ВСУ будет сложно удерживать позиции в Курской области, РФ неохотно выводит войска с востока Украины, - NYT

Украинским войскам будет трудно удержать позиции в Курской области РФ. Однако именно от этого зависит, сколько войск Россия будет вынуждена перебрасывать с фронта на территории Украины.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Россия неохотно выводит войска из горячих точек на востоке Украины.

Американские официальные лица утверждают, что РФ вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область. В то же время они отметили, что Москва еще не перебрасывала бронетехнические батальоны, которые, по мнению США, понадобятся России для отражения вторжения.

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ВСУ нужно будет расширить свои достижения на Курщине

Журналисты NYT отмечают, что украинские военные в ближайшее время могут столкнуться с проблемами. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления, а удержание захваченной земли сделает украинские позиции уязвимыми к авиаударам.

Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.

Они утверждают, что Киеву нужно будет расширить или удержать свои достижения в Курской области достаточно долго, чтобы заставить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

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К наступлению на Курщину привлекли опытные подразделения ВСУ

Отмечается, что продвижение Вооруженных сил Украины на Курщине замедлилось после стремительных успехов в первые дни наступления. Сейчас украинские войска сталкиваются с большим сопротивлением со стороны российской армии.

По данным издания, неизвестно, сможет ли Украина продолжать наступление, поскольку это зависит от количества войск, которые она может привлечь к борьбе.

"Ее силы растянуты, и Киев уже отправил в наступление опытные подразделения, снятые с фронта на востоке Украины", - говорится в материале.

Аналитики также считают, что удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет трудно.

Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.