Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 519 750 осіб (+1190 за добу), 7879 танків, 13 644 артсистеми, 15144 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 519 750 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)
Топ коментарі
+19 Ярослав Кийко
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+12 частный сектор
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Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
Броня просіла, лаптєльот більше не злетить, арта йде на новий рекорд
Ну і якщо динаміка по арті збережеться, то до кінця місяця можна розраховувати ще на +900 стволів (рекорд 1 160 травень ц.р.)
При воскрешении якуту якобы привиделся силует человека в белом колпаке, который был признан санитаром в морге...
146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Арта 52!, броня 23, логістика 57!
Знищені БПЛА досягли 11 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.