Общие боевые потери РФ с начала войны – около 519 750 человек (+1190 за сутки), 7879 танков, 13 644 артсистемы, 15 144 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 519 750 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 519750 (+1190) человек,

танков - 7879 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,

артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,

РСЗО - 1098 (+1) ед,

средства ППО - 837 (+1) ед,

самолетов - 358 (+1) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),

крылатые ракеты - 2278 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,

специальная техника - 2267 (+14)

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