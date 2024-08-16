УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
441 0

Росіяни атакували дроном цивільного у Бериславі

Обстріли Херсонщини

Російська армія атакувала цивільного у Бериславі: чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою й контузією.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Через скидання вибухівки з дрона дістав поранення 58-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні із уламковим пораненням тулуба, рук та ніг. Також в потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знищили першу в Україні та єдину на Херсонщині "зелену" школу: Вона згоріла вщент. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували медиків у Станіславі і рятувальників в Антонівці.

Автор: 

дрони (4641) Берислав (184) Херсонська область (5713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 