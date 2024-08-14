Российские власти объявили обязательную эвакуацию в поселке Глушково Курской области
На фоне продвижения ВСУ в Курской области российские власти объявили обязательную эвакуацию в поселке Глушково.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Чиновник страны-агрессора сообщил, что соответствующее решение 14 августа принял оперативный штаб российского региона.
"Координировать выезд жителей из поселка Глушково будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники", - написал Смирнов.
Напомним, что накануне в Великосолдатском районе Курской области, который расположен неподалеку от Суджи, начали эвакуацию местных жителей.
Операция ВСУ в Курской области РФ
В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.
Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.
Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.
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Простіше ж розбомбити все заздалегідь, щоб випалена земля і свідків не було. І нікому буде на Роісє розповідати, що там коїться.
Совок так і робив - просто знищували все вздовж лінії фронту.
Ніякого витоку інформації у Роісю.
Таким чином десь вже під Калугою проли можуть бути впевнені, що все норм "і враг бєжит, бєжит, бєжит". І ніяких контактів з евакуйованими курянами.
Росказати по телевізору, що укронацисти все знищили, і вуаля.
А кацапи завжди роблять так, як простіше.
А ось в Україні в кацапів є така вогнева сила і в Україні вони розвалюють українські міста і села в пух і прах.....
І ніякого ППО та РЕБ, як на фронті.