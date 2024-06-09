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армия РФ (18042) россия (93011) Bloomberg (218) наступление (197)

Россия не воспользовалась дефицитом оружия у Украины и смогла достичь лишь ограниченного прогресса на полях боя, - Bloomberg

Російська армія

Россия, судя по всему, не смогла воспользоваться задержкой по поставкам вооружений Украине союзниками для достижения значительных успехов на фронте. Окно для российского прорыва сужается, даже если Москва продолжает обстреливать украинские города ракетами и беспилотниками, включая энергетическую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Благодаря тому, что администрация президента США Джо Байдена поспешила отправить американское оружие в Украину после того, как Конгресс в апреле наконец одобрил выделение помощи на 61 млрд долларов, баланс сил начинает меняться", - говорится в публикации.

Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, не имеет развития, и цель Кремля по созданию "санитарной зоны" вдоль границы не достигнута.

"Оружие, поступающее на поле боя в больших количествах в последние несколько дней и недель, изменило ситуацию", - цитирует Bloomberg слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Bloomberg напоминает, что после взятия ценой огромных потерь Авдеевки в феврале российские военнослужащие уже несколько месяцев пытаются взять Часов Яр на востоке Донецкой области.

Стратегия России - очень дорогая и кровавая

Стратегия по истощению Вооруженных сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии, утверждает глава расположенного в Москве Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Она может привести к чрезмерному истощению сил на российской стороне, что, в свою очередь, даст украинцам шанс для контрнаступления", - считает Пухов.

Похожую оценку высказал в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.

"Перспективы достижения Россией победы в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи. У России может быть наибольшее количество солдат, но многие из их первоклассных бронемашин были уничтожены и понадобятся годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года", - отметил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.

Также читайте: Наступление РФ может состоять из нескольких волн. На Харьковщине была первая, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
це. типу, буржуї експериментують?
а якщо дати хаймерси.
а як що нічого не давати.
а як що нічого не давати пів року.
а як шо пообіцяти, але тягнути довго довго.
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09.06.2024 08:03
+14
Україна переможе, у нас просто нема іншого виходу...
шкода тільки, що у Московії є "оружІЄ возмєздія", таємна зброя, про яку знають усі, це - двоголовий півень "дермак і Зєля"
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09.06.2024 08:03
+10
Західна ліберальна ЛГБТ преса кормить нас перемогами вже два роки.

По факту, Україна відступає, електрика у нас вибита, результат ПОТУЖНОЇ підтримки Заходу. Західна зброя глушиться і не попадає, а затримка навчання 40 пілотів розтягнута до 2026 року.

Путін осінью 2022 покатав ядерний поїзд туда-сюда, колективний ЛГБТ Захід наложив в штани і розтягнув війну.

Західний ЛГБТ світ не може захисти кордон від мігрантів уже десять років, ці офісні ліберали все розтягують.

Ми зв язались з абсолютними ідіотами про котрих говорив Задорнов.
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09.06.2024 08:20
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Правила форума Совет форумчан
тільки не заспокоювати самих себе, бо це нагадує телемарафон.
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09.06.2024 07:52 Ответить
Західна ліберальна ЛГБТ преса кормить нас перемогами вже два роки.

По факту, Україна відступає, електрика у нас вибита, результат ПОТУЖНОЇ підтримки Заходу. Західна зброя глушиться і не попадає, а затримка навчання 40 пілотів розтягнута до 2026 року.

Путін осінью 2022 покатав ядерний поїзд туда-сюда, колективний ЛГБТ Захід наложив в штани і розтягнув війну.

Західний ЛГБТ світ не може захисти кордон від мігрантів уже десять років, ці офісні ліберали все розтягують.

Ми зв язались з абсолютними ідіотами про котрих говорив Задорнов.
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09.06.2024 08:20 Ответить
від вас тхне кацапнею хоч носа затуляй.
коротенький конспект:
"Західна ліберальна ЛГБТ преса",
"Путін",
"колективний ЛГБТ Захід",
"Західний ЛГБТ світ",
"Задорнов"
....
судячи з кількістю згадувань "лгтб" в одному коменті
у вас проблеми з перед-взад ну і західом взагалі...
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09.06.2024 08:29 Ответить
Можна заміти лгбт на зеленськй. Суть не зміниться
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09.06.2024 11:07 Ответить
ну, хлопці, я навіть не знаю як правільніше лгбт чі лгтб,
тому що не цікавить..
ви вже там хоч по цьому якось самі....
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09.06.2024 11:11 Ответить
А про ЛГБТ обов'язково треба було писати?)
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09.06.2024 08:30 Ответить
Ну почитайте тоді праву та ультраправу гетеросексуальну пресу, там вас накормлять скорою перемогою Росії.
Такими відступаючи такими темпами, Україна знищує скільки рашистів, що на підході до Дніпра, Путін буде формувати дивізії з дітей, електрика не скільки вибита, а більше керується непрофесійно та хаотично, західна зброя глушиться, оновлюється і знову попадає, а щодо навчання пілотів, так варто подумати - чому більшість пілотів доводиться готувати з азів, тільки невелика кількість перевчається на новий тип літака? Звісно це займає час.
А кордон від мігрантів...... ну поцікавтесь, як надійно його захистли консерватори в Великій Британії, чи Трамп в США. Теж напевно належать до ЛГБТ?
P.S. Щось Ваші думки безупинно крутяться навколо ЛГБТ, існування яких, я наприклад, навіть не помічаю. Чого це раптом?
І спиратись на недодумки фашиста Задорнова, це таке..... Та і увесь текст, російською і десь в Однокласниках, виглядав би більш органічно, ніж тут.
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09.06.2024 08:40 Ответить
Якщо дивитися реальні втрати Московії по відношенню до українських ,згідно тих самих західних аналітиків ,а не нашої телемарафонної пропаганди- то вони 1 до 2.
Мобпотенціал України в 5 разів менше. І дивлячись ,що відбувається з економікою та суспільством ,ще одну масову моб-цію країна навряд чи витримає.
Ніхто не завадить пу добити залишки енергетики.
Поставки союзників такі ж надійні , як і їх обіцянки.

Жодна зі сторін не матиме критичної переваги в найближчі роки
Можна ще 7 років ,як в ірано -іракській війні класти десятки тисяч за будиночок лісника щоб в кінці кінців зафіксувати ту саму лінію розмежування.
З таким бездарними керовніками ,як зараз ніяких перемог країні не світить НІКОЛИ.
ЗГРАЯ ЛЕВІВ ОЧОЛЮВАНА БАРАНОМ, НЕ МОЖЕ ВИграти навіть в стада баранів
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09.06.2024 09:51 Ответить
Ну я бачив оцінки іноземців щодо втрат і вони більш менш збігаються з українськими офіційними. Так що про 1 до 2, це сильно навряд.
Мобпотенціал менше, але цікаве питання, якщо в Росії почнеться масштабна мобілізація, і відповідно схлопнеться економіка, чи буде КНР, так же фінансувати увесь їх бюджет, як це робить зараз Захід для України? І що тоді буде з їх оборонкою,яка зараз, за їх твердженнями потребує 2 млн. робітників додатково? І як поведуть себе рабсеяни, у відповідь на порушення негласного суспільного договору - воюють бомжі, бідняки та емігранти, за грошу, а не умовний середній клас примусово. Минула мобілізація пройшла не дуже гладко - проводити відкрито нову в Кремлі остерігаються.
Добити залишки електроенергетики не вийде - варто подякувати за це СРСР, що набудував АЕС, які не ********. А лінії розподілу електрики полагодити швидше і легше, ніж електростанції.
Постачання від союзників ідуть, навіть з урахуванням політичної турбуленції в США. А враховуючи, що Захід таки сподобився запустити ВПК, хоч на мінімальний рівень, то постачання потроху зростатиме.
Критичної переваги немає, але час працює на Україну. Хоч і повільно.
Ну а керівництво.... це уже ваша внутрішня українська політична проблема, не все ж Заходу витирати українцям ніс серветкою?
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09.06.2024 10:04 Ответить
Я так зрозумів вам з Австралії (чи звідки) краще видніше чим нам тут в Україні.
Ваша безкомпромісність воювати до перемоги сидячи за кордоном) надихає)

А тепер трохи про резерви

Как оценить мобилизационный резерв страны?
Есть понятие мобилизационной базы - это общая численность населения призывного возраста.
Но понятие мобилизационного резерва не тождественно понятию мобилизационной базы, так как невозможно призвать 100%.
Кроме того, кто-то еще должен работать в тылу.
Считается, что мобрезерв - это до 30% от мобилизационной базы, все остальное - формат "фолькштурма" Второй мировой в Германии.
Мобилизационная база РФ - примерно 20 млн человек.
То есть мобрезерв - 6 млн человек.
Динамика выемки мобрезерва - 400 тыс человек в год.
Горизонт освоения мобрезерва в рамках "перманентной мобилизации" согласно модели Свечина - 15 лет.
По Украине расчет можете сделать сами (исключительно из открытых источников):
Мобилизационная база 6 млн человек.
Коэффициент мобрезерва - все те же 30% от мобилизационной базы.
Примерно 1,5 млн уже служат в армии или других госструктурах. Алексей Кущ ,украинский економист аналитик
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09.06.2024 10:16 Ответить
Ще відносно недавно, ви усі аплодували, щоб такі, як я, воювали в АТО до перемоги. Думаю в мене тепер є повне моральне право писати уже вам, ваші ж нещодавні слова. Навіть з Австралії, тим більше принципово немає ніякої різниці звідки писати коментарі, з під пальми, чи з дивану з Мукачево.
А щодо чисельності..... ну завжди є варіант перейти в нормальну оборону. Яке там співвідношення втрат, за теорією? 1 до 8, чи 1 до 7? От і один з можливих варіантів.
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09.06.2024 10:33 Ответить
Я думаю у вас немає наразі ніякого морального права розповідати закордоном - що робити українцям які залишилися тут.
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09.06.2024 10:50 Ответить
Хороші слова, не забувайте частіше повторювати їх для
- ветеранів війни та її учасників, які все ще наївно думають, що їх думка буде комусь важлива.
- тих хто донатить з-за корнону для ЗСУ.
- тих, кого просять повернутись для відновлення
- тих кого просять оновити дані в ТЦК, а краще навіть приїхати особисто.
- тих хто веде активну громадську роботу за кордном, щоб про Україну не забували.
Та і для простих громадян України, повторюйте ці слова, щоб вони розуміли, як легко і просто їх будуть позбавляти прав включно із свободою думки і слова.
Це точно шлях до перемоги і до укріплення України. Ага.
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09.06.2024 11:11 Ответить
Давайте не будемо розводити демагогію .

ВИ ЗА КОРДОНОМ РОЗПОВІДАЄТЕ НАМ ТУТ В УКРАЇНІ ЯК ПОТРІБНО ВОЮВАТИ ? Правильно я вас зрозумів ?

В нас в родині ще один чоловік загинув - тут на цензорі новина тиждень назад була .
То ми тут будемо втрачати рідних і близьких - а ви там за кордоном донатить і підтримувать ? Тому що вам хочеться на карті ,щоб стовпчик був на два см далі ? . А що за ці стовпичики ще треба покласти сотні тисяч - вам пох. Не вам же помирати .
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09.06.2024 11:29 Ответить
Ну ви ж тут сидячи в коментарях розповідаєте, як потрібно воювати? Не в окопі, навіть не в ТЦК, щоденно в коментарях. І оголошуєте, що ваша думка важлива, а от всіх інших ні? В мене вже дежавю, адже так само було, коли я воював в АТО. Я воював, а ви в тилу, тут розказували як правильно. А потім показали як воно правильно, на виборах в 2019, коли вибачте, висрались на загиблих, поранених,..., під час АТО. І на їх думки і бажання.
Окрім того, а що люди за кордоном, не втрачають близьких і рідних в Україні? Їх думка вам теж не важлива?
А все просто, вам пох. На усе, окрім вашої думки. Та і не вам же помирати на фронті.
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09.06.2024 11:38 Ответить
Ви тут вже десятий раз згадали , що воювали в ато . От коли воювали в ато і жили в Україні - у вас було право голосу .
А тепер немає . Ви за межами . І не вам вирішувати ,що робити українцям ,які тут .
А вказувати ,як потрібно помирати за Україну сидячи в безпеці за кордоном - це ЛИЦЕМІРСТВО
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09.06.2024 11:42 Ответить
Ну от тоді за аналогією - будете в ЗСУ, тоді і пишуть свої вказівки, кому і що робити. От тоді у вас буде право голосу. А зараз у вас права на це немає. І не вам вирішувати що робити. А вказувати, як воювати сидячи в безпечному тилу, в ситості і комфорті - це ВАШЕ ЛИЦЕМІРСТВО.
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09.06.2024 11:52 Ответить
******* розвалили за 5ть років Україну з середини, а винен Захід?
Медведєв, це ти, Тампакс ******?
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09.06.2024 11:54 Ответить
захід винен завжди і в усьому.
бубік насцяв на кришку унітаза? - винен захід!
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09.06.2024 15:18 Ответить
а якби бетонувала кордон а не автостради то зовсім би нічого не досягла
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09.06.2024 07:53 Ответить
Сидять, як грифи на дереві, ..я.
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09.06.2024 07:53 Ответить
Нам би хоч десь досягнути паритету - в дронах снарядах ракетах - за іншу зброю вже мовчу - подивився сьогодні карти - лізуть кругом
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09.06.2024 07:55 Ответить
А загиблі воїни ЗСУ не є прогресом для москалів?(((Їхня мета всіх вбити(((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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09.06.2024 08:02 Ответить
если бы это была правдой то они использовали ядерные бимбы.они хотят захватить украину и использовать ее ресурсы в первую очередь людской что бы кошмарить следующие страны.молдова балтийские страны.была инфа что хотят коридор стелать до стран бывшей югославии.
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09.06.2024 11:07 Ответить
Трішки не так(вони хочуть захопити Україну з тими ресурсами,якими вдасться захопити.Втрати українські миттєві їх не цікавлять.А наступні втрати будуть від фільтраційних заходів та концтаборів.
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09.06.2024 11:44 Ответить
Україна переможе, у нас просто нема іншого виходу...
шкода тільки, що у Московії є "оружІЄ возмєздія", таємна зброя, про яку знають усі, це - двоголовий півень "дермак і Зєля"
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09.06.2024 08:03 Ответить
👍
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09.06.2024 09:02 Ответить
Мій сусід каже : росія сільная страна,
может воевать еще долго...
Чи можна подолати ворога з
такою риторикою?Він для перемоги
над ворогом не зробив ні на йоту.
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09.06.2024 08:03 Ответить
нам не потрібні болота та вічна мерзлота.
кацапів дофігіща, але воювати вони не вміють і не можуть довго, але їх дофігіща голодних та диких.
як на мою хлопську думку, треба вийти на кордони 1991, та встановити карантинну зону 300 км вглиб кацапії.
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09.06.2024 08:07 Ответить
Виходь, самотужки, всі тільки за .
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09.06.2024 18:48 Ответить
Ви повідомили про нього в СБУ?Він може бути потенційним коригувальником(
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09.06.2024 08:31 Ответить
це. типу, буржуї експериментують?
а якщо дати хаймерси.
а як що нічого не давати.
а як що нічого не давати пів року.
а як шо пообіцяти, але тягнути довго довго.
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09.06.2024 08:03 Ответить
Насправді так і є
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09.06.2024 08:20 Ответить
Та Росія взагалі нічого не може, нічім не скористалась і скрізь програла.
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09.06.2024 08:07 Ответить
А чому слово "сосія" з великої літери,а козлирилий путлобот?
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09.06.2024 09:58 Ответить
росія має зеленського і єрмака при владі в Україні, які успішно знищують Україну з середини
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09.06.2024 08:24 Ответить
Тобі видніше з діри.
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09.06.2024 08:32 Ответить
Журналіст це завжди пропагандист-агітатор.
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09.06.2024 08:32 Ответить
Важко звинуватити Захід та США в тому що вони відкрили вікно можливості, для федерастів ...український 🤡 тримає такі відкриті хвіртки, кожного дня, для кремля ,як наші хлопці стримують просування ворога ,тільки Господь знає ...
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09.06.2024 09:01 Ответить
Не по темі трішки зауважу... аале ж і професія у пана Баррі.
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09.06.2024 09:53 Ответить
Третій какцап в таланах
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09.06.2024 10:17 Ответить
Росія скористалась дебілами-українцями з їхнім вибором у 19 році. На цьому можна ставити крапку. Скрізь. Дерьмак вже не відпустить Україну - здасть разом з зеленским - хоча той йього і привів до влади. Слава зеленскому.
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09.06.2024 11:22 Ответить
когда русня будет под Киевом, посмотрим.
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09.06.2024 16:12 Ответить
Уже была, получила звиздюлей и остатки разбежались
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09.06.2024 20:05 Ответить
да ? ты в этом уверен ? только там Залужный был как ни как. а теперь кто ? сырский который котлы делал ? или зеля который топит все ? уже Киев никто не спасет,
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09.06.2024 21:21 Ответить
Не болтай ерундой, сейчас Киев защищен в 5 раз лучше чем тогда, получат еще больше звиздюлей и отползут обратно
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09.06.2024 23:04 Ответить
нет, то что хеля окруэил себя ТРОшниками, то это ничего, русня с арты даст и она розбежиться. ведь сырский угробил боеспосбные войска в Бахмуте, Авдеевке.
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10.06.2024 01:07 Ответить
 
 