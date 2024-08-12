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Сенатори США Грем та Блюменталь закликали Білий дім зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Сенатори США Грем та Блументаль закликали Білий дім зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

Про це повідомляє "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 12 серпня, до Києва прибули сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Обидва політики закликали Білий дім зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

"Якщо ми зробимо усе правильно, інші агресори по всьому світу будуть з меншою ймовірністю вдиратися до свого сусіда, якщо ми будемо з Україною і переможемо. Тож, адміністрація, зніміть обмеження та дозвольте використання зброї для стримування вторгнення. Нумо думати про Україну довгостроково, а не короткостроково. Нумо підписувати стратегічні угоди, які стосуватимуться Сполучених Штатів і України економічно настільки, наскільки сягатиме око, і ми виграємо цю війну", - заявив сенатор Грем.

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Своєю чергою його колега-демократ Блюменталь заявив, що світ спостерігає не лише за Україною, а й за США. Зокрема, за його словами, автократичні режими спостерігають, як діятимуть США у підтримці України у її протистоянні російській агресії.

"Ми не можемо дозволити Україні воювати з однією рукою за спиною, даючи їм зброю, а потім казати їм, що вони не можуть використовувати її так, як це необхідно для перемоги. Увесь світ спостерігає. Так було з самого початку. Світ спостерігає не лише за Україною, а також за США. Китай спостерігає. Іран спостерігає. Всі наші автократичні вороги спостерігають", - заявив американський політик.

Читайте також: Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post

Автор: 

заборона (1448) зброя (7439) США (22590) ЗСУ (7507) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+9
ну давайте вже скоріш!!
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12.08.2024 20:58
+4
Баиден почув?
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12.08.2024 21:00
+3
Давайте США , ДАВАЙТЕ!!!!
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12.08.2024 21:00
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ну давайте вже скоріш!!
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12.08.2024 20:58 Відповісти
Баиден почув?
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12.08.2024 21:00 Відповісти
почути почув, давно вже; а чи наважится - це питання... Втім, він вже не балотується тому може наважитись.
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12.08.2024 21:21 Відповісти
Ну - так - руки розв"язані
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12.08.2024 21:23 Відповісти
Хотів запитать - як тобі подобається "товариш єврей"? Той , що сьогодні бігає по форуму і несамовито "потрясає яйцями"? "Дурний - шо сало без хліба... " Але хвалиться особистим знайомством з Бірюковим Уявляю - як той його сприймав! А неграмотний він тому , що "поліглот"! Коли я його "послав" - щоб мені "мізки не виносив" і перестав відповідать - він мене звинуватив у "юдофобії"!
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12.08.2024 21:32 Відповісти
та я ж також його послав
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12.08.2024 21:40 Відповісти
до речі, подивись, яко он 73/43%зебіл в на льоту перевзувається... Ніби це не він ржав з тою гармошкою...
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12.08.2024 21:55 Відповісти
Почув. Але не заважайте йому, - його мозок продовжує обробляти доступну інформацію...

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12.08.2024 21:31 Відповісти
Давайте США , ДАВАЙТЕ!!!!
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12.08.2024 21:00 Відповісти
Грем та Блументаль - наші
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12.08.2024 21:01 Відповісти
так давно пора уже бить и другие республики начнут отваливаться. Почему до сих пор Украина не помогла им - непонятно!
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12.08.2024 21:08 Відповісти
Західний світ не повинен мати будь-яких обмежень для знищення Україною скаженої собаки, якою є мордор. гітлера і сталіна теж спонукали до агресії бескінченними поступками, а тут те саме.
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12.08.2024 21:09 Відповісти
закликали адміністрацію президента США Джо Байдена Джерело:

Йому вже байдуже. Його кандидатка пролітає. Що ви всі перед виборами ціну собі набиваєте? Потрібно було раніше це робити.
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12.08.2024 21:13 Відповісти
обсеретесь гниди путінсько-пролетарські зі своїм путінським агентом трампом
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12.08.2024 21:28 Відповісти
Подивимося, які гниди і як швидко вони як завжди перефарбуються, коли Трамп стане Президентом США.)
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12.08.2024 21:34 Відповісти
ще один трампобот появився... Ну що ж, закондуїчу...
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12.08.2024 21:42 Відповісти
То Грем вже вдруге перевзувся
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12.08.2024 21:21 Відповісти
ніззя а то путін нападьоть
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12.08.2024 21:28 Відповісти
 
 