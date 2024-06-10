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Новости Война
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Украина (44296) Линдси Грэм (48)

Этим летом Украина вернет себе военный импульс, - сенатор Грэм

Ліндсі Грем

Благодаря предоставленной американской помощи, у Украины есть шанс "перезагрузить" войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

Он отметил, что из-за задержки с предоставлением помощи от США Вооруженные Силы Украины потеряли темп. Кроме этого, Штаты не предоставили Украине оружие на раннем этапе, чтобы сдержать агрессию нелегитимного президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Но теперь, когда оружие поступает в Украину, есть шанс "перезагрузить эту войну".

Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого нужно мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников, добавил он.

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. [Украинцам] нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина возобновит военную динамику", - высказался Грэм.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США преследовали активы России по всему миру и передали их его стране.

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Топ комментарии
+12
Тем, кто накидывает здесь говна на вентилятор за помощь от США. Вы в 2019-м проголосовали за ху#ловскую шоблу во власти, которая ПОЧТИ сдала Украину Ху#лу.
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10.06.2024 08:16
+6
Тобто, питань до ЗЕ нема, так?
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10.06.2024 08:12
+4
Ви б ше з пів - року потягнули - шоб потім помацати якии в Украіни пульс
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10.06.2024 08:08
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Ви б ше з пів - року потягнули - шоб потім помацати якии в Украіни пульс
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10.06.2024 08:08 Ответить
Тобто, питань до ЗЕ нема, так?
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10.06.2024 08:12 Ответить
Зеля він для блізіру - 90% зброі ми отримуєм з Заходу - ми маленька краіна проти рашки - яка 50р стягувала залізо зі всього Союзу
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10.06.2024 08:18 Ответить
Воно мудак з усіх боків, це вже аксіома, яку не варто і обговорювати.
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10.06.2024 08:22 Ответить
О новенький ботик, та да, віслюк дуже корисний і незамінний)) Таку тему подоляк сказаврозганяти?
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10.06.2024 08:57 Ответить
Особисто я Порошенка, бо за його президентства було зроблено досить багато кардинальних позитивних змін + звільнено чимало загарбаних територій + були нормальні відносини з розвинутими країнами. Тому я б зараз не експериментував і не ризикував.
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10.06.2024 09:58 Ответить
Кава в Ялті 2.0?
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10.06.2024 08:09 Ответить
"Ми або допомагатимемо Україні, або ні. "

На це і вся надія. Давайте вже так що б 2 рази не просити.
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10.06.2024 08:13 Ответить
Тем, кто накидывает здесь говна на вентилятор за помощь от США. Вы в 2019-м проголосовали за ху#ловскую шоблу во власти, которая ПОЧТИ сдала Украину Ху#лу.
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10.06.2024 08:16 Ответить
Ти плутаєш гідність з пролетарською ненавистю.
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10.06.2024 08:30 Ответить
Ну хоть уже не звучит Вальцман и убитый им брат ради Липецкой соевой фабрики.
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10.06.2024 08:32 Ответить
Все вірно. Але в 19му обрали малороса(
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10.06.2024 08:48 Ответить
Військовий імпульс їде у Великобританію.
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10.06.2024 08:28 Ответить
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10.06.2024 08:44 Ответить
ми або допомагатимемо або ні...потрібно перейти в наступ...

схоже на те ,що шизофренія прогресує...

Ви тут наступае на мінні поля з голою дупою , а ми підтримаємо вас своїми літаками,танками,ракетами обіцянками.
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10.06.2024 08:56 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе.
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10.06.2024 09:15 Ответить
Цей грем народив якусь пропаганду в стилі марафону, про який наступ він взагалі фантазує? Допомоги від Америки ледь вистачає на оборону, а цей старий фантазер вже марить про наступ.
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10.06.2024 10:48 Ответить
Це тобі вазєлінський сказав чи мацковская правда?
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10.06.2024 15:48 Ответить
 
 