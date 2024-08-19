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Новости
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Россияне за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, три человека получили ранения

Херсонщина

18 августа под вражеским огнем оказалось 17 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Станислав, Понятовка, Томина Балка, Новая Каменка, Дудчаны, Львов, Новокаиры, Михайловка, Крещеновка, Николаевка и город Херсон", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 49 частных домов. также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили, сельхозтехнику.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

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обстрел (26982) Херсон (2799) Херсонская область (4731)


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