Україна принизила Путіна наступом у Курській області, - глава Міноборони Литви Кащюнас
Вторгнення ЗСУ в Курську область є "явним приниженням російського диктатора Володимира Путіна".
Таку заяву зробив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв’ю LRT, пише Цензор.НЕТ.
"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони (українці, - ред.) зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", - сказав литовський урядовець.
На його думку, найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою.
"Українці вирішили цікаво зіграти, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це значно підвищує їхню переговорну силу. Тож, якщо говорити про якісь переговори, то українці вже будуть у більш сильній позиції", - сказав Кащюнас.
Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Того ж дня Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
А ззовні Роіся і так вже обхезана з ніг до голови.
Хіба що ".....ла-ла-ла-ла-ла...."То да,але заслужив)