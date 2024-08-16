Росіяни атакували дроном цивільного у Бериславі
Російська армія атакувала цивільного у Бериславі: чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою й контузією.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Через скидання вибухівки з дрона дістав поранення 58-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні із уламковим пораненням тулуба, рук та ніг. Також в потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували медиків у Станіславі і рятувальників в Антонівці.
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