Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 трлн долларов, - сенатор Грэм
США должны помочь Украине выиграть войну иначе Россия отдаст Китаю критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, которые находятся в украинских недрах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил комментарии телеканалу CBS News.
"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером", - сказал сенатор.
Он отметил, что в случае победы Киева, критически важные минеральные активы могут быть использованы Украиной и Западом.
"Давайте поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - сказал он.
Напомним, сенатор Грэм заявил, что благодаря предоставленной американской помощи, у Украины есть шанс "перезагрузить" войну.
Пожалуйста, подождите...
Типу "Китай співпрацює з марсіанами для видобутку нафти на Юпітері"
Добре в США продається лише скандал про Китай.
Це все що потрібно знати.
Не пройшло і 10-ти років захоплення Донбаса звідки кацапи вирізали майже всі заводи - як звучить подібне.
Як де? У Гвінеї, звісно!
на дураків і дороги там досі моляться і до скрєпів прописані як і у нас дехто це намагається зробити.
Задовго до Менделеші подібну таблицю склав Лотар Мейєр. А загалом то була колективна праця.
За межами колишнього СССР до даної таблиці жодні імена не додаються.
Можна буди зовсім безголовим, але якщо контролюєш сировину, ти - король.
Робити літій, титан та уран з глини людство ще не навчилось.
Але є нюанс
Всі іноземці, хто заплатив за українську землю за зеленою кремлівською земельною аферою, не набудуть права власності на неї з огляду чітку заборону Конституції України.
Вводьте приславуте "внєшне управленіє" і будуйте під примусом справедливу державу.
Бо ми так і будем борсатись в цьому болоті
ось це потрібно міняти , але для цього потрібно знищити і засцдити олігархічну систему
щоб кошти поверталися в україну , закуповувалося новітнє озброєння , вкладалися в розвиток технологій чому українці піднімають інші країни і економіки ?
доречі на московіі кацапи теж не є бенефіціарами своєі сировини , олігархічна система точно така ж як і в Україні
Тоді вона набрала неймовірну кількість голосів, - 272.
бенефіціарами гешефту є олігархи прямо зараз коли ви пишете пост, що я відстав на 3 роки.
нквс-фсб з 1917 року правлять до тепер , міняються вивіски тільки
Тобі відома собівартість е/е атомної генерації, а по якій ціні і в кого держава закупляє за твій рахунок е/е з ВДЕ?
Поцікався, може гугл тобі щось для саморозвитку підкаже.
То для тебе він лєгітімний. Все з тобою зрозуміло, зелений микита хрущов)
https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-protiahom-dvokh-rokiv-vvela-660-mvt-novykh-potuzhnostei-vde-minenerho
Краще ви не розповсюджуйте пропагандистську вату про святий олігархат України
останні +- 250 років Китай (5000р. державності) під пресінгом євро-цивілізвції (+-500р. створенню держав),
Уявіть - Україна отримала можливість узяти за кадик пів-світу: масква стане рай.центром; Лондон привезе у подарунок корону; Ватікан приєднається до ПЦУ.
Ми на цьому зупинимось ? Ні.
Захочемо бути "владикою морською".
Люди - вони такі - укри, китаї, англи, негри, індиянці ........
вибачаюсь на касабську, нашвидкоруч у голову прийшло
Гм... сумнівно, бо геологи про таке ще не знають. Але думка поважного сенатора - у правильному напрямку.
Адже пітьма користується всіма можливостями фінансової системи та логістичних спроможностей Китаю, без чого її економіка швидко б зазнала краху. Тому й має змогу нарощувати виробництво й закупівлю озброєння та продовжувати війну з Україною.
Владі ж Китаю потрібно годувати своє1,44 мільярдне населення, а ***** пообіцяло Сі угоду на 100 років про забезпечення китайців продовольством. Звісно за рахунок сільгоспземель України. Для цього і побудову зернових терміналів в Криму китайськими компаніями на пітьмі спланували. Та й війну розпочали, сподіваючись на швидку капітуляцію українців.
Але щось пішло не так.
І така ситуація з невизначеністю проєкту продовольчої безпеки Піднебесної дедалі більше дратує китайське керівництво.
З такої диспозиції можна зробити наступні висновки:
1) застосування рашистами в Україні ядерної зброї, навіть невеликих зарядів, а рівно як спричинення ядерної аварії на Запорізькій АЕС чи руйнування дамб на каскадах водосховищ Дніпра, що б призвело до екологійної катастрофи із забрудненням родючих земель є неприйнятним сценарієм для Китаю, а отже його реалізація є неможливою;
2) визволення українських земель на Півдні та в Криму від російських загарбників надасть можливість Україні самостійно провести переговори з Китаєм, що матиме наслідок втрату китайської підтримки війни, а отже швидке її завершення на умовах України, що очікувано призведе до початку напіврозпаду пітьми.
Але на війну треба кошти. Чого б не зіграти в політику і пограбувати за один присіст?
А є не злочинні держави ?
30 років тому сама розвалилася помийка у якій були ми і вже поліземо повчати ?
Колись побачимо китайські архіви - то взагалі буду шок.
то треба було розбігтися, предкам українців, ще 100р. чи 1000р. тому, щоб зараз не було такого в нас ?
то треба було розбігтися українцям ще 100р. тому, щоб зараз не було такого в нас ?
Чули, українці? Могли б бути.
Вибачаюсь, матиме... Пенсію 4ооо грн, платню 15ооо грн і стоп.