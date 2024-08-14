На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток, - Зеленский заслушал доклад Сырского. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Так, главком доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также об операции в Курской области
"Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами.
В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших хлопцев и девушек", - говорится в сообщении.
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Оце мавпування ху-йла, з докладами холуїв царю в прямому ефірі, виклика лише огиду...
Піар то не все , тим більше під час війни .
Чи без цього ніяк ?
****топают он вдоль полосы, там толпа стоит, семья. Душман, баба замотанная, детей полно, старте. Я не знаю как они общались. Но поняли, что просят отвести к командиру. Идите говорят. Всё задержано 6 нарушителей
Вони не знали, що їм робити. Їхні боєздатні підрозділи воюють в Україні, а тут сиділи строковики, трохи прикордонників, і кадирівці з "Ахмату", які втікали.
Таким чином, наступною ціллю ЗСУ є контроль над перехрестям автомобільних доріг і розв'язкою в районі Гир'ї та Бєліци. Це відріже логістику ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі, від постачання з півдня і сходу.
Начальство так приказало писать?
Скупчення автівок... Таким чином можна нанести таку шкоду, якої не досягнеш ні авіаударами, нічим іншим.
Якщо все в тилу буде палати, як вони будуть себе почувати на лінії фронту?
І це НАДЗВИЧАЙНО ПРАВИЛЬНО і ВАЖЛИВО! Дякую!
1. На території України ворог збудував глибокі лінії оборони, прорвати які В РАЗИ ВАЖЧЕ аніж просуватися у Курській області, де такі ЛІНІЇ ОБОРОНИ ВІДСУТНІ.
Зараз туди перекидаються резерви ворога з фронтів в Україні, а це значить, що знищити їх буде легше, бо вони матимуть значно слабший захист.
2. Війну треба перенести на території РФ, щоб ворог не міг казати своїм громадянам, що війна, начебто, не зачіпає громадян РФ у них вдома, ніби вони можуть забрати чуже чи не забрати, але їхнє точно, начебто, ніхто не забере.
Тобто, війна на території руйнує міф про те, що начебто, усі навкруги бояться зайти на територію РФ.
Тобто, війна на території РФ руйнує путінську брехню про те, що начебто, громадяни РФ, особливо, їхні війська, захищеніздатний на території РФ. Що начебто, у крайньому разі вони зможуть сховатися на території РФ, у т.ч. начебто можуть без ризиків для себе обстрілювати територію України з території РФ.
Це руйнує міф про те, що начебто Путін може гарантувати якусь безпеку комусь, зокрема, військовим РФ, які воюють проти України. Бо стає очевидним, що він не здатний забезпечити безпеку будь-кому, навіть собі.