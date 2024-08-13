Під контролем України 74 населені пункти у Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється.

Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу.

Підготовка наших наступних кроків триває", - заявив президент.

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