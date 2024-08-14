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Україна принизила Путіна наступом у Курській області, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Україна принизила Путіна наступом у Курській області, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Вторгнення ЗСУ в Курську область є "явним приниженням російського диктатора Володимира Путіна".

Таку заяву зробив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв’ю LRT, пише Цензор.НЕТ.

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони (українці, - ред.) зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", - сказав литовський урядовець.

На його думку, найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою.

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"Українці вирішили цікаво зіграти, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це значно підвищує їхню переговорну силу. Тож, якщо говорити про якісь переговори, то українці вже будуть у більш сильній позиції", - сказав Кащюнас.

Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Того ж дня Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.

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Автор: 

Литва (2397) путін володимир (23795) ЗСУ (7538) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+9
Справа не в абсолютних цифрах. Як би це пояснити..
Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
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14.08.2024 23:35
+5
Таки да Україна принизила *****, вкотре не вріо президента Зеленський, а Україна. Тож слава Україні
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14.08.2024 23:25
+4
Ну так засрашка 9 років принижувала Україну як могла, всіма засобами. Пора знати і честь, пора отримувати відповідь ... А тримати відповідний адекватний удар як виявилось вони не можуть ...
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14.08.2024 23:29
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Таки да Україна принизила *****, вкотре не вріо президента Зеленський, а Україна. Тож слава Україні
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14.08.2024 23:25 Відповісти
Ну так засрашка 9 років принижувала Україну як могла, всіма засобами. Пора знати і честь, пора отримувати відповідь ... А тримати відповідний адекватний удар як виявилось вони не можуть ...
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14.08.2024 23:29 Відповісти
Справа не в абсолютних цифрах. Як би це пояснити..
Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
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14.08.2024 23:35 Відповісти
От тільки на Роісє про це не знають і продовжують вірити у "вітязєй" та "сілу рускага оружія".

А ззовні Роіся і так вже обхезана з ніг до голови.
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14.08.2024 23:38 Відповісти
Ботоксного обнульониша опустили ще тоді, коли в Харкові на весь світ пролунала пісня "путін - ×уйло".
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14.08.2024 23:55 Відповісти
виродка не принижують, показують яким є.
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15.08.2024 00:49 Відповісти
росія відправила в КНДР 447 кіз. За це КНДР поставить росії одну Hwasong KN-23.
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15.08.2024 02:42 Відповісти
Лучше бы они пели серенады про наши оборонительные линии где 90% украдено. Глядишь и толку было бы больше чем радовать нашего гундосера ради очередного видосика
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15.08.2024 03:10 Відповісти
Не треба дурниці писати.Ніхто його не принижував наступом.Вчергове довели,що багато чого на "авось".Так і у нас не краще,замість окопів до останнього дороги будували.

Хіба що ".....ла-ла-ла-ла-ла...."То да,але заслужив)
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15.08.2024 03:58 Відповісти
Якби у нього була гідність? Не має в нього гідності і ніколи не було! Там гідність відсутня за визначенням!
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15.08.2024 06:20 Відповісти
 
 