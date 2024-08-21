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Россияне создали новую оккупационную структуру на ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Нова окупаційна структура на ТОТ

На временно оккупированных территориях Херсонщины захватчики создали "совет по инвестициям и промышленному развитию".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"На временно захваченных территориях Херсонщины оккупанты создали "совет по инвестициям и промышленному развитию", который будет помогать заниматься разграблением захваченных предприятий региона", - говорится в сообщении.

В состав так называемого совета вошли россияне: Владимир Боделан, Руслан Сиртланов, Тихон Балаянц и другие неназванные участники, чей бизнес попадет под санкции. Задача совета якобы способствовать инвестициям.

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"Однако инвестициями оккупанты называют ограбление и захват имущества тех, кто покинул регион из-за оккупации: вывоз оборудования или захват цехов. Таким образом участники совета - это мародеры, которые будут привлечены к ответственности", - отмечают в ЦНС.

Автор: 

оккупация (10103) Центр национального сопротивления (554) Херсонская область (4706)


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Та то таке, головне - задріпана курщина.
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21.08.2024 07:36 Ответить
От так, саме таким складом їх і зароють десь при дорозі.
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21.08.2024 07:51 Ответить
"До складу так званої ради увійшли росіяни: Володимир Боделан, Руслан Сіртланов, Тихон Балаянц" . Ну, прямо, чисто російські прізвища !
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21.08.2024 09:59 Ответить
 
 