Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський
Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави заявив, що попри жорсткі обставини війни Україна не матиме втраченого через війну покоління.
"Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді", - сказав Зеленський.
Український лідер додав, що молоді покоління матимуть змогу реалізувати свої таланти, а також відчути себе потрібними у своїй державі.
"Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом", - заявив очільник держави.
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Як - ще вигідніше, ніж вже є???
І тоді всі, хто мріє обійняти посаду Президента України, можуть йти на довічну пенсію.
А потім ми тебе посадим на "довічно"...
За державну зраду!
знищення рф, на політичній мапі світу.
відновлення україни, за рахунок кацапії.
повне та невідворотне покарання всіх хто винен в провалі підготовки до вторгнення, пожиттєві строки для кожного мародера, починаючи з самого зе!гундоса.
"Нашій Україні" з вуст людини, яка привела війну в Україну, яка принижувала країну та її громадян??? Оруел просто офігів би!