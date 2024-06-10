Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трлн доларів, - сенатор Грем

США мають допомогти Україні виграти війну інакше Росія віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив коментарі телеканалу CBS News.

"Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером", - сказав сенатор.

Він зауважив, що у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом.

"Давайте допоможемо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти", - сказав він.

Нагадаємо, сенатор Грем заявив, що завдяки наданій американській допомозі, в України є шанс "перезавантажити" війну.

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