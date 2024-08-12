Мы завершим войну так, как нужно Украине и ее людям, - Зеленский
Украина завершит войну с Россией так, как это будет выгодно государству и украинцам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства заявил, что несмотря на жесткие обстоятельства войны Украина не будет иметь потерянного из-за войны поколения.
"Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям и вернем безопасность нашему государству, нашей украинской молодежи", - сказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что молодые поколения смогут реализовать свои таланты, а также почувствовать себя нужными в своем государстве.
"Это все абсолютно важные вещи, фундаментальные вещи, которые мы должны обеспечить и мы обеспечим. Я уверен, мы это сделаем вместе", - заявил глава государства.
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Як - ще вигідніше, ніж вже є???
І тоді всі, хто мріє обійняти посаду Президента України, можуть йти на довічну пенсію.
А потім ми тебе посадим на "довічно"...
За державну зраду!
знищення рф, на політичній мапі світу.
відновлення україни, за рахунок кацапії.
повне та невідворотне покарання всіх хто винен в провалі підготовки до вторгнення, пожиттєві строки для кожного мародера, починаючи з самого зе!гундоса.
"Нашій Україні" з вуст людини, яка привела війну в Україну, яка принижувала країну та її громадян??? Оруел просто офігів би!