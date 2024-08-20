Вследствие атак с беспилотников вечером 20 августа в Херсоне и области пострадали 9 человек, в том числе 14-летний подросток

После обеда вследствие атаки российских беспилотников в Херсоне пострадали четверо мужчин и 14-летний подросток. Также оккупанты атаковали Антоновку на Херсонщине - четверо мужчин получили ранения.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Активность вражеских БпЛА в Херсоне:

Под удар российского беспилотника в Херсоне попал 70-летний мужчина, который находился в автомобиле. Бригада "скорой" доставила его в больницу. У пострадавшего взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение лица.

За медицинской помощью обратился 36-летний херсонец, который сегодня днем попал под российский обстрел. У мужчины - минно-взрывная травма и контузия.

Около шести часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Днепровском районе Херсона. Взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 53-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу для оказания медпомощи.

Из-за российского обстрела в Корабельном районе Херсона пострадал местный житель. Он самостоятельно обратился в больницу. У 30-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Состояние - легкое. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Из-за вражеского обстрела пострадал ребенок, когда оккупанты ударили по Днепровскому району. 14-летний парень получил взрывную травму, ранения туловища и ноги. Его госпитализировали в больницу.

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Херсонщина

20 августа 2024 года около 17:40 российские военные атаковали Антоновку, применив БпЛА. Сбросили взрывчатку вблизи местного магазина. В результате взрыва пострадали четверо местных жителей. Трое мужчин доставлены в больницу, еще одному помощь оказана на месте.

Также начальник ГВА Роман Мрочко сообщил об обесточивании в результате обстрелов села Благовещенское Камышанского старостинского округа, частично поселка Текстильное. Без электричества также значительная часть Днепровского района Херсона. В части Днепровского района из-за отсутствия электричества в многоэтажках нет воды - не работают станции подкачки.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", - обратился Мрочко к жителям.

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