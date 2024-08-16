Вранці окупанти вдарили по Томиній Балці, поранено чоловіка. За минулу добу атак зазнали понад 20 населених пунктів Херсонщини: 1 загиблий, 5 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Херсонщині протягом доби росіяни обстріляли 24 населені пункти та Херсон, унаслідок чого загинула 1 людина, ще 5 пораненні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Благодатне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Садове, Станіслав, Софіївка, Качкарівка, Козацьке, Томина Балка, Токарівка, Михайлівка, Миролюбівка, Музиківка, Новокаїри, Ольгівка, Олександрівка, Зміївка, Заможне, Зорівка, Золота Балка, Червоний Маяк та місто Херсон.



Російські військові поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.



Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

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Крім того, вранці через обстріл Томиної Балки постраждав місцевий житель.



Окупаційні війська вкрили вогнем населений пункт близько 5:40. Під удар потрапив 71-річний чоловік, який перебував у приміщенні.



Він дістав вибухову травму, уламкові поранення спини та плеча. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

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Оновлена інформація про обстріл Томиної Балки

Пізнішев ОВА повідомили, що через ворожі удари в населеному пункті пошкоджено майже пів десятка осель місцевих мешканців - потрощено дахи, вікна, двері та стіни. А також показали наслідки російської атаки.





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