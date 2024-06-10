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Новини Війна
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Україна (5689) Ліндсі Грем (57)

Цього літа Україна поверне собі військовий імпульс, - сенатор Грем

Ліндсі Грем

Завдяки наданій американській допомозі, в України є шанс "перезавантажити" війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  The Hill, про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Він зазначив, що через затримку з наданням допомоги від США Збройні Сили України втратили темп. Окрім цього, Штати не надали Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати агресію нелегітимного президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. Але тепер, коли зброя надходить до України, є шанс "перезавантажити цю війну".

Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників, додав він.

"Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. [Українцям] потрібно перейти в наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку", – висловився Грем.

Він також заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб США переслідували активи Росії по всьому світу й передали їх його країні.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
Тем, кто накидывает здесь говна на вентилятор за помощь от США. Вы в 2019-м проголосовали за ху#ловскую шоблу во власти, которая ПОЧТИ сдала Украину Ху#лу.
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10.06.2024 08:16
+6
Тобто, питань до ЗЕ нема, так?
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10.06.2024 08:12
+4
Ви б ше з пів - року потягнули - шоб потім помацати якии в Украіни пульс
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10.06.2024 08:08
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Ви б ше з пів - року потягнули - шоб потім помацати якии в Украіни пульс
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10.06.2024 08:08 Відповісти
Тобто, питань до ЗЕ нема, так?
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10.06.2024 08:12 Відповісти
Зеля він для блізіру - 90% зброі ми отримуєм з Заходу - ми маленька краіна проти рашки - яка 50р стягувала залізо зі всього Союзу
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10.06.2024 08:18 Відповісти
Воно мудак з усіх боків, це вже аксіома, яку не варто і обговорювати.
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10.06.2024 08:22 Відповісти
О новенький ботик, та да, віслюк дуже корисний і незамінний)) Таку тему подоляк сказаврозганяти?
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10.06.2024 08:57 Відповісти
Особисто я Порошенка, бо за його президентства було зроблено досить багато кардинальних позитивних змін + звільнено чимало загарбаних територій + були нормальні відносини з розвинутими країнами. Тому я б зараз не експериментував і не ризикував.
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10.06.2024 09:58 Відповісти
Кава в Ялті 2.0?
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10.06.2024 08:09 Відповісти
"Ми або допомагатимемо Україні, або ні. "

На це і вся надія. Давайте вже так що б 2 рази не просити.
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10.06.2024 08:13 Відповісти
Тем, кто накидывает здесь говна на вентилятор за помощь от США. Вы в 2019-м проголосовали за ху#ловскую шоблу во власти, которая ПОЧТИ сдала Украину Ху#лу.
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10.06.2024 08:16 Відповісти
Ти плутаєш гідність з пролетарською ненавистю.
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10.06.2024 08:30 Відповісти
Ну хоть уже не звучит Вальцман и убитый им брат ради Липецкой соевой фабрики.
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10.06.2024 08:32 Відповісти
Все вірно. Але в 19му обрали малороса(
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10.06.2024 08:48 Відповісти
Військовий імпульс їде у Великобританію.
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10.06.2024 08:28 Відповісти
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10.06.2024 08:44 Відповісти
ми або допомагатимемо або ні...потрібно перейти в наступ...

схоже на те ,що шизофренія прогресує...

Ви тут наступае на мінні поля з голою дупою , а ми підтримаємо вас своїми літаками,танками,ракетами обіцянками.
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10.06.2024 08:56 Відповісти
Трамп прийде - порядок наведе.
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10.06.2024 09:15 Відповісти
Цей грем народив якусь пропаганду в стилі марафону, про який наступ він взагалі фантазує? Допомоги від Америки ледь вистачає на оборону, а цей старий фантазер вже марить про наступ.
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10.06.2024 10:48 Відповісти
Це тобі вазєлінський сказав чи мацковская правда?
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10.06.2024 15:48 Відповісти
 
 