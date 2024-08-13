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Новини Війна
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Під контролем України 74 населені пункти у Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється.

Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу.

Підготовка наших наступних кроків триває", - заявив президент.

Читайте: Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+31
https://t.me/oleg_leusenko/28791 Олег Леусенко

Дивним чином тема Курщини інформаційно перебила повідомлення з Покровського напрямку, Торецьку, Харківщини.
А справи там жахливі. Ворог просувається майже по всім напрямках.
Проте, на перших шпальтах сайтів і телеканалів - Курщина.
Про здачу українських територій гробова тиша.
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13.08.2024 19:25
+26
А в Україні окупантові скільки сьогодні н/п здав? Чому мовчиш, зраднику?
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13.08.2024 19:15
+16
https://t.me/officer_alex33/3471 Офіцер ✙

Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому н.п.
Не те, щоб мені сказати аби що проти загальної думки, проте навіть в ЗМІ багатьох нікому нафіг не здався той Покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче.
Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад.
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13.08.2024 19:27
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Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА Джерело:
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13.08.2024 19:12 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/28791 Олег Леусенко

Дивним чином тема Курщини інформаційно перебила повідомлення з Покровського напрямку, Торецьку, Харківщини.
А справи там жахливі. Ворог просувається майже по всім напрямках.
Проте, на перших шпальтах сайтів і телеканалів - Курщина.
Про здачу українських територій гробова тиша.
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13.08.2024 19:25 Відповісти
Напевно хочуть здати Донецьку обл.і думають що плешивий далі кордону цієї області не полізе.
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13.08.2024 19:35 Відповісти
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13.08.2024 19:58 Відповісти
кацап, це не врятує паРашу від поразки
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13.08.2024 19:29 Відповісти
Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині... назавжди !
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13.08.2024 19:36 Відповісти
Як і Херсон . І пів Київської та Харківської обл.
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13.08.2024 19:40 Відповісти
ти долбойб не в курсі що Херсона давно звільнено від кацапів
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14.08.2024 00:21 Відповісти
Тьху-тьху-тьху на Зєлю, шоб не наврочив.
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13.08.2024 19:12 Відповісти
Та воно знайшло нові канали виводу бабла! Ще не закрепились, а воно вже для населення шукає гуманітарні рішення!! Своїх людей пох@рів, знайшло забавку..який лютий п@здець..
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13.08.2024 19:35 Відповісти
Вован, дерева ще перерахуй
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13.08.2024 19:13 Відповісти
А в Україні окупантові скільки сьогодні н/п здав? Чому мовчиш, зраднику?
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13.08.2024 19:15 Відповісти
сьогодні - три: Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині - DeepState. КАРТА Джерело:

курський хайп пройде, а чверть України в окупаціїї залишиться !

.
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13.08.2024 19:39 Відповісти
Тобто успішна операція ЗСУ,якою вже захоплюються в світі це "курський хайп" ???
"Кто ти воин?" Простий кацапський троль,чи корисний український ідіот?
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13.08.2024 20:15 Відповісти
Навідміну від тебе він людина із здоровим глуздом, яка розуміє, що і по чому.
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13.08.2024 21:08 Відповісти
все захоплене на курвщині до зими буде відбите орками.
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13.08.2024 21:28 Відповісти
швидше
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14.08.2024 02:48 Відповісти
Звісно захоплюються, бо на війну в Украінї дивляться по відосікам. Розумію, із Штатів воно прикольно захоплюватись, та бачу по лайку і із Польші цікаво перемагати.
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13.08.2024 21:53 Відповісти
Одного разу не полінуюсь і покажу вам екскурсію навколо світу...Під вашим коментарем напишу десяток відгуків і всі під різними прапорами...Буде дивно як я так швидко подорожую світом.
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13.08.2024 22:52 Відповісти
ну "захоплюється" це доволі гучно сказано, це скоріше неочікувано
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14.08.2024 05:26 Відповісти
Ещё неизвестно, чем Курский поход закончится
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14.08.2024 09:11 Відповісти
Доведеться ще й кацапів годувати гуманітарними "ватрушками" і "кулєбякой".
А вони все їдять з лопати, чи тільки бліни?
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13.08.2024 19:16 Відповісти
Хоча, їм і ********* вистачить.

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13.08.2024 19:20 Відповісти
Суп из семи *****
шесть покрошено
одна так брошена
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13.08.2024 19:49 Відповісти
коров"як їдять з лопати норм
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13.08.2024 19:23 Відповісти
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13.08.2024 19:19 Відповісти
Опозиція московитів вже організували в Суджі уряд ? Чи сидять в Європі й п'ють каву ?
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13.08.2024 22:37 Відповісти
Пропонуй сепаратні переговори міняй на лівобережну Херсонщину.
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13.08.2024 19:21 Відповісти
на донеччині щодня 2 - 3 села зруйновані вщент втрачаємо
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13.08.2024 19:27 Відповісти
знову брешуть?
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13.08.2024 19:27 Відповісти
https://t.me/officer_alex33/3471 Офіцер ✙

Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому н.п.
Не те, щоб мені сказати аби що проти загальної думки, проте навіть в ЗМІ багатьох нікому нафіг не здався той Покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче.
Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад.
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13.08.2024 19:27 Відповісти
Ніт ...зеленській землі які здав , вертати не буде ...курська волость ...це для українців відвод від реальності ...цей андоній 🤡 ,знає як приспати свої % ...
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13.08.2024 19:27 Відповісти
Думаю,що пора проголошувати фейкову навіть республіку)знайти акторів на преза,міністрів...аля ордло і тролити *****)а там дивись і інші республіки самопроголосяться)
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13.08.2024 19:29 Відповісти
Думаю,що й жителів набереться)зрештою і "жителів" можна привезти)
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13.08.2024 19:38 Відповісти
Який російський паспорт?))Паспортна реформа одразу)Свій паспорт,свій уряд,свій прем'єр,своє посольство з Україною та ....Великобританією,наприклад)))номерні знаки зміна....
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13.08.2024 19:47 Відповісти
Я не про часові рамки,а про процес)Та й що просунути курянам до вісталих ордлошників)
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13.08.2024 19:53 Відповісти
🤣🤣🤣 ти ще скажи був "референдум"....
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13.08.2024 19:39 Відповісти
референдум про приєднання Курська до України треба провести обовьязково !!!
чим фейковіший - тим краще:

150% явка
200% за приєднання

ксероксні бюлені надіслати в ООН

.

.
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13.08.2024 19:43 Відповісти

Товстий тролінг 80-го рівня.
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13.08.2024 21:07 Відповісти
Іронія вже не доречна. Торецьк горить !
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13.08.2024 22:35 Відповісти
таке щасливе, задоволене!
це опудало, зе!гундос, вже сам собі ордена медалі навішує. ніби, це його пряма заслуга.
ми, ще почуємо, що дарма, єрмачину опльовували.
бо, це він, віддано допомагав рубати ворога в під курськом.

а, тим часом, методично, здається донецька область.
тільки в марафоні і в гундосах, про це не кажуть!
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13.08.2024 19:30 Відповісти
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13.08.2024 19:31 Відповісти
За даними Forbes, на окупованих територіях Курської області ЗСУ почали окопуватися, що свідчить про те, що вони планують там залишитися надовго. Окопуються і росіяни - за даними джерел видання, обидві сторони почали формувати лінію фронту, підвозячи промислові екскаватори.
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13.08.2024 19:34 Відповісти
Росія перекидає підкріплення в Курську область, однак, як зазначають в ISW, багато з них недостатньо навчені та укомплектовані. Можливо, саме тому російське командування поки що не форсує операцію з витіснення українських формувань з російської території, а намагається виграти час, зосереджуючись на обороні та спробах локалізувати прорив ЗСУ.
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13.08.2024 19:37 Відповісти
Аналітики ISW повідомляють, що Росія витратила значні ресурси на будівництво фортифікаційних споруд уздовж міжнародної прикордонної зони, але не виділила живу силу та техніку для укомплектування та захисту цих фортифікаційних споруд. Погано оснащені та безпілотні лінії оборони кордону виявилися недостатніми для запобігання українському вторгненню в Курську область. Російське військове командування, на думку авторів звіту ISW, швидше за все, прийде до висновку, що на міжнародному кордоні будуть потрібні додаткові людські та матеріальні ресурси для ефективного використання укріплених позицій.
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13.08.2024 19:43 Відповісти
Суджу москалі колись і робили столицею,щоб зіграти проти України,як ніби фейкової.
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13.08.2024 19:39 Відповісти
Эйфория на Западе напоминает 2022-й год. Но сейчас в Курской области диверсионная война. Не следует терять связь с реальностью.
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13.08.2024 19:33 Відповісти
Головне пам'ятати що ми все ще ведемо саме стратегічну оборонну операцію і ведемо її далеко не блискуче. Скільки б кацапської землі не захопили це нічого не означатиме якщо втратимо свою
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13.08.2024 19:37 Відповісти
Жодне наше село не вартує 1000 кв.км кацапщини !
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13.08.2024 22:34 Відповісти
novayagazeta.eu

В плен взяты до двух тысяч российских силовиков: пограничников, срочников, росгвардейцев, кадыровцев и других вооруженных людей, -

- Еще около тысячи россиян погибли или получили тяжелые ранения. У украинской стороны тоже есть потери, но гораздо менее значительные. Ведь ВСУ сумели при помощи средств радиоэлектронной борьбы нарушить связь россиян, просочиться между боевыми порядками противника и окружить значительные силы армии РФ. Попавшим в котел россиянам приходится сдавать в плен и умирать.
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13.08.2024 19:46 Відповісти
@ "Курська область.
Супротивник опублікував кадри, що підтверджують просування мобільних груп ЗСУ на схід від селища Каучук. У цей же час "минобороньі рф" повідомляє про бої в районі Каучука, хутора Алєксєєвскій та села Общій Колодєзь.
📍51.475904, 35.233538
Незважаючи на попередні заяви супротивника, ситуація для нього є далекою до стабілізації."
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13.08.2024 19:48 Відповісти
Я питаю весь час себе. А чи потрібна кацапам стабілізація на Курщині ? Можєм павторіть Іловайськ - вас не турбує ?
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13.08.2024 22:32 Відповісти
неможливості створення рашистами "другого Іловайську" для ЗСУ, що діють в КурНР, надане Вам нижче.
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14.08.2024 00:00 Відповісти
Поводили прутнем ***** по губах, але з власною обороною від того краще не стало. Лише час покаже наскільки курська атака мала військовий сенс, а на скільки лише медійний ефект.
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13.08.2024 19:48 Відповісти
А на наші "пункти" вже по.?

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13.08.2024 19:54 Відповісти
Тебе ж в ЗСУ нема - відбивати нікому ...
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13.08.2024 20:10 Відповісти
))) Не тобі, школота, придумовувати хто я, і де я. Не забуть розписатись під своїм рівнем ще купою смайликів.))))
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14.08.2024 08:16 Відповісти
Напевно пора вже за рішенням місцевих пам'ятники члєніну зносити)
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13.08.2024 19:55 Відповісти
Це добре що контролюємо ,але ворог продовжує наступати і просуватись на покровському і торецькому напрямку ,що до курщини то не треба ейфорії, насамперед слід подумати про логістику і як мімізувати наші втрати ,адже там найкращі воїни .
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13.08.2024 19:56 Відповісти
Захід на рашку - це віиськове мистецтво - нам би ше в Украіні іх зупинити
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13.08.2024 20:06 Відповісти
Як тільки буде перемолота 10-ти тисячна ", яку головрашисти зігнали східніше Суджі, українські війська вийдуть на трасу Курск-Бєлгород і зайдуть в тил ворожому угрупуванню в Харківській області, перерізавши йому всю логістику.
Тоді начальнику генштабу армії пітьми муму разом із ****** буде не до Покровська з Торецьком.
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13.08.2024 20:19 Відповісти
Мрії не часто збуваються. Особливо коли мріють цивільні про військові справи. кацапи вже огоатались. Чекаємо їх хід ... конем.
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13.08.2024 22:30 Відповісти
ЗСУ взяттям Суджі перерізали рашистам рокадну залізничну лінію між станціями Льгов-Киевский - Готня - Бєлгород. Тепер логістика доставки важкої техніки і палива, артилерії і *********** ворога до ЛБЗ в Курській області має спрямовуватись через і без того перевантажену лінію від вузлової станції Сараевка. А без цих засобів в переважаючій кількості в зустрічних боях успіху ворог не матиме, не кажучи про якийсь його прорив через український кордон.
В український військ є ще тиждень-два часу для прориву на схід до траси Е-105. А для цього потрібно нейтралізувати рашистське угрупування східніше Суджі, захопивши його логістичні вузли: Беліца - Біла - на сході, а також Большое Солдатскоє на північному сході на дорозі Р200.
Крім того для убезпечення лівого флангу плацдарму в КурНР українським силам потрібно зайняти Корєнєвє й тим самим відрізати Рильск і Глушково від залізничного сполучення. Тоді всю територію до кордону від лівого берега річки Сейм можна буде зачистити від рашистських військ, які залишаться без підвозу *********** і підкріплення.
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13.08.2024 23:54 Відповісти
Залізницю можна перерізати в будь-якому місці, а не лише в двох - Корєнєвому та Большому Солдатському. Але мабуть рєлігія не дозволяє. Отже, правильно Бутусів скаржився щодо тактичних здібностей батьків-комадирів.
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14.08.2024 10:13 Відповісти
тобто з донбасу московити нічого не забрали. чого і слідувало ожидать!!!
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13.08.2024 22:43 Відповісти
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13.08.2024 20:09 Відповісти
І кому от цей піар і шапітолій замість праці потрібен?!
Повезить зє на кордон,хай побачить ЯК треба будувати обороні споруди! Повчиться у рашистів!
Бо від зє "оборона споруда" - траншея посеред поля від екскаватора 4-5м × 0.7м впоперек накрита 3-5 стовбурами 1,5м ×0.15м на стяжках! Все інше в кошторисі - привласнено зє і його комарільєй.
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13.08.2024 20:11 Відповісти
все це потім треба віддати! пам*ятайте про це!
а от що ми втратили нам ніхто не буде віддавати!!!!!!!!

де боротьба з носіями кабів? підари зелені!!!
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13.08.2024 22:10 Відповісти
тут есть опасность в том что рф может х*й просто забить на эту область, ведь чем глубже входит клин, тем больше он забирает сил, людей, поддержки, контроля, речь не идёт о том, что это плохо, а о том что нужно планировать это наперёд, на несколько месяцев, дней, лет, и делать выводы, то что это своего рода тренировка и обучение в наступлении, это также правильно, но тут есть две стороны медали, и каждая имеет смысл. нужно думать.
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13.08.2024 22:14 Відповісти
Кацапи отримають *****!
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13.08.2024 22:35 Відповісти
BBC
Українські війська здійснили серію нових наземних атак на заході Курської області: в районі села Слободка-Івановка (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від кордону), смт Тьоткіно (на південь від Слободки-Івановки), сіл Гордєєвка, Успьоновка і Вікторовка (на північ від міста Суми вздовж кордону і на південь від райцентру Корєнєво), https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-11-2024 передає ISW .

Слободка-Івановка, Успьоновка та Вікторовка, за даними російських джерел, захоплені ЗСУ. В районі сіл Снагость та Кремяноє (на південь і схід від Корєнєво) йдуть бої. Українські сили наступають також на північ від Корєнєво, намагаючись обійти цей населений пункт.

Посилаючись на кадри геолокації, ISW стверджує також, що під час механізованої атаки чисельністю до батальйону ЗСУ просунулися в лісистій місцевості в напрямку Каучука (на південь від Льгова і за 27 км від кордону).

Про атаки ЗСУ на цих напрямках, а також у районі стратегічно важливого села Мартиновка на північний схід від Суджі повідомляє і російський пропагандист Семьон Пєгов:

"Противник продовжує наступальні дії: ЗСУ намагаються перехопити контроль у населеному пункті Мартинівка, також не полишають спроб зайти в Корєнєво, перерізати трасу на Рильськ і пробують наступати на північ від Суджі".
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13.08.2024 22:30 Відповісти
"Під контролем"? Тобто - так захопили, як кацапи захоплюють Донбас? Окопалися, фортифікації зробили, лінії оборони, щоб кацапня назад не відбила, побудували логістику для забезпечення підрозділів, авіація для прикриття? Чи там просто мобільні групи катаються?
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13.08.2024 23:16 Відповісти
Надзвичайно важлива ця справа. Спасибі.
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14.08.2024 03:01 Відповісти
І це каже кацапський блазень,який здав південь???Шокують "дякувальники" в коментарях.Вам що розум повністю "відосики" затьмарили,чи це праця ботоферм подоляка/фьодорова?
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14.08.2024 04:43 Відповісти
А чим ви дивуєтесь? Більше року ура-патріотичні хом'ячки читали тільки невтішні новини, і тут раз і їм дали ПОБІДОНОСНІ відосики і статті)... Звісно ніхто нічого пояснити не може, але зв'язок з реальністю і так втрачений, бо як ви могли помітити всім глибоко пофігу на те що відбувається в середині України, їм подавай якусь КНР.... Подолякіаська пропаганда в дії....
П.С - звісно, зайти на територію яку кацапи залишили практично оголеною це доволі авантюрно і непогано, щоправда кінцевий результат буде помітним з часом, а зараз хом'ячків накрутять, потім або як "молотом по яйцях " або щось з цього таки вийде....
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14.08.2024 05:35 Відповісти
КУДИ !?
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14.08.2024 06:21 Відповісти
З ПІВНОЧІ ТРЕБА...
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14.08.2024 06:22 Відповісти
Б***ь, ви ще там вибори у Слуги народу проведіть і назначте військові адміністрації!
Народ України теж хоче курнути на ніч того самого, що і ви, щоб розвіяти "тоску зелену безпробудну"...
Дайошь серіал "Слуга народу в Курську!"
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14.08.2024 09:25 Відповісти
 
 