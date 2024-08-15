Внезапное наступление ВСУ в Курской области может изменить ход войны. Но Украина должна быть осторожна, поскольку существуют серьезные риски, - The Economist

Морально и юридически Украина имеет полное право перенести боевые действия на территорию России. Каждое государство имеет право защищать себя, и это право не ограничивается его границами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

В то же время предупреждает издание, это также азартная игра, которая может пойти плохо.

Наступление Украины в Курской области уже принесло определенные успехи. Украинские силы прорвались через регион, заняли множество населенных пунктов и взяли в плен сотни солдат. Это :

подняло моральный дух внутри страны. Это необходимо: украинская армия находилась в сложной ситуации на Донбассе, а ее контрнаступление в прошлом году оказалось не слишком успешным;

показало международным партнерам, что Украина может вернуть себе инициативу. Обнадеживает то, что США и Германия, среди прочих, дали понять, что они не возражают против использования их оружия на российской территории;

обнажило уязвимости России. Путин использует вторжение как повод для укрепления своего нарратива о том, что Россия ведет оборонительную войну против Запада. Однако это также добавляет доказательств того, что тщательно созданный имидж Путина как сильного и контролирующего лидера - пустой.

"Кремлевский диктатор думал, что сможет захватить Украину за несколько дней в 2022 году, но через два года ему это так и не удалось. Когда его бывший повар возглавил мятежный марш к Москве в прошлом году, российские войска не вмешались. Когда Украина вторглась в Курск, местные жители не оказали сопротивления", - отмечают в The Economist.

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При этом гамбит Украины также несет серьезные риски. Украина, несомненно, надеется, что ее наступление на Курск отведет российские войска от Донбасса, ослабив давление на украинских защитников в окружении. Но нет никаких признаков того, что Россия отвела от линии фронта значительные силы. И это касается обеих сторон, ведь Украина так же отвела немало своих лучших подразделений с Донбасса на Курск. Действительно, с 6 августа Россия продолжает продвигаться на восток Украины. Теперь это менее 13 км от Покровска, важного перекрестка.

Украина должна начать пожинать политические плоды своего успеха под Курском, не слишком растягиваясь. Россия начинает контратаку. Если Украина понесет большие потери в людях и технике в течение следующих недель, это может ускорить ее неудачи на Донбассе, а также перебить ощущение импульса, накопленного на прошлой неделе. Амбициозная оккупация была бы ошибкой, хотя удержание пригодной для обороны территории в Курске в качестве разменной монеты для будущих переговоров было бы разумным.

Курск также дает более широкий урок для партнеров Украины. Хорошая защита иногда требует нападения. Америка, Британия и Франция продолжают запрещать Украине использовать свои ракеты большой дальности на российской территории. Некоторые ограничения логичны: например, западные ракеты нельзя использовать против российских ядерных объектов. Но не стоит преувеличивать риск эскалации.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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