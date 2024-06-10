На Покровском направлении агрессор 27 раз штурмовал позиции ВСУ. 8 атак отбито, 9 еще продолжаются, - Генштаб

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов, задействовали 529 дронов-камикадзе. россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцов и западнее Глубокого.

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

Также читайте: Россияне продолжают применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском, - Генштаб

Боевые действия на Востоке

На Северском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали наши позиции в районе Выемки.

На Краматорском направлении имели место девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов в районах Прогресса, Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки. 18 атак отбиты, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковиевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Обстановка на Юге

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четыре раза безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынков. Потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, одному средству ПВО, двум средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и складу БК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 519 750 человек (+1190 за сутки), 7879 танков, 13 644 артсистемы, 15 144 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА