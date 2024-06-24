Окупанти вдарили по екопарку під Харковом, тварин евакуюють

22 червня російські загарбники завдали ударів по екопарку під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив засновник парку Олександр Фельдман.

На превеликий жаль, останні масові удари КАБами по Харкову не оминули й наш Екопарк. Ми розуміли, що це може статися, вже понад місяць займаємося евакуацією наших тварин до безпечніших регіонів. Удари припали по частині парку, яка останні півтора року перебувала в стадії реконструкції і не працювала – відреставрований розплідник для мам та малюків, великий склад із зерном та сіном, десятки вольєрів для собак нашого "Доброго дому". На щастя, ні людей, ні тварин на цій території не було", - йдеться в дописі.

Ні людей, ні тварин на цій території не було. Але лані та олені дуже лякаються та гинуть, навіть не потрапляючи під прямі удари, тож, на жаль, знову є втрати.

"Майже два роки ми по крихтах відновлювали все те, що було знищено в перші пів року повномасштабного вторгнення. Відбудували вже дуже багато, повернули додому частину тварин. І тепер повернулися до того ж: вивозимо наших вихованців та підраховуємо втрати. Але ворогові нас все одно не зламати. Роблячи крок назад, ми ні секунди не сумніваємося, що перемога буде за нами і ми всі відновимо. Наш екопарк, наш Харків та нашу Україну. Інакше просто не може бути", - додав Фельдман.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгення російські загарбники зруйнували екопарк. Через російські обстріли там загинули шестеро людей (співробітники і волонтери, у тому числі 16-річний хлопець), які годували та намагалися вивезти зооколекцію.

