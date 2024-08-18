Окупанти атакували з БпЛА авто у Кіндійці на Херсонщині, п’ятеро поранених

Близько 17:30 неділі, 18 серпня, російські загарбники атакували дроном цивільне авто у селищі Кіндійка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль на одній із вулиць населеного пункту.

Поранення різного ступеню дістали п'ятеро цивільних, які на момент атаки перебували в салоні авто.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення загарбниками законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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