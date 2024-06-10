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Новости Война
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Китай (2792) россия (93011) ископаемые (51) Линдси Грэм (48)

Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 трлн долларов, - сенатор Грэм

Корисні копалини

США должны помочь Украине выиграть войну иначе Россия отдаст Китаю критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, которые находятся в украинских недрах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил комментарии телеканалу CBS News.

"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером", - сказал сенатор.

Он отметил, что в случае победы Киева, критически важные минеральные активы могут быть использованы Украиной и Западом.

"Давайте поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - сказал он.

Напомним, сенатор Грэм заявил, что благодаря предоставленной американской помощи, у Украины есть шанс "перезагрузить" войну.

Также читайте: Россия не воспользовалась дефицитом оружия у Украины и смогла достичь лишь ограниченного прогресса на полях боя, - Bloomberg
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Топ комментарии
+28
рашці і китайським виродкам завжди мало
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10.06.2024 08:45
+22
от нарешті і правда про війну вилазить.. тільки з віслючком ділитись ніхто не буде.
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10.06.2024 08:39
+17
А в додатку Резерв, буде пункт - ви відвоювали право на розпоряджання часткою в сумі 300 000 доларів, в надрах України. (12тр/40млн. населення). Ухилянтів не стосується.
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10.06.2024 08:50
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Правила форума Совет форумчан
от нарешті і правда про війну вилазить.. тільки з віслючком ділитись ніхто не буде.
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10.06.2024 08:39 Ответить
Американським телеканалам та газетам "кров з носа" потрібні СЕНСАЦІЙНІ заголовки.
Типу "Китай співпрацює з марсіанами для видобутку нафти на Юпітері"
Добре в США продається лише скандал про Китай.
Це все що потрібно знати.
Не пройшло і 10-ти років захоплення Донбаса звідки кацапи вирізали майже всі заводи - як звучить подібне.
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10.06.2024 12:01 Ответить
Нігуя собі - а на рашці шо мало корисних копалин ? - там вся таблиця Мендєлєєва
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10.06.2024 08:40 Ответить
рашці і китайським виродкам завжди мало
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10.06.2024 08:45 Ответить
У рашці вуглеводні, алмази, метали. А у нас рідкоземельні метали, уран та глинозем.
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10.06.2024 08:50 Ответить
Ну Ви ж не думаєте шо рашка уран завозить чи ше якиись глинозем для люмінію -- банани в них не ростуть і гума немає
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10.06.2024 09:01 Ответить
А де в нас боксити?
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10.06.2024 09:09 Ответить
Дужан Міхал.
Як де? У Гвінеї, звісно!
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10.06.2024 10:39 Ответить
Рашці й цілої планети мало.
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10.06.2024 08:51 Ответить
тій таблиці потрібні мізки і свобода, щоб прцвітати. чого на рассее завжди було в дефіциті.
на дураків і дороги там досі моляться і до скрєпів прописані як і у нас дехто це намагається зробити.
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10.06.2024 08:55 Ответить
Коваль.
Задовго до Менделеші подібну таблицю склав Лотар Мейєр. А загалом то була колективна праця.
За межами колишнього СССР до даної таблиці жодні імена не додаються.
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10.06.2024 11:03 Ответить
Добре . Але ж діло не в таблиці - просто я написав шо рашка дуже багата на ресурси
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10.06.2024 11:29 Ответить
Ось вся сутність, прихована, жовтої чуми...
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10.06.2024 08:42 Ответить
Дуже схоже, що це якраз може бути правдою. Але, думаю, що і сама рашка не проти поживитися цим ресурсами...
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10.06.2024 08:44 Ответить
хотіти то вона то може, та хто ж їй тепер дасть, якщо тепер навіть власні территорії віддані для розвитку китайської метрополії
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10.06.2024 08:59 Ответить
Це щоб було зрозуміло для американців і європейців. Бо вони не можуть зрозуміти як це в ********* світі хтось воює тому, що просто цього хоче. Що в когось просто натура така.
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10.06.2024 08:48 Ответить
А в додатку Резерв, буде пункт - ви відвоювали право на розпоряджання часткою в сумі 300 000 доларів, в надрах України. (12тр/40млн. населення). Ухилянтів не стосується.
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10.06.2024 08:50 Ответить
та й більшість ураїнців теж, окрім купки багатіїв з кількома паспарту
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10.06.2024 09:50 Ответить
Земля = викопні ресурси.
Можна буди зовсім безголовим, але якщо контролюєш сировину, ти - король.
Робити літій, титан та уран з глини людство ще не навчилось.
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10.06.2024 08:50 Ответить
А ******** землю продали, українців знищили, інші держави будуть заробляти, а нам ***** не потрібно - тільки ******* вміємо((((
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10.06.2024 08:50 Ответить
Надра - то окрема штука. Право власності на земельну ділянку не надає право доступу до надр.
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10.06.2024 08:53 Ответить
13 ст. Конституції України: "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу."
Але є нюанс
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10.06.2024 09:18 Ответить
Тут мова йде про те, що "продали землю" не означає "продали корисні копалини".
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10.06.2024 09:20 Ответить
Так, але я не втримався. Люблю нашу Конституцію!
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10.06.2024 09:26 Ответить
І надра і земля кожне окремо є власністю Українського народу, а тому не можуть бути відчужені іноземцям.
Всі іноземці, хто заплатив за українську землю за зеленою кремлівською земельною аферою, не набудуть права власності на неї з огляду чітку заборону Конституції України.
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10.06.2024 15:03 Ответить
Одне радує, що ми ще хоч якись цінний актив.

Вводьте приславуте "внєшне управленіє" і будуйте під примусом справедливу державу.

Бо ми так і будем борсатись в цьому болоті
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10.06.2024 09:00 Ответить
Всі надра належить українському народу , але чомусь так склалося що бенефіціарами ресурсів українці не є тільки робочою силою.

ось це потрібно міняти , але для цього потрібно знищити і засцдити олігархічну систему
щоб кошти поверталися в україну , закуповувалося новітнє озброєння , вкладалися в розвиток технологій чому українці піднімають інші країни і економіки ?

доречі на московіі кацапи теж не є бенефіціарами своєі сировини , олігархічна система точно така ж як і в Україні
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10.06.2024 09:04 Ответить
Колись давно, у "далекому-далекому" 2020 році, було зареєстровано таку собі петицію №22/110610-еп: "Раз надра належать народу, то згідно з Конституцією України громадяни мають платити лише за видобування, зберігання й транспортування, якщо задіяні не їхні власні труби й не прокладені за кошти держбюджету або ще за СРСР".
Тоді вона набрала неймовірну кількість голосів, - 272.
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10.06.2024 09:24 Ответить
Народ не сидить на сайті петицій ********** безвилазно)
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10.06.2024 15:05 Ответить
Щоб виграти,треба Єрмака кобзонити,з живим Єрмаком війна поступово буде рухатись до перемоги ху@ла,окупації сходу і півдня,а все що залишиться зазнає ху@ляндизації під керівництвом гауляйтера Медведчука.
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10.06.2024 09:07 Ответить
Я розчарую але єрмаків у олігархічної системи просто навалом ... Без зміни системи Україна не стане субʼєктом
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10.06.2024 09:12 Ответить
Ви відстали років на три,олігархи сидять по норам,а один в СІЗО переховується.Система давно вже не олігархічна,а офісно-ФСБшна з 5-ма "найефективнішими" мародерами.Щоб систему міняти,треба виграти,а щоб виграти,треба ФСБшну кнурівню Єрмака ліквідовувати.
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10.06.2024 09:27 Ответить
Не ведіться "олігархи сидять по норам" це димова завіса для довірливих людей.
бенефіціарами гешефту є олігархи прямо зараз коли ви пишете пост, що я відстав на 3 роки.

нквс-фсб з 1917 року правлять до тепер , міняються вивіски тільки
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10.06.2024 09:40 Ответить
Не несіть цей конспірологічний брєд.Вам до Наташі Мосейчук з конспірологічними теоріями,а не на ЦЕНЗОР.Від чого гешефт Ахмєтка отримує,коли його заводи зруйновані,а ДТЕК втратив 95% генерації?Бєня втратив все,крім Буковелю і перебуває під санкціями з арештованими активами на заході,Фірташ втратив всі облгази і під арештом в Австрії,а Пінчук і Скрудж Олексійович занадто дрібні олігархи.НКВД-ФСБ ще й 1917 рік-це взагалі з області шизофренії,навіть коментувати не буду.
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10.06.2024 09:54 Ответить
За електроенергію ви кому платите по 4.3грн дєрмаку на заданіі? Весь виторг з десятків млрд. $ торгівлі українським зерном пішов по карманам фермерів? Навіть податків у держбюджет не зайшло за сірими схемами. Хто грабує держбюджет за закупівлях озброєння, великому крадівництві, будівництві укріплень і т.п.?
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10.06.2024 15:13 Ответить
Державі плачу за електроенергію.Поки ти рив краївку десь у Флориді,для "захисту" Вітчизни,то все пропустив,майже всі обленерго повернуті в держвласність.Держбюджет грабують 5-ть "найефективніших" менеджерів.
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10.06.2024 15:41 Ответить
Бачу ти зовсім темний
Тобі відома собівартість е/е атомної генерації, а по якій ціні і в кого держава закупляє за твій рахунок е/е з ВДЕ?
Поцікався, може гугл тобі щось для саморозвитку підкаже.
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10.06.2024 17:47 Ответить
іди нах. звідси бот бестолковий з своєю шизофренією.93% енергії- яка залишилась-це атомна.атомні станції-це держава.Я розумію,що методичку видали розганяти 2-теми під ВПНами. Перша-підняття тарифів.друга-"нєлєгітімний" прєзідєнт.
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10.06.2024 18:04 Ответить
Кому генерацію будуть відновлювати за завищеними тарифами, державі чи ахмєту троль ти зелений на копійчаному підсосі?
То для тебе він лєгітімний. Все з тобою зрозуміло, зелений микита хрущов)
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10.06.2024 18:24 Ответить
Читай, дурню зелений і не звізди про 93%
https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-protiahom-dvokh-rokiv-vvela-660-mvt-novykh-potuzhnostei-vde-minenerho
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10.06.2024 18:29 Ответить
Пєтушня тупа запорєбрікова.660 МВт-це навіть на один район Києва не вистачить.Вся маневрина генерація знищена.93% атомна ще 3 % залишилось гідро,1,5% вітрова 2,5% сонячна-весь цей мікс покриває тільки на 80% потреби.Який завищений тариф,клоун?де вас запорєбріком таких тупих набирають?Це найнища ціна на континенті,навіть в Молдові електрика в переводі на грн.вже 7 грн.пшло вон звідси.скажи хазяїну,щоб краще методичкі готував
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10.06.2024 19:38 Ответить
Який же ти недоумок, не здатне навіть статтю до кінця дочитати)
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10.06.2024 21:12 Ответить
Скільки рентної плати олігархи платять в Україні за видобуток корисних копалин, ви знаєте? Порівняйте ставку з країнами Європи, вона відрізнятиметься більш як у 10 разів в окремих країнах.
Краще ви не розповсюджуйте пропагандистську вату про святий олігархат України
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10.06.2024 15:18 Ответить
ти спочатку вивчи термін,що означає слово -"олігарх",а потім вже пиши "дорожки" під моїми постами,в стилі Мар'яни Безуглої ,дИбіл.
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10.06.2024 15:44 Ответить
Всі давно знають хто такі олігархи, не розводь тут зелено-крємльовську демагогію своїми постами
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10.06.2024 17:49 Ответить
Всі знають,а ботня під ВПНом нездатна навіть в вікіпєдії прочитати і продовжує срати в коментах розганяючи брєд.
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10.06.2024 18:06 Ответить
Идиоты на Западе типа Киссинжера, почему то решили что с коммуняками можно сотрудничать и превратили Китай в промышленно развитую страну. Вот жрите теперь не подавитесь.
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10.06.2024 09:11 Ответить
а треба було Китай тримати у феодально-комунному стані ?
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10.06.2024 09:55 Ответить
Їх хтось там тримав - ну так тримали тараканоїди які керують світом таємно ( і готують помсту за вбитих родаків ) , бо судячи з вашого ше одного коменту так воно і є .
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10.06.2024 15:11 Ответить
не суди, та не судим будеш
останні +- 250 років Китай (5000р. державності) під пресінгом євро-цивілізвції (+-500р. створенню держав),
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10.06.2024 16:59 Ответить
Так треба було його тримати у феодальному стані більше того зробити колонією Європи бо тільки так Китай б не став загрозою для інших
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13.06.2024 20:34 Ответить
Ба, який колонізатор. З себе, спочатку, рабство/хохловщину треба викорінити. Ми самі скільки віків були колонєю ? Іншим того ж бажаєте ?
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13.06.2024 21:00 Ответить
В тому і проблема були колонією замість того щоб бути імперією і займатись колонізацією Африки і Азії так нам треба видавити з себе ментальність совка і прищепити ментальність колонізатора
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13.06.2024 21:18 Ответить
і кого пропонуєте колонізувати ?
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13.06.2024 21:32 Ответить
Африканців і азіатів
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18.06.2024 13:43 Ответить
а може просто мати сильну армію, вирощувати чисті продукти та продавати, буде черга ?
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18.06.2024 15:09 Ответить
Напевно західні хотіли вибачитися за опіумні війни та за те що в китайців видерли технології і секрети. А китайці зробили вигляд що прийняли вибачення, але помста не відміняється.
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10.06.2024 10:26 Ответить
Китайці робили подібні речі і хочуть продовжити - пригадайте як колись вони називалися ( Китайська імперія ) і в китайців європейці нічого не видерали ( порох прийшов в Європу від арабів папір також - і виняток з правил то хіба шовк ), китайці просто хотіли продавати свої товари і не дозволяти продавати в себе європейські - тобто займалися фулл протекціанізмом ( японці спочатку подібне робили але в кінцевому рахунку вони знайшли баланс і виграли з цього - японці надрали сраку кацапам в війні 1904 1905 років хоча ше за 40 років до того вони навіть парових двигунів не мали а грошима в них слугував рис ). Якшо би китайці вибачилися за минуле тоді би мали право на шось - але китайці не вибачались а продовжують імперсько-геноцидну політику такшо нехай мовчать .
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10.06.2024 15:06 Ответить
Китай хоче отримате усе те, що зможе проковтнути.
Уявіть - Україна отримала можливість узяти за кадик пів-світу: масква стане рай.центром; Лондон привезе у подарунок корону; Ватікан приєднається до ПЦУ.
Ми на цьому зупинимось ? Ні.
Захочемо бути "владикою морською".
Люди - вони такі - укри, китаї, англи, негри, індиянці ........
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10.06.2024 17:28 Ответить
Давайте ви не будете судити по собі - хернею шось захопити страдають всі , але подорослівши і набравшись розуму перестають цього прагнути - і тіко сильно прибиті залишаються дітваками які хочуть якусь річ і все тутка ( а шо вони потім будуть з нею робити вони не знають - їм просто того хочеться ).
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10.06.2024 17:35 Ответить
"учите матчасть, Шура, пригодиться" - це про історію імперій
вибачаюсь на касабську, нашвидкоруч у голову прийшло
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10.06.2024 17:52 Ответить
Корисні копалини на $ трильйони?
Гм... сумнівно, бо геологи про таке ще не знають. Але думка поважного сенатора - у правильному напрямку.
Адже пітьма користується всіма можливостями фінансової системи та логістичних спроможностей Китаю, без чого її економіка швидко б зазнала краху. Тому й має змогу нарощувати виробництво й закупівлю озброєння та продовжувати війну з Україною.
Владі ж Китаю потрібно годувати своє1,44 мільярдне населення, а ***** пообіцяло Сі угоду на 100 років про забезпечення китайців продовольством. Звісно за рахунок сільгоспземель України. Для цього і побудову зернових терміналів в Криму китайськими компаніями на пітьмі спланували. Та й війну розпочали, сподіваючись на швидку капітуляцію українців.
Але щось пішло не так.
І така ситуація з невизначеністю проєкту продовольчої безпеки Піднебесної дедалі більше дратує китайське керівництво.
З такої диспозиції можна зробити наступні висновки:
1) застосування рашистами в Україні ядерної зброї, навіть невеликих зарядів, а рівно як спричинення ядерної аварії на Запорізькій АЕС чи руйнування дамб на каскадах водосховищ Дніпра, що б призвело до екологійної катастрофи із забрудненням родючих земель є неприйнятним сценарієм для Китаю, а отже його реалізація є неможливою;
2) визволення українських земель на Півдні та в Криму від російських загарбників надасть можливість Україні самостійно провести переговори з Китаєм, що матиме наслідок втрату китайської підтримки війни, а отже швидке її завершення на умовах України, що очікувано призведе до початку напіврозпаду пітьми.
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10.06.2024 09:13 Ответить
так, наший найцінніший ресурс на зараз - це продовольство, чисті продути, які ще треба захістити від світових гопників
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10.06.2024 09:59 Ответить
Срати групенпутіну на надра. Воно хоче убивати, хоче руїн , смерті наших дітей. Це першопричина і всі триггери докупи.Чікітіла не шукало збагачення, чікітала бажало конвульсій жертви.
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10.06.2024 09:14 Ответить
Те що першопричина це політика зрозуміло. Воно себе уявило новим сталіном, Володимиром Великим нашим і берією в одному лиці.

Але на війну треба кошти. Чого б не зіграти в політику і пограбувати за один присіст?
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10.06.2024 09:22 Ответить
дерьмак буде не тіки найвпливовіший, а щей найбагатшій чоловік світу. Слава Українському Вибору 19 року - Во віки Слава.
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10.06.2024 09:21 Ответить
а також за зерно братським росіянам мавпам
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10.06.2024 09:21 Ответить
Правильно дед. Как еще американцев мотивировать. Только деньгами и прибылями. Он сам продался Трампу с потрохами.
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10.06.2024 09:23 Ответить
Алігатори від Х.... споконвіку прямо чи опосередковано ( на паях ) володіють економікою України. Ну а про останній режим Нірванни на Печерських пагорбах коротко - Владссанич ? Ну ? усеєгда готов !
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10.06.2024 09:27 Ответить
Доходить вже всім що Китай це загроза світу.Ця погань посадило світ на лайно продукцію .АВ тепер як ракова пухлина росте і потребує копалин і простору.Цю саранчу потрібно прибити.Світ не розуміє з якою загрозою комуняцькою має справу.
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10.06.2024 09:28 Ответить
та, не Китай загроза, а ті світові "лідери", явні та тіньові, яким хоцца пересувати пазли на мапі планети
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10.06.2024 10:11 Ответить
Тобто не Китай загроза а те що Китай злочинна держава яка вчиняє злочини це нормально?
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13.06.2024 11:20 Ответить
Ви колишній комсомолець ? 😊
А є не злочинні держави ?
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13.06.2024 14:37 Ответить
Є і дуже багато США наприклад Британія Швеція і багато інших. А для вас нормально що в Китаї при владі злочинний анти людський режим який незаконно прийшов до влади в 1950 році, і вчиняв і вчиняє масово купу злочинів це нормально? Те що в Китай це є тоталітарна помийка яка знищує нац меншини свої в таборах це нормально і так має бути. ?
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13.06.2024 20:32 Ответить
США ? За час захоплення територій та створення США було знищено біля 56млн. індіянців, з останнього - В'єтнам, Афганістан. Британія - Аравія, Індія ... Продовжувати ?
30 років тому сама розвалилася помийка у якій були ми і вже поліземо повчати ?
Колись побачимо китайські архіви - то взагалі буду шок.
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13.06.2024 21:14 Ответить
Індіанці були дикими і жорстокими тваринами які різали дуже ефективно і одне одного ба більше більшість з них вимерли від інфекцій. В'єтнам там США знищували комуністичних злочинців. В Афганістані терористів що не так що поганого ? Британія в Аравії і Індії нічого поганого не робили несли цивілізацію
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13.06.2024 21:54 Ответить
Усі народи різали та ріжуть "дуже ефективно ... одне одного". На думку індіанців - білі люди гірші за звірів. А звідкіля інфекції в них ? Ви вирішуєте хто злочинець ? І скільки азіатів загинуло в наслідок колонізації ?
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13.06.2024 23:56 Ответить
На думку білих людей індіанці були злочинцями і дикунами які вбивали невинних людей в тому числі фермерів і жінок і дітей білих. Азіатів загинуло набагато менше при колонізації, чим коли білі надали їм свободу. Як показує історія свобода країн Африки і Азії зробили для них тільки гірше
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18.06.2024 13:41 Ответить
За час захоплення територій та створення США було знищено біля 56млн. індіанців.
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18.06.2024 15:07 Ответить
то треба було розбігтися ще 100р. чи 1000р. тому ?
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10.06.2024 10:15 Ответить
Ну нарешті , США почали говорити про те , шо так ретельно приховували весь період з 1917 по 2019 р від українців ,шоб українці не знали ,на скільки багаті ,бо пів світу мріяли відхапати народне багатсво...от це і є правда, відрізали від нас наші багаті землі ,підкрадаючись до найциннішого, Захід та США видіграли велику допомогу в цьому, як для ссср, так і ******** московії ...біда українців в тому ,шо наші пращюри , зберегли землю для 🤡 73 % іді* тів !
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10.06.2024 12:38 Ответить
повторю питання 😁
то треба було розбігтися, предкам українців, ще 100р. чи 1000р. тому, щоб зараз не було такого в нас ?
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10.06.2024 17:57 Ответить
До вашої прискіпливості відповідаю ,помилку ( в народі опечку ) виправила ,для тих у кого проблеми з логикою друкую 2019 р ...
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10.06.2024 18:01 Ответить
теж виправив 😁
то треба було розбігтися українцям ще 100р. тому, щоб зараз не було такого в нас ?
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10.06.2024 18:19 Ответить
Бурштин?
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10.06.2024 10:11 Ответить
А багато українців ще досі зітхають в повітря «Хто ж міг подумати що в 21 столітті може бути війна?».
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10.06.2024 10:23 Ответить
Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі Джерело:
Чули, українці? Могли б бути.
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10.06.2024 10:59 Ответить
Так то так, але трішечки не так. Може деякі українці і стануть самими багатими в Європі при перемозі України, але пересічний українець, з тих копалень як не мав так і не матиме НІ-ЧО-ГО.
Вибачаюсь, матиме... Пенсію 4ооо грн, платню 15ооо грн і стоп.
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10.06.2024 11:35 Ответить
*****! Нарешті вскрили карти після прикупу. Може хтось реально думав, що війна йде за свободу України?! І західні демократії просто так з чистої філантропії і заради демократичних ідеалів заряжають нам бабло і зброю? На кону жирний шмат природних ресурсів, які необхідні для ******** економіки, і не важливо Китаю чи колективного Заходу. Такий джек-пот потрібен усім!
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10.06.2024 13:26 Ответить
цікаве одкровення сша. А починалося з того, що це безкорисний світовий борець за демократію
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10.06.2024 23:40 Ответить
Тут є ще виродки, які проти оголосити Китай ворогом України і визнати Тайвань і розширити співпрацю з Тайванем і розірвати всі відносини з Китаєм
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13.06.2024 11:18 Ответить
 
 