его пристроить, так оно ссыкливое чмо ничего лучше не придумало как бросить его в клетке на произвол судьбы
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10.03.2022 15:07 Ответить
все уважение
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10.03.2022 15:12 Ответить
Достойный поступок!
Во всяком случае более человечный, чем содержать на полном пансионе пленных утырков, которые "ехали на учения" и "ничего не знали о войне".
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10.03.2022 15:14 Ответить
у нас с первого дня войны по дворам ходит молодая девочка с парнем кормят дворовых котеек
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10.03.2022 15:14 Ответить
Украінці - найкраща Нація !З великим Серцем !
Слава Україні !
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10.03.2022 15:17 Ответить
человек всегда остается человеком
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10.03.2022 15:18 Ответить
І справді "вражаюче", бо собачників навіть війна не утримує знущатися над цими мутантами вовку
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10.03.2022 15:35 Ответить
Попугай поднимает флаг Украины
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10.03.2022 15:48 Ответить
Поражен ! Сам собачник! Наверняка тебе тебе требуется мат.помощь. Сообщи через Цензор номер карты
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10.03.2022 16:09 Ответить
https://twitter.com/dedushkaa/status/1502626852665503744
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13.03.2022 10:00 Ответить
Украинцы не победимы!
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10.03.2022 16:12 Ответить
а в рашке не щадят свой биомусор.не говоря уже о животных.
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10.03.2022 16:21 Ответить
Не называйте путлеровцев собаками, они не достойны так называться..
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10.03.2022 16:21 Ответить
Правильно - палачи,НЕЛЮДИ, рашисты,УБИЙЦЫ !
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10.03.2022 16:35 Ответить
Респект жінці із великим серцем!
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10.03.2022 16:52 Ответить
 
 