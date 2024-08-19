Росіяни за добу обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини, три людини дістали поранення

18 серпня під ворожим вогнем опинилося 17 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Станіслав, Понятівка, Томина Балка, Нова Кам'янка, Дудчани, Львове, Новокаїри, Михайлівка, Хрещенівка, Миколаївка та місто Херсон", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 49 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі, сільгосптехніку.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

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