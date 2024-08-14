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Новости Война
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Зеленский провел совещание относительно ситуации на Курщине: "Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций"

Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Совещание относительно ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и "осуществляет активные действия на российской территории".

"Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине, - премьер Эстонии Михал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Курск (1083)


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Топ комментарии
+5
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14.08.2024 16:19
+3
"УКР ТА СВИНОСОБАКИ" Різниця між фото - 10 років!
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14.08.2024 16:02
+3
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14.08.2024 16:03
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"УКР ТА СВИНОСОБАКИ" Різниця між фото - 10 років!
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14.08.2024 16:02 Ответить
"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - додав президент.

Впевнений, не тіко суворо, а й потужно!
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14.08.2024 16:02 Ответить
Скажіть цьому клоуну, що це не за необхідності, а це його прямий обов'язок. Сказав "А", то вже кажи і "Б".
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14.08.2024 16:03 Ответить
а самому слабо сказати ?
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14.08.2024 17:32 Ответить
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14.08.2024 16:03 Ответить
Яке ж воно огидне 🤮
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14.08.2024 16:04 Ответить
та да, ти у дзеркало подивився ?
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14.08.2024 17:33 Ответить
Та ні, тебе помітив
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14.08.2024 20:54 Ответить
))) пропетляв
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15.08.2024 00:24 Ответить
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14.08.2024 16:06 Ответить
Звільнитися можуть люди із совістю. А тут... Чи знає вона, що це таке?
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14.08.2024 16:42 Ответить
Часів Яр, Покровськ, Торецьк
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14.08.2024 16:08 Ответить
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14.08.2024 16:19 Ответить
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14.08.2024 16:21 Ответить
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14.08.2024 16:37 Ответить
Що, кацапів почали годувати?
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14.08.2024 16:35 Ответить
Женевська ж конвенція... А ми ж "у Європу йдемо", ми ж гуманісти...
Може ще й пенсії їм виплачувати?
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14.08.2024 16:39 Ответить
по-перше - ми люди, а не, людожери, по-друге - на Курщині живуть українці, зомбовані, як й ми у 90-х, по-третє - май совість й не буть жлобом
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14.08.2024 17:39 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=BRzSQIQzauo Еду нам ДАЮТ ВСУ: мешканці Курщини ШОКОВАНІ ⚡⚡ Суджа ПРЯМО ЗАРАЗ
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14.08.2024 16:36 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo Буданов про плани на Курську область, та Воронеж
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo
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14.08.2024 17:31 Ответить
розсміши Бога, розповідаючи про свої "плани"
посилання, навіть, не дивився
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14.08.2024 17:45 Ответить
"Ваші", пане Зеленський, то рєзнікови-арєстовичі-сольскі-ханумаки і т.д.
Міжнародні конвенції вони використовують на свою користь, біда у "вашої" шобли з Кримінальним Кодексом.
Ви ж у мами ЙУрист, мусите розуміти різницю.
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14.08.2024 17:45 Ответить
Ішак елементарного поняття не має проте, що белькоче. Набір слів і ніякого змісту, що й не дивно.
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14.08.2024 21:55 Ответить
правильно.
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15.08.2024 07:20 Ответить
 
 