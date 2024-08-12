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Новини Війна
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Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський

Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський

Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що попри жорсткі обставини війни Україна не матиме втраченого через війну покоління.

"Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді", - сказав Зеленський.

Український лідер додав, що молоді покоління матимуть змогу реалізувати свої таланти, а також відчути себе потрібними у своїй державі.

"Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом", - заявив очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) молодь (122)


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Топ коментарі
+19
Украине и ее людям нужно было чтобы она так и не продолжалась. Но для этого нужно было готовиться, а не набивать баблом свой карман.
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12.08.2024 19:54
+18
ми завершему війну,але без тебе
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12.08.2024 20:00
+15
"Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям"
А потім ми тебе посадим на "довічно"...
За державну зраду!
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12.08.2024 20:09
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Украине и ее людям нужно было чтобы она так и не продолжалась. Но для этого нужно было готовиться, а не набивать баблом свой карман.
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12.08.2024 19:54 Відповісти
Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям

Як - ще вигідніше, ніж вже є???
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12.08.2024 19:54 Відповісти
шашлыки и разминированный юг?
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12.08.2024 19:56 Відповісти
ми завершему війну,але без тебе
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12.08.2024 20:00 Відповісти
Вірю, а віра одна з головних, це буде.
І тоді всі, хто мріє обійняти посаду Президента України, можуть йти на довічну пенсію.
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12.08.2024 20:00 Відповісти
Ми іх зробимо разом - десь це вже було
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12.08.2024 20:05 Відповісти
Зеленський ти так істерично вимагав на Заході F-16, щоби їх не використовувати?
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12.08.2024 20:06 Відповісти
Може меньше вживати почав ..чи якісь не ой..? Милий 🤡... ти завершиш свою війну з українцями ..коли підеш у відставку..а з кремлівським ворогом, українці без тебе ,скоріше справляться, і ти це знаєш !!! Напрягатися вже не треба ,час довіри до тебе серьозно сплинув ...не підсмоктуйся до ЗСУ , ти тут ні до чого
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12.08.2024 20:07 Відповісти
"її людям"...ми вже не українці, а люди України...?
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12.08.2024 20:07 Відповісти
Це вже як блазнi назвуть - тут i шановнi виборцi, а потiм - людський ресурс
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12.08.2024 21:15 Відповісти
Вова, ти гарант Конституції та суверенітету, ото - виконуй ту Конституцію і не намагайся перекласти якусь дурню, яку ти з Єрмаком плануєш, на людей.
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12.08.2024 20:08 Відповісти
Та пошёл ты на...!!! Если бы не ты, бастардо, то и этого ужаса не было бы!!!!
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12.08.2024 20:09 Відповісти
"Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям"
А потім ми тебе посадим на "довічно"...
За державну зраду!
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12.08.2024 20:09 Відповісти
Про перемогу і кордони вже не рохкає! Мабуть з кремля заборонили.
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12.08.2024 20:23 Відповісти
Є одне "але". Правити він збирається довічно, як білоруський колега
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12.08.2024 21:55 Відповісти
Бажано без тебе
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12.08.2024 20:12 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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12.08.2024 20:22 Відповісти
+++
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12.08.2024 20:52 Відповісти
«Курськ - це фінал путіна» - це сказав у вечірньому зверненні Зеленський
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12.08.2024 20:21 Відповісти
Це як?! "Сойдемся по середине"! Зє! Ти уточнюй посередені чого бажаєш зійтися Дніпра чи Тиси?
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12.08.2024 20:21 Відповісти
І тут Остапа понесло.
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12.08.2024 20:23 Відповісти
пронесло
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12.08.2024 20:25 Відповісти
І тут зє понесло,після того як пронесло!
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12.08.2024 20:25 Відповісти
я, як українець, як громадянин україни бажаю:
знищення рф, на політичній мапі світу.
відновлення україни, за рахунок кацапії.
повне та невідворотне покарання всіх хто винен в провалі підготовки до вторгнення, пожиттєві строки для кожного мародера, починаючи з самого зе!гундоса.
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12.08.2024 20:24 Відповісти
Відколи це кварталіти почали мати з Україною спільні інтереси? Не введіть себе в оману. Це тільки роль в тимчасовому шоу.
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12.08.2024 20:36 Відповісти
Як в тому анекдоті, ми пахали я і трактор.
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12.08.2024 20:40 Відповісти
"Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні..." Джерело:

"Нашій Україні" з вуст людини, яка привела війну в Україну, яка принижувала країну та її громадян??? Оруел просто офігів би!
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12.08.2024 20:56 Відповісти
щось занадто борзі заяви. передвиборче 2019 ми вже чули
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12.08.2024 22:29 Відповісти
Його,зранку відпустить,то просто кокс небадяжений.В нього щовечора : "літаки летять-будем всіх бомбіть",а на ранок буде розказувати про переговори в листопаді і про саміт Єрмака "капітуляція по ОМАНські" .
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12.08.2024 22:42 Відповісти
 
 