РФ перекидає на Курщину війська з Калінінграда, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Росія перекидає в Курську область свої війська із Калінінграда.

Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови із Зеленським очільник оборонного відомства Литви висловив повагу українським "діям на півночі".

"Дозвольте мені висловити повагу вашим діям, вашим маневрам на півночі", - сказав литовський міністр.

За словами литовського урядовця, Росії доводиться перекидати свої війська із Калінінградської області на Курщину.

"Я кажу литовському народу: "Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм (Росії, - ред.) треба відводити війська з Калінінграда". Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", - заявив Кащюнас.

Він також сказав, що наступним хорошим знаком у цьому контексті був би дозвіл від парнерів на використання засобів дальнього ураження. Кащюнас зазначив, що Литва займається лобіюванням цього рішення.

Крім того, литовський міністр наголосив, що не чує, щоб Україна в Курській області Росії перетинала якісь червоні лінії.

Кащюнас заявив, що операція українських військових у Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства. Литовці, за його словами, хочуть ще більше підтримувати українців.

Нагадаємо, що 13 серпня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

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