Росіяни атакували медиків у Станіславі і рятувальників в Антонівці. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Херсонщині росіяни продовжують атакувати медиків та рятувальників.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Станіславі ворог вдарив з дрона поблизу карети швидкої, через що в автівки пошкоджено скло. На щастя, водій не постраждав.



Під час гасіння пожежі в Антонівці окупанти атакували рятувальників. Понівечено пожежну автівку, вогнеборці не постраждали.

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Як розповіли в МВС, рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл.

"Сьогодні вдень херсонські рятувальники отримали повідомлення про загоряння навчального закладу в передмісті. Прибувши за викликом, надзвичайники почали гасити пожежу. Через деякий час окупанти здійснили повторний обстріл по вогнеборцях. На щастя, особовий склад не постраждав, але пошкоджень зазнав пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.







Нагадаємо, вранці окупаційні війська вкрили вогнем Томину Балку.