Войска РФ начали рыть окопы в Курской области на фоне продвижения ВСУ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
Российские военные роют окопы в Курской области на фоне продвижения украинских войск на этом направлении. Ближайшая к Украине из траншей расположена в 45 километрах от границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом пишет OSINTtechnical.
Как отмечается, оборонительные сооружения возводятся возле трассы Льгов - Суджа в полутора километрах от Суджи.
Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховы Дворы - Иванино и Дияконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы.
В OSINTtechnical отмечают, что "российские войска строят такую систему окопов, которая, если они отступят, приведет к потере Украиной значительной части территории".
В то же время командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов утверждает, что ВСУ не контролируют Суджу и что там идут бои.
После начала вторжения ВСУ в Курскую область Алаудинов, который также занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, ежедневно выступает с заявлениями об успехах российских военных.
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
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Авдіїївка показала
як тільки кацапи б дізналися, що "жівєй всєх живих" прігожин пре знову на моркву, вони б навіть не брикалися...
Це як? Якщо кацапи відступлять, то Україна втратить?
2. "Згідно зі супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд із селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону"
Як одне в'яжеться з другим?
Вікторівка знаходиться на відстані менше 4 км від кордону, доречі.
За три тижні окупації зарилися в землю
Як кроти