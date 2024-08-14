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Российские власти объявили обязательную эвакуацию в поселке Глушково Курской области

Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

На фоне продвижения ВСУ в Курской области российские власти объявили обязательную эвакуацию в поселке Глушково.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Чиновник страны-агрессора сообщил, что соответствующее решение 14 августа принял оперативный штаб российского региона.

"Координировать выезд жителей из поселка Глушково будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники", - написал Смирнов.

Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

Напомним, что накануне в Великосолдатском районе Курской области, который расположен неподалеку от Суджи, начали эвакуацию местных жителей.

Читайте также: Российские власти решили вывозить жителей Курщины на ВОТ Запорожской области

Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

Читайте также: Украинские военные с целью самообороны сформировали "буферную зону" на территории Курской области, - Лубинец

Автор: 

россия (95393) эвакуация (2067) Курск (1083)


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Топ комментарии
+6
Мелітополь і Бердянськ заселять...
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14.08.2024 23:07
+6
Думаю, що іх туди пхають з зовсім іншої причини. Територія ТОТ практично ізольвана.
Ніякого витоку інформації у Роісю.

Таким чином десь вже під Калугою проли можуть бути впевнені, що все норм "і враг бєжит, бєжит, бєжит". І ніяких контактів з евакуйованими курянами.
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14.08.2024 23:09
+2
Я досі не зовсім розумію навіщо. Якось це не по-кацапські.
Простіше ж розбомбити все заздалегідь, щоб випалена земля і свідків не було. І нікому буде на Роісє розповідати, що там коїться.

Совок так і робив - просто знищували все вздовж лінії фронту.
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14.08.2024 22:49
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Правила форума Совет форумчан
Я досі не зовсім розумію навіщо. Якось це не по-кацапські.
Простіше ж розбомбити все заздалегідь, щоб випалена земля і свідків не було. І нікому буде на Роісє розповідати, що там коїться.

Совок так і робив - просто знищували все вздовж лінії фронту.
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14.08.2024 22:49 Ответить
Путінські п.дори бояться, що орки в окупації заразяться укронацимом.
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14.08.2024 22:54 Ответить
Так я ж кажу - евакуація набагато клопотливіше, ніж просто спалити все к ******.
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14.08.2024 22:56 Ответить
В данному випадку вони цих переселенців засилають колонізувати Приазов'я. Курян збираються селити у Бердянську.
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14.08.2024 23:00 Ответить
Думаю, що іх туди пхають з зовсім іншої причини. Територія ТОТ практично ізольвана.
Ніякого витоку інформації у Роісю.

Таким чином десь вже під Калугою проли можуть бути впевнені, що все норм "і враг бєжит, бєжит, бєжит". І ніяких контактів з евакуйованими курянами.
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14.08.2024 23:09 Ответить
ну зараз не 41 - 45 рік , зараз ні чого не прививаешь , почнуть знищувати массово свое населення і не провівши хоч показну евакуацію то навіть кацапи за Уралом почнуть потилицю чухати
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14.08.2024 23:04 Ответить
А, як вони за Уралом про це дізнаються?

Росказати по телевізору, що укронацисти все знищили, і вуаля.
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14.08.2024 23:12 Ответить
зараз кацапи не такі дурні як 3 роки тому , щось почало доходити ( на ботів не треба зважати )
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14.08.2024 23:19 Ответить
Щоб ми не почали мобілізовувати місцевих в РДК та Легіон. Їх головна тактика спалювати народи у війнах з іншими народами, а потім заселяти зачищені території. І не хочуть отримати отвєточку.
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14.08.2024 23:13 Ответить
Так знищити простіше ніж вивозити.

А кацапи завжди роблять так, як простіше.
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14.08.2024 23:15 Ответить
Їм м'ясо потрібне, бачиш, вони відправляють їх в Запорізьку область. Замінюють місцеве населення.
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14.08.2024 23:31 Ответить
просто в кацапів там нема такої вогневої сили, щоб зробити те, що ти описав!

А ось в Україні в кацапів є така вогнева сила і в Україні вони розвалюють українські міста і села в пух і прах.....
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14.08.2024 23:46 Ответить
Один захід звена Су-34 з ФАБ-3000 і від того Глушково залишиться один великий кратер.
І ніякого ППО та РЕБ, як на фронті.
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15.08.2024 00:02 Ответить
Ну, значить будуть підривати мости через Сейм
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14.08.2024 22:52 Ответить
Мостів, здається, два: в Глушково та Рильську? Ну й Льгов ще.
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15.08.2024 05:17 Ответить
Мелітополь і Бердянськ заселять...
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14.08.2024 23:07 Ответить
звісно, щоб запобігти на майбутнє виникнення КНР, простіше всього евакуювати населення. Заодно частину безхатніх можно і мобілізувати за гроші.
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14.08.2024 23:30 Ответить
Уаллаху Акбар!
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15.08.2024 00:06 Ответить
Курский оперштаб расширил зону эвакуации в Глушковском районе до границ муниципалитета. Изначально планировалось эвакуировать только Глушково. В районе проживает около 20 тыс. человек.
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15.08.2024 07:13 Ответить
 
 