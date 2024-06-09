Россия не воспользовалась дефицитом оружия у Украины и смогла достичь лишь ограниченного прогресса на полях боя, - Bloomberg
Россия, судя по всему, не смогла воспользоваться задержкой по поставкам вооружений Украине союзниками для достижения значительных успехов на фронте. Окно для российского прорыва сужается, даже если Москва продолжает обстреливать украинские города ракетами и беспилотниками, включая энергетическую инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Благодаря тому, что администрация президента США Джо Байдена поспешила отправить американское оружие в Украину после того, как Конгресс в апреле наконец одобрил выделение помощи на 61 млрд долларов, баланс сил начинает меняться", - говорится в публикации.
Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, не имеет развития, и цель Кремля по созданию "санитарной зоны" вдоль границы не достигнута.
"Оружие, поступающее на поле боя в больших количествах в последние несколько дней и недель, изменило ситуацию", - цитирует Bloomberg слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Bloomberg напоминает, что после взятия ценой огромных потерь Авдеевки в феврале российские военнослужащие уже несколько месяцев пытаются взять Часов Яр на востоке Донецкой области.
Стратегия России - очень дорогая и кровавая
Стратегия по истощению Вооруженных сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии, утверждает глава расположенного в Москве Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
"Она может привести к чрезмерному истощению сил на российской стороне, что, в свою очередь, даст украинцам шанс для контрнаступления", - считает Пухов.
Похожую оценку высказал в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.
"Перспективы достижения Россией победы в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи. У России может быть наибольшее количество солдат, но многие из их первоклассных бронемашин были уничтожены и понадобятся годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года", - отметил он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.
Пожалуйста, подождите...
По факту, Україна відступає, електрика у нас вибита, результат ПОТУЖНОЇ підтримки Заходу. Західна зброя глушиться і не попадає, а затримка навчання 40 пілотів розтягнута до 2026 року.
Путін осінью 2022 покатав ядерний поїзд туда-сюда, колективний ЛГБТ Захід наложив в штани і розтягнув війну.
Західний ЛГБТ світ не може захисти кордон від мігрантів уже десять років, ці офісні ліберали все розтягують.
Ми зв язались з абсолютними ідіотами про котрих говорив Задорнов.
коротенький конспект:
"Західна ліберальна ЛГБТ преса",
"Путін",
"колективний ЛГБТ Захід",
"Західний ЛГБТ світ",
"Задорнов"
....
судячи з кількістю згадувань "лгтб" в одному коменті
у вас проблеми з перед-взад ну і західом взагалі...
тому що не цікавить..
ви вже там хоч по цьому якось самі....
Такими відступаючи такими темпами, Україна знищує скільки рашистів, що на підході до Дніпра, Путін буде формувати дивізії з дітей, електрика не скільки вибита, а більше керується непрофесійно та хаотично, західна зброя глушиться, оновлюється і знову попадає, а щодо навчання пілотів, так варто подумати - чому більшість пілотів доводиться готувати з азів, тільки невелика кількість перевчається на новий тип літака? Звісно це займає час.
А кордон від мігрантів...... ну поцікавтесь, як надійно його захистли консерватори в Великій Британії, чи Трамп в США. Теж напевно належать до ЛГБТ?
P.S. Щось Ваші думки безупинно крутяться навколо ЛГБТ, існування яких, я наприклад, навіть не помічаю. Чого це раптом?
І спиратись на недодумки фашиста Задорнова, це таке..... Та і увесь текст, російською і десь в Однокласниках, виглядав би більш органічно, ніж тут.
Мобпотенціал України в 5 разів менше. І дивлячись ,що відбувається з економікою та суспільством ,ще одну масову моб-цію країна навряд чи витримає.
Ніхто не завадить пу добити залишки енергетики.
Поставки союзників такі ж надійні , як і їх обіцянки.
Жодна зі сторін не матиме критичної переваги в найближчі роки
Можна ще 7 років ,як в ірано -іракській війні класти десятки тисяч за будиночок лісника щоб в кінці кінців зафіксувати ту саму лінію розмежування.
З таким бездарними керовніками ,як зараз ніяких перемог країні не світить НІКОЛИ.
ЗГРАЯ ЛЕВІВ ОЧОЛЮВАНА БАРАНОМ, НЕ МОЖЕ ВИграти навіть в стада баранів
Мобпотенціал менше, але цікаве питання, якщо в Росії почнеться масштабна мобілізація, і відповідно схлопнеться економіка, чи буде КНР, так же фінансувати увесь їх бюджет, як це робить зараз Захід для України? І що тоді буде з їх оборонкою,яка зараз, за їх твердженнями потребує 2 млн. робітників додатково? І як поведуть себе рабсеяни, у відповідь на порушення негласного суспільного договору - воюють бомжі, бідняки та емігранти, за грошу, а не умовний середній клас примусово. Минула мобілізація пройшла не дуже гладко - проводити відкрито нову в Кремлі остерігаються.
Добити залишки електроенергетики не вийде - варто подякувати за це СРСР, що набудував АЕС, які не ********. А лінії розподілу електрики полагодити швидше і легше, ніж електростанції.
Постачання від союзників ідуть, навіть з урахуванням політичної турбуленції в США. А враховуючи, що Захід таки сподобився запустити ВПК, хоч на мінімальний рівень, то постачання потроху зростатиме.
Критичної переваги немає, але час працює на Україну. Хоч і повільно.
Ну а керівництво.... це уже ваша внутрішня українська політична проблема, не все ж Заходу витирати українцям ніс серветкою?
Ваша безкомпромісність воювати до перемоги сидячи за кордоном) надихає)
А тепер трохи про резерви
Как оценить мобилизационный резерв страны?
Есть понятие мобилизационной базы - это общая численность населения призывного возраста.
Но понятие мобилизационного резерва не тождественно понятию мобилизационной базы, так как невозможно призвать 100%.
Кроме того, кто-то еще должен работать в тылу.
Считается, что мобрезерв - это до 30% от мобилизационной базы, все остальное - формат "фолькштурма" Второй мировой в Германии.
Мобилизационная база РФ - примерно 20 млн человек.
То есть мобрезерв - 6 млн человек.
Динамика выемки мобрезерва - 400 тыс человек в год.
Горизонт освоения мобрезерва в рамках "перманентной мобилизации" согласно модели Свечина - 15 лет.
По Украине расчет можете сделать сами (исключительно из открытых источников):
Мобилизационная база 6 млн человек.
Коэффициент мобрезерва - все те же 30% от мобилизационной базы.
Примерно 1,5 млн уже служат в армии или других госструктурах. Алексей Кущ ,украинский економист аналитик
А щодо чисельності..... ну завжди є варіант перейти в нормальну оборону. Яке там співвідношення втрат, за теорією? 1 до 8, чи 1 до 7? От і один з можливих варіантів.
- ветеранів війни та її учасників, які все ще наївно думають, що їх думка буде комусь важлива.
- тих хто донатить з-за корнону для ЗСУ.
- тих, кого просять повернутись для відновлення
- тих кого просять оновити дані в ТЦК, а краще навіть приїхати особисто.
- тих хто веде активну громадську роботу за кордном, щоб про Україну не забували.
Та і для простих громадян України, повторюйте ці слова, щоб вони розуміли, як легко і просто їх будуть позбавляти прав включно із свободою думки і слова.
Це точно шлях до перемоги і до укріплення України. Ага.
ВИ ЗА КОРДОНОМ РОЗПОВІДАЄТЕ НАМ ТУТ В УКРАЇНІ ЯК ПОТРІБНО ВОЮВАТИ ? Правильно я вас зрозумів ?
В нас в родині ще один чоловік загинув - тут на цензорі новина тиждень назад була .
То ми тут будемо втрачати рідних і близьких - а ви там за кордоном донатить і підтримувать ? Тому що вам хочеться на карті ,щоб стовпчик був на два см далі ? . А що за ці стовпичики ще треба покласти сотні тисяч - вам пох. Не вам же помирати .
Окрім того, а що люди за кордоном, не втрачають близьких і рідних в Україні? Їх думка вам теж не важлива?
А все просто, вам пох. На усе, окрім вашої думки. Та і не вам же помирати на фронті.
А тепер немає . Ви за межами . І не вам вирішувати ,що робити українцям ,які тут .
А вказувати ,як потрібно помирати за Україну сидячи в безпеці за кордоном - це ЛИЦЕМІРСТВО
Медведєв, це ти, Тампакс ******?
бубік насцяв на кришку унітаза? - винен захід!
шкода тільки, що у Московії є "оружІЄ возмєздія", таємна зброя, про яку знають усі, це - двоголовий півень "дермак і Зєля"
может воевать еще долго...
Чи можна подолати ворога з
такою риторикою?Він для перемоги
над ворогом не зробив ні на йоту.
кацапів дофігіща, але воювати вони не вміють і не можуть довго, але їх дофігіща голодних та диких.
як на мою хлопську думку, треба вийти на кордони 1991, та встановити карантинну зону 300 км вглиб кацапії.
а якщо дати хаймерси.
а як що нічого не давати.
а як що нічого не давати пів року.
а як шо пообіцяти, але тягнути довго довго.