Під контролем України 74 населені пункти у Курській області, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється.
Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.
Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу.
Підготовка наших наступних кроків триває", - заявив президент.
Топ коментарі
+31 Ан Мур
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+26 Степан Лукашёв
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+16 Ан Мур
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Дивним чином тема Курщини інформаційно перебила повідомлення з Покровського напрямку, Торецьку, Харківщини.
А справи там жахливі. Ворог просувається майже по всім напрямках.
Проте, на перших шпальтах сайтів і телеканалів - Курщина.
Про здачу українських територій гробова тиша.
курський хайп пройде, а чверть України в окупаціїї залишиться !
.
"Кто ти воин?" Простий кацапський троль,чи корисний український ідіот?
А вони все їдять з лопати, чи тільки бліни?
шесть покрошено
одна так брошена
Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому н.п.
Не те, щоб мені сказати аби що проти загальної думки, проте навіть в ЗМІ багатьох нікому нафіг не здався той Покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче.
Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад.
чим фейковіший - тим краще:
150% явка
200% за приєднання
ксероксні бюлені надіслати в ООН
.
.
Товстий тролінг 80-го рівня.
це опудало, зе!гундос, вже сам собі ордена медалі навішує. ніби, це його пряма заслуга.
ми, ще почуємо, що дарма, єрмачину опльовували.
бо, це він, віддано допомагав рубати ворога в під курськом.
а, тим часом, методично, здається донецька область.
тільки в марафоні і в гундосах, про це не кажуть!
В плен взяты до двух тысяч российских силовиков: пограничников, срочников, росгвардейцев, кадыровцев и других вооруженных людей, -
- Еще около тысячи россиян погибли или получили тяжелые ранения. У украинской стороны тоже есть потери, но гораздо менее значительные. Ведь ВСУ сумели при помощи средств радиоэлектронной борьбы нарушить связь россиян, просочиться между боевыми порядками противника и окружить значительные силы армии РФ. Попавшим в котел россиянам приходится сдавать в плен и умирать.
Супротивник опублікував кадри, що підтверджують просування мобільних груп ЗСУ на схід від селища Каучук. У цей же час "минобороньі рф" повідомляє про бої в районі Каучука, хутора Алєксєєвскій та села Общій Колодєзь.
📍51.475904, 35.233538
Незважаючи на попередні заяви супротивника, ситуація для нього є далекою до стабілізації."
Тоді начальнику генштабу армії пітьми муму разом із ****** буде не до Покровська з Торецьком.
В український військ є ще тиждень-два часу для прориву на схід до траси Е-105. А для цього потрібно нейтралізувати рашистське угрупування східніше Суджі, захопивши його логістичні вузли: Беліца - Біла - на сході, а також Большое Солдатскоє на північному сході на дорозі Р200.
Крім того для убезпечення лівого флангу плацдарму в КурНР українським силам потрібно зайняти Корєнєвє й тим самим відрізати Рильск і Глушково від залізничного сполучення. Тоді всю територію до кордону від лівого берега річки Сейм можна буде зачистити від рашистських військ, які залишаться без підвозу *********** і підкріплення.
Повезить зє на кордон,хай побачить ЯК треба будувати обороні споруди! Повчиться у рашистів!
Бо від зє "оборона споруда" - траншея посеред поля від екскаватора 4-5м × 0.7м впоперек накрита 3-5 стовбурами 1,5м ×0.15м на стяжках! Все інше в кошторисі - привласнено зє і його комарільєй.
а от що ми втратили нам ніхто не буде віддавати!!!!!!!!
де боротьба з носіями кабів? підари зелені!!!
Українські війська здійснили серію нових наземних атак на заході Курської області: в районі села Слободка-Івановка (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від кордону), смт Тьоткіно (на південь від Слободки-Івановки), сіл Гордєєвка, Успьоновка і Вікторовка (на північ від міста Суми вздовж кордону і на південь від райцентру Корєнєво), https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-11-2024 передає ISW .
Слободка-Івановка, Успьоновка та Вікторовка, за даними російських джерел, захоплені ЗСУ. В районі сіл Снагость та Кремяноє (на південь і схід від Корєнєво) йдуть бої. Українські сили наступають також на північ від Корєнєво, намагаючись обійти цей населений пункт.
Посилаючись на кадри геолокації, ISW стверджує також, що під час механізованої атаки чисельністю до батальйону ЗСУ просунулися в лісистій місцевості в напрямку Каучука (на південь від Льгова і за 27 км від кордону).
Про атаки ЗСУ на цих напрямках, а також у районі стратегічно важливого села Мартиновка на північний схід від Суджі повідомляє і російський пропагандист Семьон Пєгов:
"Противник продовжує наступальні дії: ЗСУ намагаються перехопити контроль у населеному пункті Мартинівка, також не полишають спроб зайти в Корєнєво, перерізати трасу на Рильськ і пробують наступати на північ від Суджі".
П.С - звісно, зайти на територію яку кацапи залишили практично оголеною це доволі авантюрно і непогано, щоправда кінцевий результат буде помітним з часом, а зараз хом'ячків накрутять, потім або як "молотом по яйцях " або щось з цього таки вийде....
Народ України теж хоче курнути на ніч того самого, що і ви, щоб розвіяти "тоску зелену безпробудну"...
Дайошь серіал "Слуга народу в Курську!"