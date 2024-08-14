Операция ВСУ на Курщине демонстрирует, что Украина устала от ограничений Запада, - The Times

В течение недели украинские войска продвигаются в Курской области, являющейся стратегически важной частью России. Украина стремится получить разрешение США на использование американского оружия во время боевых действий в Курской области.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что со временем Украина захочет использовать больше западного вооружения, таких как ракеты ATACMS американского производства, для поражения аэродромов в глубине территории России. В случае соответствующего запроса Вашингтон может дать сигнал об одобрении, не демонстрируя однозначного согласия.

"Это даст украинцам определенные рычаги влияния на будущие мирные переговоры. Или же Зеленский может просто пойти дальше", - отметил журналист газеты Роджер Бойс.

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Курская операция была построена таким образом, чтобы сыграть на сильных сторонах украинской армии - мобильности, импровизации, скорости принятия решений - и подчеркнуть неуверенность Путина в собственных силах", - подчеркивает The Times.

Издание считает, что амбиции украинского президента заключаются в том, чтобы заставить Путина перебросить войска РФ с востока Украины для защиты Курска, и таким образом заставить российского диктатора столкнуться с политически неудобным выбором увеличения численности войск через всеобщую мобилизацию.

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Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФоккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

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