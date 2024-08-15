Реакция Запада на операцию ВСУ в Курской области – это победа ума, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Западные политики уже не рассуждают о "красных линиях" РФ, реагируя на операцию ВСУ на российской территории, в Курской области. Это можно расценивать как победу здравого смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Это хорошо, что когда Украина начала эту операцию на севере, мы не услышали от Запада ничего о пересечении "красных линий" [...] Было ясно заявлено, что Украина может проводить такие операции в рамках своей оборонной стратегии. Это хорошо, это хорошие новости и победа разума", - сказал министр обороны Литвы.

По мнению Кащюнаса, теперь западные союзники Украины должны сделать следующие логичные шаги и, во-первых, дать Украине достаточно дальнобойного оружия, а во-вторых, позволить применять его по целям в глубине территории России.

"Украинцы хотели показать, что они способны осуществлять такие действия, что они могут контратаковать, могут маневрировать. Теперь, думаю, тем голосам, которые говорили, мол, нет, победить Россию невозможно и так далее, время замолчать и делать то, что мы, Литва, делаем: продолжать помогать Украине, дать им такое оружие, которым они не только смогут обороняться, но и вернуть свое", - сказал Кащюнас.

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