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Новини
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РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас

РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.

Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови із Зеленським очільник оборонного відомства Литви висловив повагу українським "діям на півночі".

"Дозвольте мені висловити повагу вашим діям, вашим маневрам на півночі", - сказав литовський міністр.

За словами литовського урядовця, Росії доводиться перекидати свої війська із Калінінградської області на Курщину. 

"Я кажу литовському народу: "Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм (Росії, - ред.) треба відводити війська з Калінінграда". Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", - заявив Кащюнас.

Він також сказав, що наступним хорошим знаком у цьому контексті був би дозвіл від парнерів на використання засобів дальнього ураження. Кащюнас зазначив, що Литва займається лобіюванням цього рішення.

Крім того, литовський міністр наголосив, що не чує, щоб Україна в Курській області Росії перетинала якісь червоні лінії.

Кащюнас заявив, що операція українських військових у Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства. Литовці, за його словами, хочуть ще більше підтримувати українців.

Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Кащюнасом в Києві. ВIДЕО

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Читайте також: Дії України в Курській області РФ є оборонними, - прем’єр Польщі Туск

Автор: 

Калінінград (95) Литва (2381) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+21
А раніше вони не цілились і тепер буде "всьйо серйозно"?
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13.08.2024 23:28
+18
Так, не купив медіахвойд, які б засирали тупому стаду мізки про "вбитого брата Зєльца" "борщовий набір", та "свинарчуків". Не зняв дебільний серіальчик про Голоборотька. Дуже переоцінив розумові здібності тупорилого стада 73% імбецилів, які, висравши свої мізки, побігли голосувати за героя свого серіальчика. Не найняв кіллера для маріонетки Каламойського, щоб врятувати країну від катастрофи.
Результат - де факто знищення України, якщо не повністю, то частково.
Порох робив справді все "не те".
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13.08.2024 23:53
+9
Ну то повертайте Кенігсберг! Чого телитесь?!
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13.08.2024 23:12
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Зараз всім потрібно бути уважними, особливо при ракетних обстрілах, кацапи напевне готують помсту за Курську НР, та будуть цілитись у стратегічні чи цивільні об"єкти
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13.08.2024 23:11 Відповісти
А раніше вони не цілились і тепер буде "всьйо серйозно"?
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13.08.2024 23:28 Відповісти
Кацапи завжди стріляють, не тільки і не стільки через помсту, як через те, що можуть це робити. А ми не можемо вдарити нашими далекобійними ракетами по них, бо їх виробництво планомірно знищувалося узеленськіми з 2019.
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13.08.2024 23:29 Відповісти
Єдине що мене тут тішить - мого голосу ні зеля, ні ті всі не отримали. Але що тепер, їжте що купували .
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13.08.2024 23:42 Відповісти
Геник, де твій кандидат зараз ??
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13.08.2024 23:43 Відповісти
Трохи нижче відписався.)
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13.08.2024 23:47 Відповісти
кандидат відписався ?? де він ? ))
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14.08.2024 00:46 Відповісти
якщо Порошенко такий розумний і досвідченій , а Зеленский тупий і не досвідченій - то як він міг перемогти ? Я не вірив що він переможе даже уявити таке не міг - да стадіону , то може тут справа не в Зеленскому і не в людях що його обрали а в Порошенко може він щось робив не так ?
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13.08.2024 23:48 Відповісти
Так, не купив медіахвойд, які б засирали тупому стаду мізки про "вбитого брата Зєльца" "борщовий набір", та "свинарчуків". Не зняв дебільний серіальчик про Голоборотька. Дуже переоцінив розумові здібності тупорилого стада 73% імбецилів, які, висравши свої мізки, побігли голосувати за героя свого серіальчика. Не найняв кіллера для маріонетки Каламойського, щоб врятувати країну від катастрофи.
Результат - де факто знищення України, якщо не повністю, то частково.
Порох робив справді все "не те".
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13.08.2024 23:53 Відповісти
Коли ти граєш чесно, по-правилам з шулерами, шансів перемогти немає ніяк.
Коли ти чогось досяг і коли ти трохи вумний, нєтакойкаквсє, стадо завжди вибере такогокаквсє, прастогопарня. ЦЕ стосується не тільки нашого народу. Повний дурень і неук, але хитрий, безсовісний і обіцяючий вирішити усі проблеми Трамп нє даст соврать.
У Пороха не було шансів ні проти клована, ні проти взагалі ще гіршого. Шанс був би лише проти Коломойського і то 50 на 50...
Тому я радий, що вибрали хоча б Янелоха, а не ще якесь чмо. Реально, могло б бути ще гірше. Наше всьо, хоч і падло, але Боневтік. Мені, хто його на дух не переварює, доводиться його захищати від скажених 73%, які розуміють, що їх розвели як лохів, не получілось сайтісьпасрєдінє і нєкакаяразніца. Впринципі очікавано, що усе непопулярне, що робить зе, якраз і потрібно робити, і це робив би і Порох. А те що нравіца піплу (розведення військ, розмінування, великі пенсії-зарплати, пільги, асфальт, ****** шатли - веде країну до загибелі. Весь світ іде до загибелі, бо світом правлять популісти і диктатори
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14.08.2024 00:51 Відповісти
Господи, скільки вас... Ціль для атаки закладають на основі даних розвідки - дорозвідки. Це доволі довгий процес
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13.08.2024 23:42 Відповісти
шо за маячня.цели выбираються на основе поставленныз задач.например уничтожить производ. цех. или больницу.
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13.08.2024 23:54 Відповісти
Так це не один день. Як тут пишуть. Витрачати дорогі ракети на супермаркети - це ідіотизм. Ви просто не в курсі, куди прилетіли ракети 8-го липня. Бо ви не киянин. І це готували зазделегідь
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13.08.2024 23:57 Відповісти
Ви ж напевно впевнені, що 8-го липня в Києві атакували саме "Охматдит". Тільки інші ракети прилетіли в інший об'єкт. Але ж вам хоч кілок на логові тесати...
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13.08.2024 23:43 Відповісти
а причем здесь уверенность.то что атаковали охмадет ЭТО ФАКТ!!другие ракеты полетели в другие цели. что тут удивительного?в чем зрада? п.с.а казачек то -засланый!!!
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13.08.2024 23:59 Відповісти
Доведіть, що засланий. Інакше вибачайтесь
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14.08.2024 00:28 Відповісти
це не факт. РЕБ відхилив цю ракету від цілі. Лікарні не пощастило
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14.08.2024 02:25 Відповісти
ні бо є відео, вона атакує під стандартним балістичним кутом
кацапи три пустили на завод а одну на лікарню, скоти
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14.08.2024 06:19 Відповісти
не на завод 3
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16.08.2024 01:00 Відповісти
эти ракеты не наводятся по gps
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15.08.2024 20:40 Відповісти
Ну то повертайте Кенігсберг! Чого телитесь?!
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13.08.2024 23:12 Відповісти
Так не теряйте момента. Давно пора уже зачистить тот гнидник в Крувельце
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13.08.2024 23:12 Відповісти
BBC

Українська прикордонна служба поки що не фіксує накопичення білоруських військ біля кордону на півночі України, заявили у відомстві.
"Лукашенко грає у війну, точніше у "войнушку". Він ганяє збройні сили туди-сюди як футбольний м'ячик, збиває вигадані "невідомі літальні об'єкти", "героїчно" бере участь в протиповітряній обороні Ярославля", - каже ВВС один з лідерів білоруської опозиції Павло Латушко.

"Але це гра лише для одного глядача, який сидить в Кремлі", - наголошує він.

На думку білоруського політика, Лукашенко намагається маневрувати, оскільки не хоче виконувати свої зобов'язання в рамках "Союзної держави" з Росією.

Мова йде про можливу відправку білоруських військ на захист Курської області, де наступають українські Збройні сили, як це передбачено https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P924v0006 воєнною доктриною Білорусі.

Дійсно, у воєнній доктрині, яка була ухвалена в Білорусі у квітні цього року, йде мова про те, що Мінськ "прийматиме відповідні заходи" в разі застосування військової сили проти свого партнера по "Союзній державі", тобто Росії.

Однак, на думку Латушка, білоруський президент не хоче реального виконання цього зобов'язання.
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13.08.2024 23:12 Відповісти
"Лукашенко не піде на це і буде уникати цього до останнього моменту не тому, що він любить Україну чи український народ, а тому, що він розуміє - смерті білоруських солдатів призведуть до наслідків всередині країни", - переконаний опозиціонер.

Водночас будь-яка провокація на кордоні може зіграти проти Мінська. ЗСУ без вагань перейдуть кордон з Білоруссю, щоб ліквідувати загрозу з півночі.

Події в Курські області показали, що "бар'єра" для української влади вже не існує.
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13.08.2024 23:17 Відповісти
Вусатий тарган знає, що він при владі допоки не робить різких кроків. В нього не така підтримка, як у ***** на болотах. І якщо рипнеться і кудись там у них добряче наприлітає по якихось нпз, плюс вломлять його армії, то білоруси можуть його знести. Тож боїться за ***** у відкриту лізти.
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13.08.2024 23:25 Відповісти
А ЧИМ йому воювать? Він в 2022 році відкрив свої арсенали та передав кацапам близько 65 тисяч тон *********** Передав сотні танків з баз зберігання А зараз взагалі дав команду передать частину техніки з діючих в/ч Навіть "Полонези" не може задіять - там стоять китайські ракети а китайці їх заборонили без їх дозволу використовувать!
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13.08.2024 23:44 Відповісти
Білорусь передає військову техніку Росії, яка відчуває нестачу ресурсів. Лукашенко доручив перекинути техніку із запасів активних підрозділів до Росії, оскільки арсенал білоруської армії також виснажений, повідомляють "Білоруські новини".
Повідомляється, що нинішня ситуація є критичною. У 2022 році Лукашенко переправляв до Росії техніку зі складів, а тепер змушений віддавати техніку з діючих підрозділів.
Це свідчить про те, що власні запаси Білорусі фактично спорожніли.
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13.08.2024 23:50 Відповісти
Саме про це я й кажу Торік Путін вирішив "компенсувать" білорусам використане Пригнали ешелон з ************ А вони "ГНИЛІ"
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13.08.2024 23:56 Відповісти
У столиці країни-агресорки - https://www.unian.ua/war/kurska-oblast-petro-chernik-ociniv-plani-zsu-12726042.html Москві - підвищили заходи безпеки. Зокрема, посилено охорону території в центрі міста і навколо Кремля.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "https://t.me/bazabazon/30262 База ". Зазначається, що в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з числа співробітників.

"За даними "Бази", у Москві триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до Москви і Московської області. За словами джерел, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю. Так, тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", - сказано в повідомленні.
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13.08.2024 23:16 Відповісти
"посилено охорону території в центрі міста і навколо Кремля" - так це ж проти своїх, щоб пукіна в сортирі не втопили.
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13.08.2024 23:20 Відповісти
Кащюнас лови момент найкращою допомогою Україні буде коли ви з поляками розділете калінінград .
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13.08.2024 23:17 Відповісти
Kionesberg eto nemcev zemlia.Ix nado podkliucit
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13.08.2024 23:21 Відповісти
Цей Кьйонісберг німцям 100 років не потрібен , вони НДР (ГДР) до сих пір не можуть інтегрувати . А анклав тим більше .
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14.08.2024 00:26 Відповісти
Так, що, можна вже заходити в Кенігсберг? Альо поляки чи німці не спіть...
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13.08.2024 23:26 Відповісти
Калінінградська народна республіка. От я думаю, невже проживаючи поруч з цивілізованим світом їм хочеться бути з росією
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13.08.2024 23:32 Відповісти
То може ми ще й Калінінград звільнимо в рамках самооборони?
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13.08.2024 23:35 Відповісти
Не ми а туареги.
А чехи і поляки допоможуть, бо це ж Ісконний Кролєвєц/кенінгсберг
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14.08.2024 01:50 Відповісти
Цікаво - а ЯК війська з Калінінграду в Росію потрапляють? Морем?
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13.08.2024 23:45 Відповісти
Так. Воно поки що не перекрите. А літаками важку техніку складно, тільки м'ясо швидко перекинуть.
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14.08.2024 01:46 Відповісти
війська перекидують потягами. Чому ж тоді прибалти не блокують а тільки ведуть розмови?
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14.08.2024 00:10 Відповісти
Зачем мешать лаптям выводить войска на могилизацию?
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14.08.2024 07:07 Відповісти
Могилізація військ з Кенінсбергу призведе до відділення області від **********. Місцевим не вистачає похоронок як останнього поштовху до проголошення незалежності.
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14.08.2024 00:11 Відповісти
Лучше бы наемников сюда отправили а не на горбу катались
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14.08.2024 00:17 Відповісти
Нєєєєє!
На горбу катаються зєБабуїн та вся та шобла із совкових "тилових військовослужбовців" та "військових/мінтовських пенсіонерів"
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14.08.2024 01:45 Відповісти
Литва має повне право радіти. Балтійські країни стільки нам всього надали! І біженцям допомагають.
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14.08.2024 01:44 Відповісти
як виведуть, так і заведуть потім
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14.08.2024 02:28 Відповісти
 
 