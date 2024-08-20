Российский дрон убил жителя Змиевки на Херсонщине
Вечером 19 августа в результате атаки с беспилотника смертельные ранения получил местный житель.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Мои соболезнования родным и близким... Российские военные с утра и до ночи обстреливают город и область, атакуют гражданских людей дронами. Только за сегодня - девять пострадавших, трое среди них - дети. Ситуация в прибрежных зонах - самая критическая. Еще раз призываю: позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей", - призвал Прокудин.
Как информировал Цензор.НЕТ, в результате атак с беспилотников вечером 20 августа в Херсоне и области пострадали 9 человек, в том числе 14-летний подросток.
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Чайка Київ
показать весь комментарий20.08.2024 22:41 Ответить Мне нравится 0
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