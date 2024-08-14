Войска РФ начали рыть окопы в Курской области на фоне продвижения ВСУ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Российские военные роют окопы в Курской области на фоне продвижения украинских войск на этом направлении. Ближайшая к Украине из траншей расположена в 45 километрах от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом пишет OSINTtechnical.

Как отмечается, оборонительные сооружения возводятся возле трассы Льгов - Суджа в полутора километрах от Суджи.

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховы Дворы - Иванино и Дияконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы.

В OSINTtechnical отмечают, что "российские войска строят такую систему окопов, которая, если они отступят, приведет к потере Украиной значительной части территории".

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В то же время командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов утверждает, что ВСУ не контролируют Суджу и что там идут бои.

После начала вторжения ВСУ в Курскую область Алаудинов, который также занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, ежедневно выступает с заявлениями об успехах российских военных.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.