РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5620 посетителей онлайн
Новости Война
10 092 29

Войска РФ начали рыть окопы в Курской области на фоне продвижения ВСУ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Російські війська риють окопи у Курській області

Российские военные роют окопы в Курской области на фоне продвижения украинских войск на этом направлении. Ближайшая к Украине из траншей расположена в 45 километрах от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом пишет OSINTtechnical.

Как отмечается, оборонительные сооружения возводятся возле трассы Льгов - Суджа в полутора километрах от Суджи.

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховы Дворы - Иванино и Дияконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы.

В OSINTtechnical отмечают, что "российские войска строят такую систему окопов, которая, если они отступят, приведет к потере Украиной значительной части территории".

Російські війська риють окопи в Курській області

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция ВСУ на Курщине демонстрирует, что Украина устала от ограничений Запада, - The Times

В то же время командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов утверждает, что ВСУ не контролируют Суджу и что там идут бои.

После начала вторжения ВСУ в Курскую область Алаудинов, который также занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, ежедневно выступает с заявлениями об успехах российских военных.

Смотрите также: На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток, - Зеленский заслушал доклад Сырского. ВИДЕО

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали Белый дом снять ограничения на удары ВСУ по российской территории

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Автор: 

армия РФ (19101) Курск (1083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Є така чи то байка, чи то правда, що у древньому Єгипті було відсутнє слово поразка бо богоподібний фараон "не міг" програвати а міг лише перемагати, і історики вивчаючи документи з папірусу і письмо на стінах про хід війн могли зрозуміти що саме було насправді лише через те що "перемоги" відбувались все глибше на території країни та ближче до великих міст. Отак зараз і у рашистів, вони виключно "перемагають", але все ближче до Курська і глибше на їх території від кордону!
показать весь комментарий
14.08.2024 15:29
+5
треба було знайти чувака, схожого на прігожина і наробити купу напівякісних фото - як він керує якимись військами! потім згодувати це все, з мільйоном "теорій змови" кацапам!
як тільки кацапи б дізналися, що "жівєй всєх живих" прігожин пре знову на моркву, вони б навіть не брикалися...
показать весь комментарий
14.08.2024 15:10
+5
"російські війська розбудовують таку систему окопів, яка, якщо вони відступлять, призведе до втрати Україною значної частини території" Джерело:

Це як? Якщо кацапи відступлять, то Україна втратить?
показать весь комментарий
14.08.2024 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
занадто несподівано та неочікувано
показать весь комментарий
14.08.2024 15:06 Ответить
запасна позиція з окопами та бліндажами за спиної солдата ніколи не завадить

Авдіїївка показала
показать весь комментарий
14.08.2024 15:53 Ответить
треба було знайти чувака, схожого на прігожина і наробити купу напівякісних фото - як він керує якимись військами! потім згодувати це все, з мільйоном "теорій змови" кацапам!
як тільки кацапи б дізналися, що "жівєй всєх живих" прігожин пре знову на моркву, вони б навіть не брикалися...
показать весь комментарий
14.08.2024 15:10 Ответить
це якраз їхня традиція - вірити у всяких лжедмітріїв
показать весь комментарий
14.08.2024 15:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 16:49 Ответить
"російські війська розбудовують таку систему окопів, яка, якщо вони відступлять, призведе до втрати Україною значної частини території" Джерело:

Це як? Якщо кацапи відступлять, то Україна втратить?
показать весь комментарий
14.08.2024 15:13 Ответить
Принаймні зараз зовсім інше формулювання - "залишить Україні значну частину території."
показать весь комментарий
14.08.2024 15:24 Ответить
Я еще в начале войны пмсал здесь и в Ютубе что оркм проведут красные линии по МКАДу и будут там рыть окопы.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:15 Ответить
1. "оборонні споруди зводяться біля траси Льгов - Суджа за півтора кілометра від Суджі"
2. "Згідно зі супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд із селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону"
Як одне в'яжеться з другим?
Вікторівка знаходиться на відстані менше 4 км від кордону, доречі.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:20 Ответить
Ну ото такі писаки , як було вже на Цензорі - "громадянські журналісти " ((
показать весь комментарий
14.08.2024 16:33 Ответить
Є ще https://maps.app.goo.gl/e8hfDmpEjSShKyb58 Вікторовка біля Льгова , найімовірніше це про неї. Тих сіл з однаковими нейтральними назвами як у сучки бліх
показать весь комментарий
14.08.2024 17:39 Ответить
Тут кожна друга публікація з невідповідностями, до речі Суджа за 10 км від кордону.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:52 Ответить
Так, 10 км. Тому заяви "за півтора кілометра від Суджі" та "найближча до України з траншей розташована за 45 кілометрів від кордону" - протиречать одна одній.
показать весь комментарий
14.08.2024 18:15 Ответить
Окопи риють тільки слабаки.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:22 Ответить
Є така чи то байка, чи то правда, що у древньому Єгипті було відсутнє слово поразка бо богоподібний фараон "не міг" програвати а міг лише перемагати, і історики вивчаючи документи з папірусу і письмо на стінах про хід війн могли зрозуміти що саме було насправді лише через те що "перемоги" відбувались все глибше на території країни та ближче до великих міст. Отак зараз і у рашистів, вони виключно "перемагають", але все ближче до Курська і глибше на їх території від кордону!
показать весь комментарий
14.08.2024 15:29 Ответить
До речі - сподіваюсь що новини з Курщини не відволікають українців від боїв на власній території і громадяни не забувають допомагати ЗСУ для визволення власної землі від московсько-нацистських загарбників, бо сподіватися що керівництво країни усіх наших військових забезпечить на 100% усім необхідним не варто. Тож допомагаємо і пам'ятаємо - під час війни зброї, ***********, амуніції, автомобілів, засобів РЕБ, гігієни, облаштування, ремонту .... багато не буває!!!
показать весь комментарий
14.08.2024 15:34 Ответить
👍 Так в них вже давно таке! Це їхній новояз: "подводная лодка отрицательно всплыла", не взрыв, а хлопОк, "россия не может проиграть" та інша маячня.
показать весь комментарий
14.08.2024 16:23 Ответить
їхня маячня заразна - вже трапляється українська реклама виготовлення та монтажу "поребриків", часто -густо коментарі українців про кацапські обстріли помережані "хлопками " , таке враження що багато хто за кацапським "нарєчієм" ностальгує ((
показать весь комментарий
14.08.2024 16:38 Ответить
Ви не розумієте! Це атріцатєльная пабєда
показать весь комментарий
14.08.2024 16:50 Ответить
Селище Карла Лібкнехта... Ну і назва! Я вже забув, що таке може бути!
показать весь комментарий
14.08.2024 16:18 Ответить
Напевно, там росташована " усадьба семьи Либкнехтов".
показать весь комментарий
14.08.2024 16:31 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 17:30 Ответить
Без Рози Люксембург нещитово
показать весь комментарий
14.08.2024 16:51 Ответить
тепер час такий, шо доводиться рос. села на карті вивчати...дожили)
показать весь комментарий
15.08.2024 01:44 Ответить
Тим часом лаптф Аладдіна "зачищають" від ЗСУ вже третю Курську область за тиждень. Як бонус, була зачищена вже шоста Суджа.
показать весь комментарий
14.08.2024 16:30 Ответить
От ссикуни, окопи вони риють. Беріть приклад з нас.
показать весь комментарий
14.08.2024 16:55 Ответить
Во исполнении феделального закона "О массовых захоронениях во время ведения боевых действий кацапы начали рыть... "окопы" 👌
показать весь комментарий
14.08.2024 17:48 Ответить
Окопи вони риють дуже добре
За три тижні окупації зарилися в землю
Як кроти
показать весь комментарий
14.08.2024 18:20 Ответить
Ой ,яка несподіванка!Тільки у коздомордих,це краще виходить!
показать весь комментарий
14.08.2024 20:24 Ответить
 
 