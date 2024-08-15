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Реакція Заходу на операцію ЗСУ в Курській області - це перемога розуму, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Лаурінас Кащюнас.

Західні політики вже не розмірковують про "червоні лінії" РФ, реагуючи на операцію ЗСУ на російській території, у Курській області. Це  можна розцінювати як перемогу здорового глузду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Це добре, що коли Україна почала цю операцію на півночі, ми не почули від Заходу нічого про перетин "червоних ліній" [...] Було ясно заявлено, що Україна може проводити такі операції в рамках своєї оборонної стратегії. Це добре, це хороші новини і перемога розуму", - сказав міністр оборони Литви.

На думку Кащюнаса, тепер західні союзники України повинні зробити наступні логічні кроки і, по-перше, дати Україні достатньо далекобійної зброї, а по-друге, дозволити застосовувати її по цілях у глибині території Росії.

"Українці хотіли показати, що вони здатні здійснювати такі дії, що вони можуть контратакувати, можуть маневрувати. Тепер, гадаю, тим голосам, що говорили, мовляв, ні, перемогти Росію неможливо тощо, час замовкнути і робити те, що ми, Литва, робимо: продовжувати допомагати Україні, дати їм таку зброю, якою вони не тільки зможуть оборонятися, а й повернути свою", - сказав Кащюнас.

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Автор: 

Литва (2382) Курськ (1096)


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15.08.2024 07:10 Відповісти
Та херня то все...
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15.08.2024 07:12 Відповісти
"Реакція Заходу на операцію ЗСУ в Курській області" - це типова реакція "деескалаторів", котрих поставили перед фактом.
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15.08.2024 07:36 Відповісти
Не може бути перемога того, чого немає!
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15.08.2024 08:11 Відповісти
Прострочений, це тебе не стосуєтся, як і тіх хто за тебе голосував.
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15.08.2024 08:34 Відповісти
 
 