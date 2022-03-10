Возле Ирпеня женщина спасает собак-инвалидов. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Женщина недалеко от Ирпеня (Киевская область), где идут ожесточенные бои, пытается спасти собак-инвалидов из приюта и доставить их в безопасное место.

Трогательное фото разместили в твиттере Информационные войска Украины, сообщает Цензор.НЕТ.