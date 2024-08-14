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РФ не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области, - секретариат Организации

РФ не зверталася до ОДКБ через операцію ЗСУ у Курській області, - секретаріат Організації

РФ официально не обращалась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи наступлением ВСУ в Курской области.

Об этом в ответ на запрос казахской службы "Радио Свобода" сообщили в секретариате Организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было", - заявили в секретариате ОДКБ.

Также там рассказали, что секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было.

В организации добавили, что опрос по использованию коллективных сил решается консенсусом.

"Однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ.

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Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

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Автор: 

ОДКБ (131) россия (95393) ВСУ (6553) Курск (1083)


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Топ комментарии
+4
Бо знає куди пошлють. Тож ліпше промовчить.
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14.08.2024 17:11
+3
Все правильно! Путін попередньо "прозондував Ґрунт А йому дипломатично натякнули: "Ти коли в Україну ліз - з нами радився? Тепер "розрулюй" сам!" І ***** не стало ганьбиться остаточно!
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14.08.2024 18:04
+2
А чого звертатися, Кремль же заявив про КТО а не про напад.
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14.08.2024 17:00
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А толку? Арменія ? Казахи (китай)? Бульбофюрер? Ну а киргизи з узбеками і таджики - там попробуй достукайся ...
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14.08.2024 16:58 Ответить
А чого звертатися, Кремль же заявив про КТО а не про напад.
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14.08.2024 17:00 Ответить
пуйло вже звернулося по допомогу в оон. Тепер там мєсниє рєшали будуть розбиратися, чим та як допомогти країні-терористу.
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14.08.2024 17:38 Ответить
А яким чином вони можуть звернутись, за логікою кацапів війна вже кілька років йде не "їх території", вони ж Запоріжжя та Херсон визнають своїми.
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14.08.2024 17:03 Ответить
ЗСУ ещё не в Курске - ещё 100 км до него
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14.08.2024 17:03 Ответить
до курська від кордону 96 км, враховуючи просування ЗСУ як у тебе вийшло 100 км?
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14.08.2024 17:18 Ответить
Надеюсь, что они скоро будут там
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15.08.2024 18:35 Ответить
Бо знає куди пошлють. Тож ліпше промовчить.
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14.08.2024 17:11 Ответить
Не зверталися, бо сльози заважають говорити, та й знають, що їх все одно із задоволенням всі пошлють на×уй.
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14.08.2024 17:16 Ответить
жека закрєвскій, давай!!! На тебе дивитьсч уся кацапія! Впєрьод на кремль!
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14.08.2024 17:33 Ответить
цікаво, чи в секретаріот ООН касапи звертались зі скаргою на Україну
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14.08.2024 17:47 Ответить
ага, ось знайщов, в https://t.me/nevzorovtv/19803 Невзоров а:
"Вчера вечером на заседании Совбеза ООН Россия призвала деэскалировать ситуацию в Газе. Но так и не созвала СБ по поводу беспрецедентного вторжения ВСУ в Курскую облать. Хотя таким правом часто пользуется - например, по поводу атак Израиля в https://rg.ru/amp/2024/01/12/rossiia-sozvala-zasedanie-sb-oon-posle-udarov-ssha-po-mirnym-gorodam-jemena.html Йемене и https://smotrim.ru/video/2785312 Сирии. "
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14.08.2024 19:48 Ответить
Все правильно! Путін попередньо "прозондував Ґрунт А йому дипломатично натякнули: "Ти коли в Україну ліз - з нами радився? Тепер "розрулюй" сам!" І ***** не стало ганьбиться остаточно!
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14.08.2024 18:04 Ответить
У меня вот вопросы к так называемым росийским оппозиционерам. Где вы? Вон часть территории рашки освобождена от кремлевского режима. Бери чистое поле и начиная работать и строить новую страну. Вместо того чтобы из теплого кабинета требовать снять с кремлевского режима санкции
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14.08.2024 18:26 Ответить
А іх там нєту, воно їм надо.
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14.08.2024 22:31 Ответить
Хіба можна самому до себе звернутися)))))
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14.08.2024 19:02 Ответить
сподіваюсь, Казахстан зайде на свої ісконні території ))
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14.08.2024 19:22 Ответить
 
 