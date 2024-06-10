На Покровському напрямку агресор 27 разів штурмував позиції ЗСУ. 8 атак відбито, 9 ще тривають, - Генштаб

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, задіяли 529 дронів-камікадзе. росіяни здійснили 2888 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

Читайте: Росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському, - Генштаб

Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку російські окупанти безуспішно атакували наші позиції в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку мали місце дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

На Покровському напрямку агресор 27 разів атакував позиції наших воїнів в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося

Удари по ворогу

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох районах зосередження особового складу та військової техніки, одному засобу ППО, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та складу БК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 518 560 осіб (+1270 за добу), 7869 танків, 13 593 артсистеми, 15 131 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА