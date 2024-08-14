Зеленский провел совещание относительно ситуации на Курщине: "Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Совещание относительно ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и "осуществляет активные действия на российской территории".

"Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине, - премьер Эстонии Михал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.