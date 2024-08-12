Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський

Україна завершить війну з Росією так, як це буде вигідно державі та українцям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що попри жорсткі обставини війни Україна не матиме втраченого через війну покоління.

"Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді", - сказав Зеленський.

Український лідер додав, що молоді покоління матимуть змогу реалізувати свої таланти, а також відчути себе потрібними у своїй державі.

"Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом", - заявив очільник держави.

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