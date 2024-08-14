Зеленский провел совещание относительно ситуации на Курщине: "Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Совещание относительно ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и "осуществляет активные действия на российской территории".
"Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", - добавил президент.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
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Впевнений, не тіко суворо, а й потужно!
Може ще й пенсії їм виплачувати?
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo
посилання, навіть, не дивився
Міжнародні конвенції вони використовують на свою користь, біда у "вашої" шобли з Кримінальним Кодексом.
Ви ж у мами ЙУрист, мусите розуміти різницю.