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Новости Война
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На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток, - Зеленский заслушал доклад Сырского. ВИДЕО

Сирський доповів Зеленському про операцію на Курщині

Президент Владимир Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, главком доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также об операции в Курской области

"Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами.

В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших хлопцев и девушек", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украина перехватила инициативу в войне и начала поворачивать ситуацию в интересах нашего государства, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Александр Сырский (578) Курск (1083)


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Топ комментарии
+17
Менше ви, ...ля, пи#діть...
Оце мавпування ху-йла, з докладами холуїв царю в прямому ефірі, виклика лише огиду...
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14.08.2024 13:39
+17
Так то буба полонених набрав? Он воно шо...
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14.08.2024 13:43
+13
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14.08.2024 13:38
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Хоробро рюські багатирі захищають пуйла.
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14.08.2024 13:33 Ответить
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14.08.2024 13:38 Ответить
Менше ви, ...ля, пи#діть...
Оце мавпування ху-йла, з докладами холуїв царю в прямому ефірі, виклика лише огиду...
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14.08.2024 13:39 Ответить
Особисто візьми в полон бодай одного, однісєнького орка.
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14.08.2024 13:42 Ответить
Так то буба полонених набрав? Он воно шо...
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14.08.2024 13:43 Ответить
Буба пише про героїчні досягнення Сил Оборони УКраїни.
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14.08.2024 13:51 Ответить
ну то нехай Сили Оборони звітують народу
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14.08.2024 14:08 Ответить
Для цього є інші служби, а "не кривляння" буби заради рейтенгів та самопіару! Адекватні це розуміють...
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15.08.2024 01:47 Ответить
Василь ! Тобі людина пише , що нех. піаритися . Те ,що всі притомні ( українці і не тільки ) шалено раді героїчним діям ЗСУ на Курщині , але не потрібно забувати ,яким чином це досягається , в тому числі ,на жаль , жертвами наших воїнів. А тому виглядає реально дикувато "мавпування" ботоксного недодіда , мовляв отримуємо переможні доповіді від "холопів" з поля бою .

Піар то не все , тим більше під час війни .

Чи без цього ніяк ?
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14.08.2024 14:23 Ответить
При коммунистах из нашей области отправляли на южную (Иранскую, Афганскую) границу. Одноклассник в наряде с другом, вдвоем, 6 нарушителей взяли. Прорыв был.
**** топают он вдоль полосы, там толпа стоит, семья. Душман, баба замотанная, детей полно, старте. Я не знаю как они общались. Но поняли, что просят отвести к командиру. Идите говорят. Всё задержано 6 нарушителей
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14.08.2024 15:11 Ответить
?,,,, він все зробив, що була можливість це зробити ,
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14.08.2024 16:12 Ответить
Ты хочешь, чтобы они факсами обменивались?
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14.08.2024 13:45 Ответить
Так це ж він намагається собі рейтинг піднімати.
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14.08.2024 17:22 Ответить
Взяти в полон ще Кацапів
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14.08.2024 13:45 Ответить
Як російські військові реагували?

Вони не знали, що їм робити. Їхні боєздатні підрозділи воюють в Україні, а тут сиділи строковики, трохи прикордонників, і кадирівці з "Ахмату", які втікали.
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14.08.2024 13:46 Ответить
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14.08.2024 13:48 Ответить
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14.08.2024 13:57 Ответить
Після остаточного зайняття і закріплення від учора у селищі Плєхово українські сили рвучко просунулись далі на схід вздовж кордону, прикриваючись з лівого флангу річкою Псел. Пройшовши Борки, ЗСУ з'єднались із силами, що раніше зайняли н.п. Спальноє, та підійшли до Камишного (за деякими даними - зайняли цей н.п.).
Таким чином, наступною ціллю ЗСУ є контроль над перехрестям автомобільних доріг і розв'язкою в районі Гир'ї та Бєліци. Це відріже логістику ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі, від постачання з півдня і сходу.
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14.08.2024 14:06 Ответить
Там ще міст через Псел.
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14.08.2024 14:49 Ответить
Так він про це й каже: міст й є частиною "розв'язки"
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14.08.2024 16:16 Ответить
Операція спланована не погано але боюсь що завдяки Лідору який на цьому буде піаритись і сунути свого шнобеля все це виллеться нам в гірше ніж Кринки
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14.08.2024 14:08 Ответить
причем тут крынки? нам что форсировать днепр на курск надо и евакууировать на лодках под фпвешками? лепите а бы что то лепить,уверен по сравнению с бамбасом курск область это для наступления,евауации если не пансионат то намного все проще,ничего под 0 не ********* и не заминировано и трафик дронов поменьше.
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14.08.2024 14:38 Ответить
З урахуванням того шо всі його діяння до цього не мали успіхіа ,( як до війни так і під час,) нема підстав вважати що зараз буде інакше.
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14.08.2024 16:03 Ответить
Як там в Берліні? Виплати отримуєш?
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14.08.2024 17:23 Ответить
Так то Бубочка послав за ясирем...
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14.08.2024 14:12 Ответить
Ти б краще щось робив би щоб зупинити просування кацапів на Донбасі! Піарщик дідьковий!
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14.08.2024 14:33 Ответить
Героям слава!
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14.08.2024 14:46 Ответить
Нажаль, наших теж повно полонили в Курську орки!
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14.08.2024 15:25 Ответить
Яких повно. Одне відео за сьогодні з п"ятьма нашими. Але дуже схоже на постновочне кіно. Все я кось по кіношному.
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14.08.2024 15:46 Ответить
Ну расскажи ослиная башка, что там с 249-ю захваченными населёнными пунктами и как ты их собрался удерживать, без подвоза боеприпасов.
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14.08.2024 16:09 Ответить
А с чего ты взял, что нет подвоза?
Начальство так приказало писать?
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14.08.2024 19:06 Ответить
Этих "западных экспертов" Комсомольская Правда цитировала, или РИА Новости ??? )))
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14.08.2024 19:24 Ответить
Продолжай гнуть скобки, ещё не насмеялся, у вас всё по приколу о чём с вами говорить.
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14.08.2024 19:39 Ответить
Ок, рад что наш свами разговор закончен.
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14.08.2024 20:01 Ответить
Найбільшої ефективності і найменших втрат можна досягти не тим, що захоплювати та утримувати, а тим, що просуватись, палити ліси, поля, заправки, склади, ВСЕ, ЩО ШВИДКО МОЖНА ЗАПАЛИТИ.
Скупчення автівок... Таким чином можна нанести таку шкоду, якої не досягнеш ні авіаударами, нічим іншим.
Якщо все в тилу буде палати, як вони будуть себе почувати на лінії фронту?
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14.08.2024 20:38 Ответить
Курськ це добре, всі впали в ейфорію, а що на Донбасі??президент чогось мовчить
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14.08.2024 16:49 Ответить
Так на Донбассе "президент" не попиарится...
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14.08.2024 17:22 Ответить
А де наша земля ,яка звільнена від орків ...мапу покажеш 🤡...? Слобожанщина теж наша ...але ОПа каже що вона Україні не потрібна ,і чого ?
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14.08.2024 18:09 Ответить
"У Курській області просуваємося далі." - Джерело: https://censor.net/ua/n3504675

І це НАДЗВИЧАЙНО ПРАВИЛЬНО і ВАЖЛИВО! Дякую!
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15.08.2024 02:00 Ответить
Для тих, хто не розуміє, чому в Курській області треба просуватися, а не в Донецькій, пояснюю:

1. На території України ворог збудував глибокі лінії оборони, прорвати які В РАЗИ ВАЖЧЕ аніж просуватися у Курській області, де такі ЛІНІЇ ОБОРОНИ ВІДСУТНІ.

Зараз туди перекидаються резерви ворога з фронтів в Україні, а це значить, що знищити їх буде легше, бо вони матимуть значно слабший захист.

2. Війну треба перенести на території РФ, щоб ворог не міг казати своїм громадянам, що війна, начебто, не зачіпає громадян РФ у них вдома, ніби вони можуть забрати чуже чи не забрати, але їхнє точно, начебто, ніхто не забере.

Тобто, війна на території руйнує міф про те, що начебто, усі навкруги бояться зайти на територію РФ.

Тобто, війна на території РФ руйнує путінську брехню про те, що начебто, громадяни РФ, особливо, їхні війська, захищеніздатний на території РФ. Що начебто, у крайньому разі вони зможуть сховатися на території РФ, у т.ч. начебто можуть без ризиків для себе обстрілювати територію України з території РФ.

Це руйнує міф про те, що начебто Путін може гарантувати якусь безпеку комусь, зокрема, військовим РФ, які воюють проти України. Бо стає очевидним, що він не здатний забезпечити безпеку будь-кому, навіть собі.
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15.08.2024 02:19 Ответить
Зрада, це єдине українське слово, яке знають русскіє. А караул, то це вже чіста па русскі.
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15.08.2024 07:42 Ответить
 
 