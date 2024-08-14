Украина унизила Путина наступлением в Курской области, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Вторжение ВСУ в Курскую область является "явным унижением российского диктатора Владимира Путина".

Такое заявление сделал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ.

"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они (украинцы. - Ред.) заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - сказал литовский чиновник.

По его мнению, самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных "мирных переговорах" с Москвой.

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"Украинцы решили интересно сыграть, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это значительно повышает их переговорную силу. Поэтому, если говорить о каких-то переговорах, то украинцы уже будут в более сильной позиции", - сказал Кащюнас.

Напомним, что 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

В тот же день Лауринас Кащюнас заявил, что Россия перебрасывает в Курскую область свои войска из Калининграда.

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