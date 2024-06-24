УКР
Окупанти вдарили по екопарку під Харковом, тварин евакуюють

Фельдман Екопарк

22 червня російські загарбники завдали ударів по екопарку під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив засновник парку Олександр Фельдман. 

На превеликий жаль, останні масові удари КАБами по Харкову не оминули й наш Екопарк. Ми розуміли, що це може статися, вже понад місяць займаємося евакуацією наших тварин до безпечніших регіонів. Удари припали по частині парку, яка останні півтора року перебувала в стадії реконструкції і не працювала – відреставрований розплідник для мам та малюків, великий склад із зерном та сіном, десятки вольєрів для собак нашого "Доброго дому". На щастя, ні людей, ні тварин на цій території не було", - йдеться в дописі.

Ні людей, ні тварин на цій території не було. Але лані та олені дуже лякаються та гинуть, навіть не потрапляючи під прямі удари, тож, на жаль, знову є втрати.

"Майже два роки ми по крихтах відновлювали все те, що було знищено в перші пів року повномасштабного вторгнення. Відбудували вже дуже багато, повернули додому частину тварин. І тепер повернулися до того ж: вивозимо наших вихованців та підраховуємо втрати. Але ворогові нас все одно не зламати. Роблячи крок назад, ми ні секунди не сумніваємося, що перемога буде за нами і ми всі відновимо. Наш екопарк, наш Харків та нашу Україну. Інакше просто не може бути", - додав Фельдман.

Нагадаємо,  на початку повномасштабного вторгення російські загарбники зруйнували екопарк.  Через російські обстріли там загинули шестеро людей (співробітники і волонтери, у тому числі 16-річний хлопець), які годували та намагалися вивезти зооколекцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку

тварини (475) обстріл (30471) Фельдман Олександр (21) Харків (5856)
Не понял, а зачем тварин евакуюють, лучше животных спасайте.
24.06.2024 06:55 Відповісти
Нас нє абмануть: в етом "екопаркє" била база укронацистскіх каратєльних падраздєлєній. Ані гатовілі дівєрсіонниє мєрапріятія в бєлгарадской області, но наши ВКС нанєслі упрєждающій удар і унічтожилі мєсто діслокациі украфашистов.
24.06.2024 07:04 Відповісти
Это точно, с боевыми комарами пройденный этап, теперь там готовили боевых животных. Особенно страшны боевые кролики
24.06.2024 07:21 Відповісти
Школу, де навчалася невістка ,учора розбомбили. Будинок її тітки також. Харків, місто яке бореться і живе. Нажаль без захисту, який так і залишився тільки для відео презе
24.06.2024 08:22 Відповісти
За кого голосувала невістка та її тітка до війни?
24.06.2024 15:44 Відповісти
 
 