Російський дрон вбив мешканця Зміївки на Херсонщині
Ввечері 20серпня внаслідок атаки з безпілотника смертельні поранення дістав місцевий житель.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Мої співчуття рідним та близьким… Російські військові від ранку й до ночі обстрілюють місто та область, атакують цивільних людей дронами. Лише за сьогодні - дев’ятеро постраждалих, троє серед них - діти. Ситуація у прибережних зонах - найкритичніша. Вкотре закликаю: подбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей", - закликав Прокудін.
Як інформував Цензор.НЕТ, унаслідок атак з безпілотників увечері 20 серпня в Херсоні та області постраждало 9 осіб, зокрема 14-літній підліток.
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показати весь коментар20.08.2024 22:41 Відповісти Мені подобається 0
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