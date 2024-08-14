УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини
3 298 19

Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

На тлі просування ЗСУ в Курській області російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова.

Чиновник країни-агресора повідомив, що відповідне рішення 14 серпня ухвалив оперативний штаб російського регіону.

"Координувати виїзд жителів із селища Глушково будуть силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники", - написав Смирнов.

Російська влада оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області

Нагадаємо, що напередодні у Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

Читайте також: Російська влада вивозить жителів Курщини на ТОТ Запорізької області

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.

Читайте також: Українські військові з метою самооборони сформували "буферну зону" на території Курської області, - Лубінець

Автор: 

росія (65114) евакуація (2311) Курськ (1103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Мелітополь і Бердянськ заселять...
показати весь коментар
14.08.2024 23:07
+6
Думаю, що іх туди пхають з зовсім іншої причини. Територія ТОТ практично ізольвана.
Ніякого витоку інформації у Роісю.

Таким чином десь вже під Калугою проли можуть бути впевнені, що все норм "і враг бєжит, бєжит, бєжит". І ніяких контактів з евакуйованими курянами.
показати весь коментар
14.08.2024 23:09
+2
Я досі не зовсім розумію навіщо. Якось це не по-кацапські.
Простіше ж розбомбити все заздалегідь, щоб випалена земля і свідків не було. І нікому буде на Роісє розповідати, що там коїться.

Совок так і робив - просто знищували все вздовж лінії фронту.
показати весь коментар
14.08.2024 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я досі не зовсім розумію навіщо. Якось це не по-кацапські.
Простіше ж розбомбити все заздалегідь, щоб випалена земля і свідків не було. І нікому буде на Роісє розповідати, що там коїться.

Совок так і робив - просто знищували все вздовж лінії фронту.
показати весь коментар
14.08.2024 22:49 Відповісти
Путінські п.дори бояться, що орки в окупації заразяться укронацимом.
показати весь коментар
14.08.2024 22:54 Відповісти
Так я ж кажу - евакуація набагато клопотливіше, ніж просто спалити все к ******.
показати весь коментар
14.08.2024 22:56 Відповісти
В данному випадку вони цих переселенців засилають колонізувати Приазов'я. Курян збираються селити у Бердянську.
показати весь коментар
14.08.2024 23:00 Відповісти
Думаю, що іх туди пхають з зовсім іншої причини. Територія ТОТ практично ізольвана.
Ніякого витоку інформації у Роісю.

Таким чином десь вже під Калугою проли можуть бути впевнені, що все норм "і враг бєжит, бєжит, бєжит". І ніяких контактів з евакуйованими курянами.
показати весь коментар
14.08.2024 23:09 Відповісти
ну зараз не 41 - 45 рік , зараз ні чого не прививаешь , почнуть знищувати массово свое населення і не провівши хоч показну евакуацію то навіть кацапи за Уралом почнуть потилицю чухати
показати весь коментар
14.08.2024 23:04 Відповісти
А, як вони за Уралом про це дізнаються?

Росказати по телевізору, що укронацисти все знищили, і вуаля.
показати весь коментар
14.08.2024 23:12 Відповісти
зараз кацапи не такі дурні як 3 роки тому , щось почало доходити ( на ботів не треба зважати )
показати весь коментар
14.08.2024 23:19 Відповісти
Щоб ми не почали мобілізовувати місцевих в РДК та Легіон. Їх головна тактика спалювати народи у війнах з іншими народами, а потім заселяти зачищені території. І не хочуть отримати отвєточку.
показати весь коментар
14.08.2024 23:13 Відповісти
Так знищити простіше ніж вивозити.

А кацапи завжди роблять так, як простіше.
показати весь коментар
14.08.2024 23:15 Відповісти
Їм м'ясо потрібне, бачиш, вони відправляють їх в Запорізьку область. Замінюють місцеве населення.
показати весь коментар
14.08.2024 23:31 Відповісти
просто в кацапів там нема такої вогневої сили, щоб зробити те, що ти описав!

А ось в Україні в кацапів є така вогнева сила і в Україні вони розвалюють українські міста і села в пух і прах.....
показати весь коментар
14.08.2024 23:46 Відповісти
Один захід звена Су-34 з ФАБ-3000 і від того Глушково залишиться один великий кратер.
І ніякого ППО та РЕБ, як на фронті.
показати весь коментар
15.08.2024 00:02 Відповісти
Ну, значить будуть підривати мости через Сейм
показати весь коментар
14.08.2024 22:52 Відповісти
Мостів, здається, два: в Глушково та Рильську? Ну й Льгов ще.
показати весь коментар
15.08.2024 05:17 Відповісти
Мелітополь і Бердянськ заселять...
показати весь коментар
14.08.2024 23:07 Відповісти
звісно, щоб запобігти на майбутнє виникнення КНР, простіше всього евакуювати населення. Заодно частину безхатніх можно і мобілізувати за гроші.
показати весь коментар
14.08.2024 23:30 Відповісти
Уаллаху Акбар!
показати весь коментар
15.08.2024 00:06 Відповісти
Курский оперштаб расширил зону эвакуации в Глушковском районе до границ муниципалитета. Изначально планировалось эвакуировать только Глушково. В районе проживает около 20 тыс. человек.
показати весь коментар
15.08.2024 07:13 Відповісти
 
 