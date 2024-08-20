Російський дрон вбив мешканця Зміївки на Херсонщині

Ввечері 20серпня внаслідок атаки з безпілотника смертельні поранення дістав місцевий житель.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Мої співчуття рідним та близьким… Російські військові від ранку й до ночі обстрілюють місто та область, атакують цивільних людей дронами. Лише за сьогодні - дев’ятеро постраждалих, троє серед них - діти. Ситуація у прибережних зонах - найкритичніша. Вкотре закликаю: подбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей", - закликав Прокудін.

Як інформував Цензор.НЕТ, унаслідок атак з безпілотників увечері 20 серпня в Херсоні та області постраждало 9 осіб, зокрема 14-літній підліток.

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