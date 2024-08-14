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Новости
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Украина унизила Путина наступлением в Курской области, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Україна принизила Путіна наступом у Курській області, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Вторжение ВСУ в Курскую область является "явным унижением российского диктатора Владимира Путина".

Такое заявление сделал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ.

"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они (украинцы. - Ред.) заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - сказал литовский чиновник.

По его мнению, самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных "мирных переговорах" с Москвой.

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"Украинцы решили интересно сыграть, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это значительно повышает их переговорную силу. Поэтому, если говорить о каких-то переговорах, то украинцы уже будут в более сильной позиции", - сказал Кащюнас.

Напомним, что 13 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

В тот же день Лауринас Кащюнас заявил, что Россия перебрасывает в Курскую область свои войска из Калининграда.

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Автор: 

Литва (2446) путин владимир (31218) ВСУ (6553) Курск (1083)


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Топ комментарии
+9
Справа не в абсолютних цифрах. Як би це пояснити..
Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
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14.08.2024 23:35
+5
Таки да Україна принизила *****, вкотре не вріо президента Зеленський, а Україна. Тож слава Україні
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14.08.2024 23:25
+4
Ну так засрашка 9 років принижувала Україну як могла, всіма засобами. Пора знати і честь, пора отримувати відповідь ... А тримати відповідний адекватний удар як виявилось вони не можуть ...
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14.08.2024 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Таки да Україна принизила *****, вкотре не вріо президента Зеленський, а Україна. Тож слава Україні
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14.08.2024 23:25 Ответить
Ну так засрашка 9 років принижувала Україну як могла, всіма засобами. Пора знати і честь, пора отримувати відповідь ... А тримати відповідний адекватний удар як виявилось вони не можуть ...
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14.08.2024 23:29 Ответить
Справа не в абсолютних цифрах. Як би це пояснити..
Україна завжди позіціонувалася як мирна держава. Кацапи всім розказували які вони нев'їпенні вояки.
Якшо професійний боксер відправляє ботана-очкарика в нокаут - в тому нема нічого дивного. А от коли ботан піднімаеться і у відповіть відправляє в нокаут професійного боксера, та так, шо той рачки лазить і сситься - то це трошки інше і заслуговує інших оцінок.
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14.08.2024 23:35 Ответить
От тільки на Роісє про це не знають і продовжують вірити у "вітязєй" та "сілу рускага оружія".

А ззовні Роіся і так вже обхезана з ніг до голови.
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14.08.2024 23:38 Ответить
Ботоксного обнульониша опустили ще тоді, коли в Харкові на весь світ пролунала пісня "путін - ×уйло".
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14.08.2024 23:55 Ответить
виродка не принижують, показують яким є.
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15.08.2024 00:49 Ответить
росія відправила в КНДР 447 кіз. За це КНДР поставить росії одну Hwasong KN-23.
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15.08.2024 02:42 Ответить
Лучше бы они пели серенады про наши оборонительные линии где 90% украдено. Глядишь и толку было бы больше чем радовать нашего гундосера ради очередного видосика
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15.08.2024 03:10 Ответить
Не треба дурниці писати.Ніхто його не принижував наступом.Вчергове довели,що багато чого на "авось".Так і у нас не краще,замість окопів до останнього дороги будували.

Хіба що ".....ла-ла-ла-ла-ла...."То да,але заслужив)
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15.08.2024 03:58 Ответить
Якби у нього була гідність? Не має в нього гідності і ніколи не було! Там гідність відсутня за визначенням!
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15.08.2024 06:20 Ответить
 
 