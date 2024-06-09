Россияне продолжают применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском, - Генштаб
Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 62. Сегодня агрессор продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском. Украинские защитники крепко держат оборону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.
Ситуация на Харьковщине
На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского, увеличив количество попыток улучшить собственные позиции до девяти.
Боевые действия на Востоке
Также вражеские силы атаковали в районе Грековки на Лиманском направлении. Всего здесь с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.
На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боестолкновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.
Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била КАБами в течение дня по Скучному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. Сейчас пять попыток российских агрессоров улучшить собственные позиции еще продолжаются.
На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.
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