Украина унизила Путина наступлением в Курской области, - глава Минобороны Литвы Кащюнас
Вторжение ВСУ в Курскую область является "явным унижением российского диктатора Владимира Путина".
Такое заявление сделал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ.
"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они (украинцы. - Ред.) заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - сказал литовский чиновник.
По его мнению, самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных "мирных переговорах" с Москвой.
"Украинцы решили интересно сыграть, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это значительно повышает их переговорную силу. Поэтому, если говорить о каких-то переговорах, то украинцы уже будут в более сильной позиции", - сказал Кащюнас.
Напомним, что 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
В тот же день Лауринас Кащюнас заявил, что Россия перебрасывает в Курскую область свои войска из Калининграда.
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Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
А ззовні Роіся і так вже обхезана з ніг до голови.
Хіба що ".....ла-ла-ла-ла-ла...."То да,але заслужив)