Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

На тлі просування ЗСУ в Курській області російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова.

Чиновник країни-агресора повідомив, що відповідне рішення 14 серпня ухвалив оперативний штаб російського регіону.

"Координувати виїзд жителів із селища Глушково будуть силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники", - написав Смирнов.

Нагадаємо, що напередодні у Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.

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