Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 519 750 осіб (+1190 за добу), 7879 танків, 13 644 артсистеми, 15144 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 519 750 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,

танків ‒ 7879 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,

артилерійських систем – 13644 (+51) од,

РСЗВ – 1098 (+1) од,

засоби ППО ‒ 837 (+1) од,

літаків – 358 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),

крилаті ракети ‒ 2278 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)

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