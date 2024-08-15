ВСУ будет сложно удерживать позиции в Курской области, РФ неохотно выводит войска с востока Украины, - NYT
Украинским войскам будет трудно удержать позиции в Курской области РФ. Однако именно от этого зависит, сколько войск Россия будет вынуждена перебрасывать с фронта на территории Украины.
Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Россия неохотно выводит войска из горячих точек на востоке Украины.
Американские официальные лица утверждают, что РФ вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область. В то же время они отметили, что Москва еще не перебрасывала бронетехнические батальоны, которые, по мнению США, понадобятся России для отражения вторжения.
ВСУ нужно будет расширить свои достижения на Курщине
Журналисты NYT отмечают, что украинские военные в ближайшее время могут столкнуться с проблемами. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления, а удержание захваченной земли сделает украинские позиции уязвимыми к авиаударам.
Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.
Они утверждают, что Киеву нужно будет расширить или удержать свои достижения в Курской области достаточно долго, чтобы заставить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.
К наступлению на Курщину привлекли опытные подразделения ВСУ
Отмечается, что продвижение Вооруженных сил Украины на Курщине замедлилось после стремительных успехов в первые дни наступления. Сейчас украинские войска сталкиваются с большим сопротивлением со стороны российской армии.
По данным издания, неизвестно, сможет ли Украина продолжать наступление, поскольку это зависит от количества войск, которые она может привлечь к борьбе.
"Ее силы растянуты, и Киев уже отправил в наступление опытные подразделения, снятые с фронта на востоке Украины", - говорится в материале.
Аналитики также считают, что удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет трудно.
Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А туда нужно-инженерное оборудование первой, второй, третьей линим обороны, логистика, техника, войска, войска, войска.
И всё это будет тупо стоять, и ждать, ударит Украина или нет.
Об этом говорится (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-14-2024) в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 августа. Спутниковые снимки показывают, что русские вырыли новую серию полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы, на юго-западе от города Льгов - вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также спутниковые снимки свидетельствуют, что полевые укрепления недавно появились и вблизи трассы 38K-024 к югу от Льгова.
Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной точки украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением продвижений украинских механизированных соединений на север.
Вероятно, Россия особенно обеспокоена судьбой главных магистралей и пытается заблаговременно защитить важные наземные линии связи. Враг надеется помешать маневрам ВСУ, особенно - вдоль маршрутов E38 и 38K.
Кроме того, наступление ВСУ в Курской области влияет и на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Сообщалось, что госкомпания "РЖД" отменила отправление всех поездов с вокзалов Беларуси в Орловско-Курскую. Объявленная причина - "масштабная оперативная переброска войск в направлении Курской области" и движение грузовых поездов военного назначения.
https://t.me/yigal_levin/70923
Об этом в своей колонке для Times написал (https://focus.ua/*******-novosti/663220-ukraina-vyshla-iz-plena-ogranicheniy-zapada-pochemu-zelenskiy-reshilsya-na-kurskuyu-operaciyu-times) британский журналист, эксперт по Восточной Европе Роджер Бойс. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне понял, что у его страны нет шансов стать членом Альянса в ближайшее время. Кроме того, он осознал слабость президента США Джо Байдена.
В материале говорится, что Запад накладывал на Украину множество ограничений, включая условия на использование оружия, чтобы не было "эскалации". Ограничения Бойс назвал абсурдными. Они истощали Украину, превращая ее в жертву. Эксперт заявил, что НАТО превратилось в Альянс самосдерживания.
Что касается операции в Курской области, то по мере продвижения украинских военных, Украина вскоре захочет использовать больше западного оружия для ударов по РФ. К примеру, те же ракеты ATACMS.
Эксперт заявил, что Курская операция спланирована так, чтобы сыграть на сильных сторонах Вооруженных сил Украины. Это мобильность, импровизация, скорость принятия решения. Кроме того, наступление ВСУ должно подчеркнуть неуверенность российского диктатора Владимира Путина.
В статье говорится, что Зеленский хочет заставить Путина перебросить войска с оккупированных территорий Украины для защиты Курской области. Возможно, Кремлю придется увеличить численность войск, проведя еще одну мобилизацию. Эта непопулярная мера может возродить антивоенное движение в РФ. Более того, это может вызвать раскол в армии.
При этом, как считает Бойс, Запад помог структурировать украинские вооруженные силы и способы ведения войны, поэтому он не может теперь просто отмахнуться от операции в Курской области.
https://t.me/yigal_levin/70928
понятно "nyt сообщаает" знают только то, что их боссы в демпартии будут продолжать соботировать помощь Украине.
На обмін територіями пуйло зразу відповів,що на то не піде.
Надія на те,що касапи з донецького напрямку пошлють армію на курський напрямок-не справдилась.
Обмінний фонд-то таке,ще треба вивезти їх на Україну,щоб потім міняти.
Найбільша небезпека-якщо касапи перекриють відхід,перш ніж наші повернуться та і що втрати можуть бути достатньо великі,не співмірні з добутим обм.фондом.