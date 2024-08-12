Сенаторы США Грэм и Блументаль призвали Белый дом снять ограничения на удары ВСУ по российской территории

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.

Об этом сообщает "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 12 августа, в Киев прибыли сенаторы США - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Оба политика призвали Белый дом снять ограничения для Украины на удары американским оружием по России.

"Если мы сделаем все правильно, другие агрессоры по всему миру будут с меньшей вероятностью врываться к своему соседу, если мы будем с Украиной и победим. Поэтому, администрация, снимите ограничения и разрешите использование оружия для сдерживания вторжения. Давайте думать об Украине долгосрочно, а не краткосрочно. Давайте подписывать стратегические соглашения, которые будут касаться Соединенных Штатов и Украины экономически настолько, насколько будет достигать глаз, и мы выиграем эту войну", - заявил сенатор Грэм.

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В свою очередь его коллега-демократ Блументаль заявил, что мир наблюдает не только за Украиной, но и за США. В частности, по его словам, автократические режимы наблюдают, как будут действовать США в поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

"Мы не можем позволить Украине воевать с одной рукой за спиной, давая им оружие, а потом говорить им, что они не могут использовать его так, как это необходимо для победы. Весь мир наблюдает. Так было с самого начала. Мир наблюдает не только за Украиной, а также за США. Китай наблюдает. Иран наблюдает. Все наши автократические враги наблюдают", - заявил американский политик.

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