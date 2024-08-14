На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток, - Зеленский заслушал доклад Сырского. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, главком доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также об операции в Курской области

"Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами.



В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших хлопцев и девушек", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украина перехватила инициативу в войне и начала поворачивать ситуацию в интересах нашего государства, - Зеленский. ВИДЕО