Операция ВСУ на Курщине демонстрирует, что Украина устала от ограничений Запада, - The Times
В течение недели украинские войска продвигаются в Курской области, являющейся стратегически важной частью России. Украина стремится получить разрешение США на использование американского оружия во время боевых действий в Курской области.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что со временем Украина захочет использовать больше западного вооружения, таких как ракеты ATACMS американского производства, для поражения аэродромов в глубине территории России. В случае соответствующего запроса Вашингтон может дать сигнал об одобрении, не демонстрируя однозначного согласия.
"Это даст украинцам определенные рычаги влияния на будущие мирные переговоры. Или же Зеленский может просто пойти дальше", - отметил журналист газеты Роджер Бойс.
Курская операция была построена таким образом, чтобы сыграть на сильных сторонах украинской армии - мобильности, импровизации, скорости принятия решений - и подчеркнуть неуверенность Путина в собственных силах", - подчеркивает The Times.
Издание считает, что амбиции украинского президента заключаются в том, чтобы заставить Путина перебросить войска РФ с востока Украины для защиты Курска, и таким образом заставить российского диктатора столкнуться с политически неудобным выбором увеличения численности войск через всеобщую мобилизацию.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФоккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он вам, нещодавний приклад - Ірак постійно щимив Іран, постійно воював з ним, постійно створював напруги, аж поки "Західний світ" не вліз туди своїм куколдом і не наваляв Іраку...
Як вам ******** Іран? Отримуєте задоволення, якщо його ніхто не дрючить?
Ця проблема оголює інше важливе питання - чи довіряє "Західний світ" нашому керівництву на 100 відсотків? є певні сумніви, і вони небезпідставні!
Ми з кацапами дуже різні, тому не варто застовувати до нас схожі лекала.
А зараз вся могутність Ірану виросла на дирявих санкціях а вся торгівля проходить під носому флота США який якось осліп щодо танкерів та сухогрузів тіньового флоту...
а все мабуть тому що ці ресурси продаються дешевше ринку та направляються в промплощадку американців Китай...
Троха є. Хочеться ось цього:
Повністю невірне тлумачення стану.
Справа в тому,що країна повністю залежна від поставок Заходу: як зброєю,так і фінансами.
І щоб все було в достатній мірі,треба вміти ладити з Заходом,тому що Захід,словами зе,"никому ничего не должен",а і так допомагає.А якщо реально,то там не переносять "штепселя і тарапуньку",тому і напруга.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38202 Отдалённые последствия (Часть 1)
...Пока этого никто не озвучивал, но само собой разумеется, что на наших глазах формируется новый подход к усмирению экзистенциальной агрессии этого образования. Конструкция выглядит просто и элегантно. Если вы хотите вернуть свою территорию, вы должны отдать захваченную. И вот именно сейчас можно наблюдать очень показательный пример развития событий. Противник продолжает выгрызать наши территории, но в ответ ВСУ выгрызают территорию противника, и как отмечают буквально все наблюдатели, у наших военных это получается намного лучше.
А с учётом того, что по направлению к москве уже не так много войск, то возникают очень нехорошие (для лаптей) исторические аналоги. То, что они забыли эти аналогии, совсем не означают, что их нет. На самом деле, москва горела не раз и похоже на то, что не в последний раз. Теперь подобное развитие событий имеет куда больше вероятности, чем это было 10 дней назад.
Между прочим, комментируя эту ситуацию, президент США с ухмылкой сказал о том, что путин сейчас столкнулся серьезной дилеммой: что ему важнее и что ему нужнее. Ведь говорить можно все что угодно, а конкретные действия укажут на то, какой именно выбор делает диктатор. Безусловно, речь идёт о том сколько и откуда войск он намерен перебросить на Курское направление. И тут возникает довольно интересная картина, имеющая свой потенциал и скрытый смысл.
В самом деле, различные источники утверждают о том, что больше всего оккупационных войск противник перебрасывает с херсонского и харьковского направлений. Что-то он снял с Донбасса, но самый мизер. Вместе с этим, сейчас сгребается резервы из самых далёких и глухих мест. Уже было сказано о том, что из Африки возвращают часть бойцов Вагнера. Другим сообщением, что-то сняли с дальнего востока, но прямо сейчас европейские СМИ пишут о том, что замечено переброска войск из Калининградского анклава. А до этого, финские военные сообщили о том, что стоявшие у границы российские подразделения уже сняты и отправлены на юг.
Отсюда вытекает первое следствие и заключается оно в том, что представления о россии как о чем-то мощном и неизбежном были просто плодом фантазии и ничем более. Её угрозы рассчитаны только на тех, кто привык бояться и не готов дать отпор. А это - внутреннее состояние тех, кто поддается эти угрозы. Достаточно перестать бояться и отстаивать свои интересы, в том числе и силой, чтобы это раздутая крыса перестала казаться медведем. Более того, теперь сама крыса боится, и появление её на публике, лучшее тому подтверждение. Есть мнение, что прямо сейчас он сидит на специально оборудованном троне, который соединён с секретным чемоданом, чтобы всё делать не отходя от кассы.
Те, кто готов принять эту новую реальность, уже начинают её укладывать своей голове, и какие-то очевидные вещи или постулаты оказываются не такими уж и незыблемыми. Например, федерация без всяких на то оснований, прямо сейчас удерживает часть финских территорий. Вопрос о возврате этих территорий не ставился именно потому, что был страх этого жуткого медведя, который сидит на бездомной бочке ресурсов. Но как было сказано выше, это не медведь, а зверёк поменьше и прямо сейчас все постепенно убеждаются в том, что у его бочки все же есть дно и это одно нащупала одна только Украина, без союзников и коалиции.
Часть наших партнёров уже приближаются к осознанию того, что пора пересматривать старые парадигмы. Так например, прямо сейчас, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас обратил внимание на то, что наступление ВСУ в Курской области вынуждает россию перебрасывать войска из Калининграда. При этом, он озвучивает мысли, которые явно имеют новое направление, недавно ещё невероятные. В частности, он сказал:
«Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы России нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда».
А ведь эта мысль не закончена и имеет, вполне логичное продолжение. Ведь то, что удалось достичь нашим военным в Курской области, обусловлено тем, что противник облегчил там группировку своих войск до такой степени, что они просто не смогли удержать натиск, довольно небольшого, но хорошо подготовленного количества наших войск. Прямо сейчас, тоже самое происходит в Калининградском анклаве. Оттуда оттянутый войска и он стоит пустой, как недавно это было в Курской области. Другое дело, что ВСУ решились на то, чтобы наказать противника за такую вольность. И тем самым они показали, что примерно то же самое прямо сейчас можно сделать финнам, литовцам, полякам, японцам и всем тем, кто имеет законные территориальные претензии к федерации.
Что касается именно Калининграда, то на самом деле федерация не имеет права на его дальнейшую оккупацию. Причём, даже в рамках того, что имел право совок. А как выясняется, россия не формализовала своей правопреемственности после СССР, что надо было сделать, пройдя установленную процедуру в рамках ООН. Таким образом, даже финны сейчас имеют право на возврат своих оккупированных в 1939-м 1940-м годах территорий. Для этого у них есть все основания, но пока нет смелости. Раньше это считалось невозможным даже теоретически, а вот сейчас наши военные показывают, что это вполне возможно даже в практической плоскости.
Понятно, что на Западе имеется настолько массивная инерция мышления, что нужно какое-то время для того, чтобы новая реальность вылилось в новый modus operandi, но именно время сейчас имеет особую ценность. Враг оттягивает войска в Курскую область и тем самым распахивает окно возможностей для решения старых, а иногда и похороненных территориальных вопросов. Скажем так, прямо сейчас самый удачный момент для Грузии, чтобы вернуть свои территории, оккупированные либо прямо россией, либо её марионетками.
Но совершенно понятно, что у власти в Грузии находятся такие самые марионетки Кремля и потому окно возможностей для них не нужно в принципе. Другое дело, что этот момент могут упустить финны, а еще больше - поляки и литовцы для того, чтобы раз и навсегда избавиться от этого злокачественно образования, которое пока называется Калининградской областью, и которая сейчас напоминает Курскую область до 7 августа. Тем не менее, события в Курской области стали катализатором для уже идущих процессов, связанных с военными программами, в целом ряде стран.
Так, прямо сейчас в Германии запускаются длинные процессы, которые приведут к безусловному сдвигу обороноспособности страны, уже до конца этого десятилетия. Наверное, все слышали о том, что США планирует переброску крылатых и гиперзвуковых ракет на территорию ФРГ. По этому поводу там стояла дискуссия в том плане, не приведёт ли этот шаг к эскалации противостояния с россией. Но похоже на то, что именно Курская операция стерла практически все красные линии, которые так любил чертить прутин. Сейчас всем становится очевидно, что из этого старого маразматика, чертёжник - так себе. По крайней мере, большинство парламентских партий Германии, уже высказались за размещение указанных выше ракет. А канцлер Германии Олаф Шольц, высказал общее мнение такими словами:
«Мы знаем, что в России происходит невероятное наращивание вооружений, которые угрожают европейской территории».
Напомним о том, что эти ракеты окажутся на территории Германии не впервые, они уже были там во времена холодной войны и вот теперь возвращаются на свое место. Немецкое пресса поэтому поводу пишет следующее:
«После окончания холодной войны Соединенные Штаты значительно сократили свои арсеналы дальнобойного оружия в Европе, как и Советский Союз… В то время в воздухе витала релаксация; Безопасность все еще казалась гарантированной. Но после нападения россии на Украину в 2022 году старое противостояние вернулось».
Описывая противостояние с россией именно в ракетном компоненте, немецкие СМИ, со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, отмечают следующее:
«Крылатые ракеты, в отличие от ракет, которые описывают эллипс как траекторию, летят параллельно земле на очень малой высоте. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить радарами противника. Размещение американских ракет со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, и дальностью более 2750 километров, также запланировано для Германии. Тем не менее, это гиперзвуковое оружие все еще находится в стадии разработки в США.
У Германии действительно есть свои мощные крылатые ракеты модели «Таурус». Однако они пролетают всего около 500 километров и обстреливаются с воздуха с самолетов. «Томагавки», с другой стороны, могут взлетать с земли и кораблей и иметь дальность до 2500 километров. Для сравнения, расстояние от Берлина до Москвы по прямой составляет около 1600 километров. До российского анклава Калининград на Балтийском море еще менее 600 километров».
Но самое главное здесь другое. Немецкое правительство прямо говорит о том, что размещение на территории Германии американских ракет - временная мера, которая должна дать время для разработки и выпуска собственных ракет, способных выполнять сопоставимые задачи. Согласимся, это уже совсем другой подход к собственной безопасности, поскольку ракеты отечественной разработки будут иметь новую ценность и как минимум - избавят от неожиданностей, которые могут принести выборы в США. А всё это вместе взятое, стало возможным потому, что теперь из Берлина не видны путинские красные линии. потому что их стерли в ВСУ.
Під цим приводом Київ накопичував там війська та бронетехніку. Судячи з усього, навіть спостерігаючи за цим, російське командування не сприймало серйозно те, що відбувається. Тому що вони не планували атакувати Сумську область.
Тобто Україна провела дезінформаційну кампанію, скористалася цим моментом і застала російське військове командування зненацька.
Тому Збройні сили України змогли просунутися так далеко.