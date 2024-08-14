Україна принизила Путіна наступом у Курській області, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Вторгнення ЗСУ в Курську область є "явним приниженням російського диктатора Володимира Путіна".

Таку заяву зробив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв’ю LRT, пише Цензор.НЕТ.

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони (українці, - ред.) зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", - сказав литовський урядовець.

На його думку, найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою.

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"Українці вирішили цікаво зіграти, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це значно підвищує їхню переговорну силу. Тож, якщо говорити про якісь переговори, то українці вже будуть у більш сильній позиції", - сказав Кащюнас.

Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Того ж дня Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.

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