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Росіяни атакували медиків у Станіславі і рятувальників в Антонівці. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Херсонщині росіяни продовжують атакувати медиків та рятувальників.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Станіславі ворог вдарив з дрона поблизу карети швидкої, через що в автівки пошкоджено скло. На щастя, водій не постраждав.

Під час гасіння пожежі в Антонівці окупанти атакували рятувальників. Понівечено пожежну автівку, вогнеборці не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині Сили оборони знищили російський "Град", - ОУВ "Таврія"

Як розповіли в МВС, рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл.

"Сьогодні вдень херсонські рятувальники отримали повідомлення про загоряння навчального закладу в передмісті. Прибувши за викликом, надзвичайники почали гасити пожежу. Через деякий час окупанти здійснили повторний обстріл по вогнеборцях. На щастя, особовий склад не постраждав, але пошкоджень зазнав пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Обстріл пожежного автомобіля
Обстріл пожежного автомобіля
Обстріл пожежного автомобіля

Нагадаємо, вранці окупаційні війська вкрили вогнем Томину Балку.

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750)


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