Росіяни активізувалися в районі Кринків, - Сили оборони

Російські загарбники активізувалися на лівобережжі Херсонщини в районі Кринків.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За вчорашню добу відбито 10 штурмових дій противника. В нас напруженими залишаються відрізки в районі Роботинського виступу, де вчора було відбито три російські атаки, коли противник наступав чисельністю до відділення без застосування бронетехніки і не мав успіху. Втрат наших позицій не допущено", - зазначив він.

Росіяни у наступах на Роботине і Малу Токмачку з напрямку Вербового втратили двох військових, одного поранено.

Також відбито сім ворожих атак на плацдармі, на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістились на нові позиції, там противник активізувався порівняно з минулим тижнем.

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"Там день у день відбувається чимала для такого невеликого відрізка кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції і при цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БПЛа боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися", - зазначив Лиховій.

Протягом 14 серпня ворог втратив ще 57 осіб, з них один полонений, який є представником 503-го мотострілецького батальйону 19-ї мотострілецької дивізії, з "Станиці Троїцька" Республіки Інгушетія. Крім цього, знищено або пошкоджено 36 одиниць озброєння і військової техніки росіян. Серед них один танк, 11 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони - ЗРК "Стріла-10", яка була уражена в Запорізькій області, п'ять розвідувальних БПЛа, 11 одиниць автомобільного транспорту, одна бронемашина "МТ-ЛБ", п'ять човнів і також один квадроцикл.

"Уражено три польові пункти бойового постачання, один склад паливно-мастильних матералів, п'ять бліндажів, вогневі позиції, спостережувальні пости і одне місце проживання особового складу противника в населеному пункті Решетилівське, це на Гуляйпільському напрямку, де противник переважно не вдається до штурмових дій", - додав речник.

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