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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 519 750 человек (+1190 за сутки), 7879 танков, 13 644 артсистемы, 15 144 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 519 750 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 519750 (+1190) человек,
  • танков - 7879 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,
  • РСЗО - 1098 (+1) ед,
  • средства ППО - 837 (+1) ед,
  • самолетов - 358 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),
  • крылатые ракеты - 2278 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,
  • специальная техника - 2267 (+14)

Также читайте: Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России в войне против Украины, в частности, ими усилили наступление на Харьковщине, - Bloomberg

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Топ комментарии
+19
Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
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10.06.2024 08:12
+18
Минув 3760 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 23, логістика 57!
Знищені БПЛА досягли 11 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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10.06.2024 08:56
+12
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10.06.2024 08:41
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Танків 10. Людей 1200. Все що треба розуміти про русню
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10.06.2024 07:59 Ответить
Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
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10.06.2024 08:12 Ответить
Травневі 10 тисяч чумардосів.
Броня просіла, лаптєльот більше не злетить, арта йде на новий рекорд
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10.06.2024 08:27 Ответить
Ще трохи по арті, на сьогодні за червень 460 стволів - за все літо 22-го було 456.
Ну і якщо динаміка по арті збережеться, то до кінця місяця можна розраховувати ще на +900 стволів (рекорд 1 160 травень ц.р.)
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10.06.2024 09:31 Ответить
А знищений москальський корабель не увійшов в статистику 7
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10.06.2024 08:31 Ответить
завтра войдёт
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10.06.2024 09:05 Ответить
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10.06.2024 08:41 Ответить
Убитым оказался якут, которого ошибочно отнесли в морг...
При воскрешении якуту якобы привиделся силует человека в белом колпаке, который был признан санитаром в морге...
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10.06.2024 12:16 Ответить
Минув 3760 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 23, логістика 57!
Знищені БПЛА досягли 11 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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10.06.2024 08:56 Ответить
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10.06.2024 08:59 Ответить
на-на-йци - они такие
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10.06.2024 12:20 Ответить
А коли ямали і неньці скінчаться?
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10.06.2024 09:44 Ответить
Незабаром ))
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10.06.2024 11:06 Ответить
броні малувато сьогодні...
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10.06.2024 19:06 Ответить
 
 