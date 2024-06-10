Цього літа Україна поверне собі військовий імпульс, - сенатор Грем

Завдяки наданій американській допомозі, в України є шанс "перезавантажити" війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Він зазначив, що через затримку з наданням допомоги від США Збройні Сили України втратили темп. Окрім цього, Штати не надали Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати агресію нелегітимного президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. Але тепер, коли зброя надходить до України, є шанс "перезавантажити цю війну".

Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників, додав він.

"Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. [Українцям] потрібно перейти в наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку", – висловився Грем.

Він також заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб США переслідували активи Росії по всьому світу й передали їх його країні.

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