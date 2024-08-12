Сенатори США Грем та Блюменталь закликали Білий дім зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

Про це повідомляє "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 12 серпня, до Києва прибули сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Обидва політики закликали Білий дім зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

"Якщо ми зробимо усе правильно, інші агресори по всьому світу будуть з меншою ймовірністю вдиратися до свого сусіда, якщо ми будемо з Україною і переможемо. Тож, адміністрація, зніміть обмеження та дозвольте використання зброї для стримування вторгнення. Нумо думати про Україну довгостроково, а не короткостроково. Нумо підписувати стратегічні угоди, які стосуватимуться Сполучених Штатів і України економічно настільки, наскільки сягатиме око, і ми виграємо цю війну", - заявив сенатор Грем.

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Своєю чергою його колега-демократ Блюменталь заявив, що світ спостерігає не лише за Україною, а й за США. Зокрема, за його словами, автократичні режими спостерігають, як діятимуть США у підтримці України у її протистоянні російській агресії.

"Ми не можемо дозволити Україні воювати з однією рукою за спиною, даючи їм зброю, а потім казати їм, що вони не можуть використовувати її так, як це необхідно для перемоги. Увесь світ спостерігає. Так було з самого початку. Світ спостерігає не лише за Україною, а також за США. Китай спостерігає. Іран спостерігає. Всі наші автократичні вороги спостерігають", - заявив американський політик.

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