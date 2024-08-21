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Росіяни створили нову окупаційну структуру на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

Нова окупаційна структура на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створили "раду з інвестицій та промислового розвитку".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово захоплених територіях Херсонщини окупанти створили "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка буде допомагати займатись розграбуванням захоплених підприємств регіону", - ідеться в повідомленні.

До складу так званої ради увійшли росіяни: Володимир Боделан, Руслан Сіртланов, Тихон Балаянц й інші неназвані учасники, чий бізнес потрапить під санкції. Завдання ради нібито сприяти інвестиціям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях росіяни вимагають від бізнесу ставити на військовий облік усіх працівників, - Центр нацспротиву

"Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів. Таким чином учасники ради - це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності", - зауважують в ЦНС.

Автор: 

окупація (6652) Центр національного спротиву (804) Херсонська область (5691)


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Та то таке, головне - задріпана курщина.
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21.08.2024 07:36 Відповісти
От так, саме таким складом їх і зароють десь при дорозі.
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21.08.2024 07:51 Відповісти
"До складу так званої ради увійшли росіяни: Володимир Боделан, Руслан Сіртланов, Тихон Балаянц" . Ну, прямо, чисто російські прізвища !
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21.08.2024 09:59 Відповісти
 
 