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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 519 750 осіб (+1190 за добу), 7879 танків, 13 644 артсистеми, 15144 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 519 750 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)

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Втрати росіяни на 10 червня

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
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10.06.2024 08:12
+18
Минув 3760 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 23, логістика 57!
Знищені БПЛА досягли 11 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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10.06.2024 08:56
+12
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10.06.2024 08:41
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Танків 10. Людей 1200. Все що треба розуміти про русню
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10.06.2024 07:59 Відповісти
Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
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10.06.2024 08:12 Відповісти
Травневі 10 тисяч чумардосів.
Броня просіла, лаптєльот більше не злетить, арта йде на новий рекорд
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10.06.2024 08:27 Відповісти
Ще трохи по арті, на сьогодні за червень 460 стволів - за все літо 22-го було 456.
Ну і якщо динаміка по арті збережеться, то до кінця місяця можна розраховувати ще на +900 стволів (рекорд 1 160 травень ц.р.)
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10.06.2024 09:31 Відповісти
А знищений москальський корабель не увійшов в статистику 7
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10.06.2024 08:31 Відповісти
завтра войдёт
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10.06.2024 09:05 Відповісти
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10.06.2024 08:41 Відповісти
Убитым оказался якут, которого ошибочно отнесли в морг...
При воскрешении якуту якобы привиделся силует человека в белом колпаке, который был признан санитаром в морге...
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10.06.2024 12:16 Відповісти
Минув 3760 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 23, логістика 57!
Знищені БПЛА досягли 11 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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10.06.2024 08:56 Відповісти
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10.06.2024 08:59 Відповісти
на-на-йци - они такие
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10.06.2024 12:20 Відповісти
А коли ямали і неньці скінчаться?
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10.06.2024 09:44 Відповісти
Незабаром ))
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10.06.2024 11:06 Відповісти
броні малувато сьогодні...
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10.06.2024 19:06 Відповісти
 
 