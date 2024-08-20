Рашисты атаковали с дрона Веселое на Херсонщине: ранена женщина
Российские войска сбросили с дрона взрывчатку на поселок Веселое Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские войска атаковали с дрона жительницу Веселого Новокаховской громады. В результате сброса взрывчатки с БПЛА 60-летняя женщина получила ранения", - отметили в ОВА.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей необходимую помощь.
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