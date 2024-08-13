РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас
Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.
Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час розмови із Зеленським очільник оборонного відомства Литви висловив повагу українським "діям на півночі".
"Дозвольте мені висловити повагу вашим діям, вашим маневрам на півночі", - сказав литовський міністр.
За словами литовського урядовця, Росії доводиться перекидати свої війська із Калінінградської області на Курщину.
"Я кажу литовському народу: "Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм (Росії, - ред.) треба відводити війська з Калінінграда". Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", - заявив Кащюнас.
Він також сказав, що наступним хорошим знаком у цьому контексті був би дозвіл від парнерів на використання засобів дальнього ураження. Кащюнас зазначив, що Литва займається лобіюванням цього рішення.
Крім того, литовський міністр наголосив, що не чує, щоб Україна в Курській області Росії перетинала якісь червоні лінії.
Кащюнас заявив, що операція українських військових у Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства. Литовці, за його словами, хочуть ще більше підтримувати українців.
Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
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Результат - де факто знищення України, якщо не повністю, то частково.
Порох робив справді все "не те".
Коли ти чогось досяг і коли ти трохи вумний, нєтакойкаквсє, стадо завжди вибере такогокаквсє, прастогопарня. ЦЕ стосується не тільки нашого народу. Повний дурень і неук, але хитрий, безсовісний і обіцяючий вирішити усі проблеми Трамп нє даст соврать.
У Пороха не було шансів ні проти клована, ні проти взагалі ще гіршого. Шанс був би лише проти Коломойського і то 50 на 50...
Тому я радий, що вибрали хоча б Янелоха, а не ще якесь чмо. Реально, могло б бути ще гірше. Наше всьо, хоч і падло, але Боневтік. Мені, хто його на дух не переварює, доводиться його захищати від скажених 73%, які розуміють, що їх розвели як лохів, не получілось сайтісьпасрєдінє і нєкакаяразніца. Впринципі очікавано, що усе непопулярне, що робить зе, якраз і потрібно робити, і це робив би і Порох. А те що нравіца піплу (розведення військ, розмінування, великі пенсії-зарплати, пільги, асфальт, ****** шатли - веде країну до загибелі. Весь світ іде до загибелі, бо світом правлять популісти і диктатори
кацапи три пустили на завод а одну на лікарню, скоти
Українська прикордонна служба поки що не фіксує накопичення білоруських військ біля кордону на півночі України, заявили у відомстві.
"Лукашенко грає у війну, точніше у "войнушку". Він ганяє збройні сили туди-сюди як футбольний м'ячик, збиває вигадані "невідомі літальні об'єкти", "героїчно" бере участь в протиповітряній обороні Ярославля", - каже ВВС один з лідерів білоруської опозиції Павло Латушко.
"Але це гра лише для одного глядача, який сидить в Кремлі", - наголошує він.
На думку білоруського політика, Лукашенко намагається маневрувати, оскільки не хоче виконувати свої зобов'язання в рамках "Союзної держави" з Росією.
Мова йде про можливу відправку білоруських військ на захист Курської області, де наступають українські Збройні сили, як це передбачено https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P924v0006 воєнною доктриною Білорусі.
Дійсно, у воєнній доктрині, яка була ухвалена в Білорусі у квітні цього року, йде мова про те, що Мінськ "прийматиме відповідні заходи" в разі застосування військової сили проти свого партнера по "Союзній державі", тобто Росії.
Однак, на думку Латушка, білоруський президент не хоче реального виконання цього зобов'язання.
Водночас будь-яка провокація на кордоні може зіграти проти Мінська. ЗСУ без вагань перейдуть кордон з Білоруссю, щоб ліквідувати загрозу з півночі.
Події в Курські області показали, що "бар'єра" для української влади вже не існує.
Повідомляється, що нинішня ситуація є критичною. У 2022 році Лукашенко переправляв до Росії техніку зі складів, а тепер змушений віддавати техніку з діючих підрозділів.
Це свідчить про те, що власні запаси Білорусі фактично спорожніли.
Про це повідомляє російський телеграм-канал "https://t.me/bazabazon/30262 База ". Зазначається, що в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з числа співробітників.
"За даними "Бази", у Москві триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до Москви і Московської області. За словами джерел, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю. Так, тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", - сказано в повідомленні.
А чехи і поляки допоможуть, бо це ж Ісконний Кролєвєц/кенінгсберг
На горбу катаються зєБабуїн та вся та шобла із совкових "тилових військовослужбовців" та "військових/мінтовських пенсіонерів"