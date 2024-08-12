Мы завершим войну так, как нужно Украине и ее людям, - Зеленский

Украина завершит войну с Россией так, как это будет выгодно государству и украинцам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что несмотря на жесткие обстоятельства войны Украина не будет иметь потерянного из-за войны поколения.

"Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям и вернем безопасность нашему государству, нашей украинской молодежи", - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что молодые поколения смогут реализовать свои таланты, а также почувствовать себя нужными в своем государстве.

"Это все абсолютно важные вещи, фундаментальные вещи, которые мы должны обеспечить и мы обеспечим. Я уверен, мы это сделаем вместе", - заявил глава государства.

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