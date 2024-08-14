РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области, - секретариат Организации

РФ официально не обращалась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи наступлением ВСУ в Курской области.

Об этом в ответ на запрос казахской службы "Радио Свобода" сообщили в секретариате Организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было", - заявили в секретариате ОДКБ.

Также там рассказали, что секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было.

В организации добавили, что опрос по использованию коллективных сил решается консенсусом.

"Однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ.

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Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

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