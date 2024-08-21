Россияне создали новую оккупационную структуру на ВОТ Херсонщины, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Херсонщины захватчики создали "совет по инвестициям и промышленному развитию".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"На временно захваченных территориях Херсонщины оккупанты создали "совет по инвестициям и промышленному развитию", который будет помогать заниматься разграблением захваченных предприятий региона", - говорится в сообщении.
В состав так называемого совета вошли россияне: Владимир Боделан, Руслан Сиртланов, Тихон Балаянц и другие неназванные участники, чей бизнес попадет под санкции. Задача совета якобы способствовать инвестициям.
"Однако инвестициями оккупанты называют ограбление и захват имущества тех, кто покинул регион из-за оккупации: вывоз оборудования или захват цехов. Таким образом участники совета - это мародеры, которые будут привлечены к ответственности", - отмечают в ЦНС.
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