Раптовий наступ ЗСУ у Курській області може змінити хід війни. Але Україні слід бути обережною, оскільки існують серйозні ризики, - The Economist

Морально і юридично Україна має повне право перенести бойові дії на територію Росії. Кожна держава має право захищати себе, і це право не обмежується її кордонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Водночас попереджає видання, це також азартна гра, яка може піти погано.

Наступ України в Курській області вже приніс певні успіхи. Українські сили прорвалися через регіон, зайняли безліч населених пунктів і взяли в полон сотні солдатів. Це :

підняло моральний дух усередині країни. Це необхідно: українська армія перебувала в складній ситуації на Донбасі, а її контрнаступ минулого року виявився не надто успішним;

показало міжнародним партнерам, що Україна може повернути собі ініціативу. Обнадіює те, що США і Німеччина, серед інших, дали зрозуміти, що вони не заперечують проти використання їхньої зброї на російській території;

оголило вразливості Росії. Путін використовує вторгнення як привід для зміцнення свого наративу про те, що Росія веде оборонну війну проти Заходу. Однак це також додає доказів того, що ретельно створений імідж Путіна як сильного і контролюючого лідера - порожній.

"Кремлівський диктатор думав, що зможе захопити Україну за кілька днів у 2022 році, але через два роки йому це так і не вдалося. Коли його колишній кухар очолив бунтівний марш до Москви минулого року, російські війська не втрутилися. Коли Україна вторглася в Курськ, місцеві жителі не чинили опору", - зазначають у The Economist.

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При цьому гамбіт України також несе серйозні ризики. Україна, безсумнівно, сподівається, що її наступ на Курську відведе російські війська від Донбасу, послабивши тиск на українських захисників в оточенні. Але немає жодних ознак того, що Росія відвела від лінії фронту значні сили. І це стосується обох сторін, адже Україна так само відвела чимало своїх найкращих підрозділів з Донбасу на Курськ. Дійсно, з 6 серпня Росія продовжує просуватися на схід України. Тепер це менш як 13 км від Покровська, важливого перехрестя.

Україна має почати пожинати політичні плоди свого успіху під Курськом, не надто розтягуючись. Росія починає контратаку. Якщо Україна зазнає великих втрат у людях і техніці протягом наступних тижнів, це може прискорити її невдачі на Донбасі, а також перебити відчуття імпульсу, накопиченого минулого тижня. Амбіційна окупація була б помилкою, хоча утримання придатної для оборони території в Курську як розмінної монети для майбутніх переговорів було б розумним.

Курськ також дає ширший урок для партнерів України. Хороший захист іноді вимагає нападу. Америка, Британія та Франція продовжують забороняти Україні використовувати свої ракети великої дальності на російській території. Деякі обмеження логічні: наприклад, західні ракети не можна використовувати проти російських ядерних об’єктів. Але не варто перебільшувати ризик ескалації.

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Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.