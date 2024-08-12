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Сенаторы США Грэм и Блументаль призвали Белый дом снять ограничения на удары ВСУ по российской территории

Сенатори США Грем та Блументаль закликали Білий дім зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.

Об этом сообщает "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 12 августа, в Киев прибыли сенаторы США - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Оба политика призвали Белый дом снять ограничения для Украины на удары американским оружием по России.

"Если мы сделаем все правильно, другие агрессоры по всему миру будут с меньшей вероятностью врываться к своему соседу, если мы будем с Украиной и победим. Поэтому, администрация, снимите ограничения и разрешите использование оружия для сдерживания вторжения. Давайте думать об Украине долгосрочно, а не краткосрочно. Давайте подписывать стратегические соглашения, которые будут касаться Соединенных Штатов и Украины экономически настолько, насколько будет достигать глаз, и мы выиграем эту войну", - заявил сенатор Грэм.

Читайте также: Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 трлн долларов, - сенатор Грэм

В свою очередь его коллега-демократ Блументаль заявил, что мир наблюдает не только за Украиной, но и за США. В частности, по его словам, автократические режимы наблюдают, как будут действовать США в поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

"Мы не можем позволить Украине воевать с одной рукой за спиной, давая им оружие, а потом говорить им, что они не могут использовать его так, как это необходимо для победы. Весь мир наблюдает. Так было с самого начала. Мир наблюдает не только за Украиной, а также за США. Китай наблюдает. Иран наблюдает. Все наши автократические враги наблюдают", - заявил американский политик.

Читайте также: Украина ведет переговоры с США: хочет применить американские ракеты для ударов по Курской области, - The Washington Post

 

Автор: 

запрет (1705) оружие (10200) США (26454) ВСУ (6551) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+9
ну давайте вже скоріш!!
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12.08.2024 20:58
+4
Баиден почув?
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12.08.2024 21:00
+3
Давайте США , ДАВАЙТЕ!!!!
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12.08.2024 21:00
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ну давайте вже скоріш!!
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12.08.2024 20:58 Ответить
Баиден почув?
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12.08.2024 21:00 Ответить
почути почув, давно вже; а чи наважится - це питання... Втім, він вже не балотується тому може наважитись.
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12.08.2024 21:21 Ответить
Ну - так - руки розв"язані
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12.08.2024 21:23 Ответить
Хотів запитать - як тобі подобається "товариш єврей"? Той , що сьогодні бігає по форуму і несамовито "потрясає яйцями"? "Дурний - шо сало без хліба... " Але хвалиться особистим знайомством з Бірюковим Уявляю - як той його сприймав! А неграмотний він тому , що "поліглот"! Коли я його "послав" - щоб мені "мізки не виносив" і перестав відповідать - він мене звинуватив у "юдофобії"!
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12.08.2024 21:32 Ответить
та я ж також його послав
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12.08.2024 21:40 Ответить
до речі, подивись, яко он 73/43%зебіл в на льоту перевзувається... Ніби це не він ржав з тою гармошкою...
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12.08.2024 21:55 Ответить
Почув. Але не заважайте йому, - його мозок продовжує обробляти доступну інформацію...

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12.08.2024 21:31 Ответить
Давайте США , ДАВАЙТЕ!!!!
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12.08.2024 21:00 Ответить
Грем та Блументаль - наші
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12.08.2024 21:01 Ответить
так давно пора уже бить и другие республики начнут отваливаться. Почему до сих пор Украина не помогла им - непонятно!
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12.08.2024 21:08 Ответить
Західний світ не повинен мати будь-яких обмежень для знищення Україною скаженої собаки, якою є мордор. гітлера і сталіна теж спонукали до агресії бескінченними поступками, а тут те саме.
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12.08.2024 21:09 Ответить
закликали адміністрацію президента США Джо Байдена Джерело:

Йому вже байдуже. Його кандидатка пролітає. Що ви всі перед виборами ціну собі набиваєте? Потрібно було раніше це робити.
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12.08.2024 21:13 Ответить
обсеретесь гниди путінсько-пролетарські зі своїм путінським агентом трампом
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12.08.2024 21:28 Ответить
Подивимося, які гниди і як швидко вони як завжди перефарбуються, коли Трамп стане Президентом США.)
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12.08.2024 21:34 Ответить
ще один трампобот появився... Ну що ж, закондуїчу...
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12.08.2024 21:42 Ответить
То Грем вже вдруге перевзувся
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12.08.2024 21:21 Ответить
ніззя а то путін нападьоть
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12.08.2024 21:28 Ответить
 
 