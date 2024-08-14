Украина имеет полное право обороняться, продвигаясь в Курской области, - президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может использовать финское оружие во время наступления на территорию РФ.

Об этом он сказал во вторник во время визита на Аландские острова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, Украина имеет полное право защищать себя, продвигаясь в Курскую область, поскольку Россия регулярно бомбит Киев и оккупировала значительные территории Украины.

То, что Украина в конце концов обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они имеют на это полное право. Мы не видим причин для ограничения деятельности украинцев", - подчеркнул Стубб.

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Президент Финляндии также отметил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, на российской территории.

"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", - добавил Стубб.

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